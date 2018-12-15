- Кто такие "сыны народа твоего"? Даниила 12:1



Многие читатели Священного Писания понимают, что первые тексты двенадцатой глава еще не исполнились, события, описанные в них – будущее, может быть уже и не далекое, и кто-то из нас вполне может быть его участником.



Отрывок, который меня заинтересовал следующий – «восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твого». Зададим вопрос и попробуем дать на него ответ.



- Кто такие «сыны народа твоего»?



Большинство христиан вероятно понимают, что под этим выражением - «за сынов народа твоего» - подразумеваются именно они : верующие последнего времени.

Давайте попробуем осознать кто эти сыны и какого народа.



Очевидно, что Даниил, когда слышал эти слова, понял их вполне однозначно – сыны народа, это иудеи, евреи, одним из которых был он сам.

«Сыны народа твоего» - сын народа – можно думать о любом народе и приписать себя к нему. Но фраза «твоего» ставит точку в понимании этого текста. Единственный народ - «народ твой», о котором можно сказать, что Даниил часть этого народа – иудеи.

Других толкований нет.



Можно под этот народ подписывать вообще всех: и католиков, баптистов и других «…истов». Но они для Даниила не «его народ».



Получается довольно страшный вывод – Михаил в последнее время будет стоять только за сынов народа Даниила – за иудеев/евреев. Точка.



И у не иудея напрашивается вопрос – «а как же я!?» А как вы, и будет ли за вас Михаил, решаете вы и причем, чем скорее, тем лучше для вас. И единственный путь решения вопроса – стать сыном народа Даниила.



Есть два пути.

Один от нас не зависит – это просто родиться сыном народа Даниила - евреем. Как, например, им родился Исаак.

Второй путь – не родиться, а осознанно стать сыном народа твоего (Даниила). Стать сыном народа можно только одним способом – верою совершить обрезание. Пойти путем Авраама – из не еврея стать евреем - прецедент для будущих поколений.



Справедливость подобного утверждения значится и в книге Откровение. На двенадцати воротах Нового Иерусалима – имена двенадцати патриархов – евреев, глав колен Израилевых.

Это означает, что войти в город сможет тот, кто войдет в число сынов народа иудейского, и Всевышний уже причислит такого к какому-либо колену. А быть причисленным к колену и к народу можно только через обрезание. Так по Торе. О Торе Иисус сказал, что ни одна точка из нее не прейдет, пока не исполнится все.



Отменяет ли обрезание веру или Голгофу? Нет. Но если вы не слушаетесь условий Писания о причислении и спасении, то вы сами отвергаете Голгофу и Христа.

Человек спасается только верой во Христа Иисуса и очищается пролитой Его кровью, получая прощение даром. Но после этого есть условия дальнейшей жизни уверовавшего – привиться к народу и стать евреем.



Хотите ли вы, чтобы Михаил был за вас? Станьте сыном народа Даниила. Это стать сыном Божиим, братом Иисусу Христу, Который был еврей.







Антон Заруба.

15.12.2018г.



P.S. Просьба женщин не волноваться. Женщин заповедь об обрезании не касается. Женщины идут путем Сарры – Из Сары стать Саррой. Вера и исполнение заповедей – также удел их жизненного пути.



«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». (Дан.12:1)





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- Книга пророка Даниила, двенадцатая глава, первый текст.Многие читатели Священного Писания понимают, что первые тексты двенадцатой глава еще не исполнились, события, описанные в них – будущее, может быть уже и не далекое, и кто-то из нас вполне может быть его участником.Отрывок, который меня заинтересовал следующий – «восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твого». Зададим вопрос и попробуем дать на него ответ.- Кто такие «сыны народа твоего»?Большинство христиан вероятно понимают, что под этим выражением - «за сынов народа твоего» - подразумеваются именно они : верующие последнего времени.Давайте попробуем осознать кто эти сыны и какого народа.Очевидно, что Даниил, когда слышал эти слова, понял их вполне однозначно – сыны народа, это иудеи, евреи, одним из которых был он сам.«Сыны народа твоего» - сын народа – можно думать о любом народе и приписать себя к нему. Но фраза «твоего» ставит точку в понимании этого текста. Единственный народ - «народ твой», о котором можно сказать, что Даниил часть этого народа – иудеи.Других толкований нет.Можно под этот народ подписывать вообще всех: и католиков, баптистов и других «…истов». Но они для Даниила не «его народ».Получается довольно страшный вывод – Михаил в последнее время будет стоять только за сынов народа Даниила – за иудеев/евреев. Точка.И у не иудея напрашивается вопрос – «а как же я!?» А как вы, и будет ли за вас Михаил, решаете вы и причем, чем скорее, тем лучше для вас. И единственный путь решения вопроса – стать сыном народа Даниила.Есть два пути.Один от нас не зависит – это просто родиться сыном народа Даниила - евреем. Как, например, им родился Исаак.Второй путь – не родиться, а осознанно стать сыном народа твоего (Даниила). Стать сыном народа можно только одним способом – верою совершить обрезание. Пойти путем Авраама – из не еврея стать евреем - прецедент для будущих поколений.Справедливость подобного утверждения значится и в книге Откровение. На двенадцати воротах Нового Иерусалима – имена двенадцати патриархов – евреев, глав колен Израилевых.Это означает, что войти в город сможет тот, кто войдет в число сынов народа иудейского, и Всевышний уже причислит такого к какому-либо колену. А быть причисленным к колену и к народу можно только через обрезание. Так по Торе. О Торе Иисус сказал, что ни одна точка из нее не прейдет, пока не исполнится все.Отменяет ли обрезание веру или Голгофу? Нет. Но если вы не слушаетесь условий Писания о причислении и спасении, то вы сами отвергаете Голгофу и Христа.Человек спасается только верой во Христа Иисуса и очищается пролитой Его кровью, получая прощение даром. Но после этого есть условия дальнейшей жизни уверовавшего – привиться к народу и стать евреем.Хотите ли вы, чтобы Михаил был за вас? Станьте сыном народа Даниила. Это стать сыном Божиим, братом Иисусу Христу, Который был еврей.Антон Заруба.15.12.2018г.Просьба женщин не волноваться. Женщин заповедь об обрезании не касается. Женщины идут путем Сарры – Из Сары стать Саррой. Вера и исполнение заповедей – также удел их жизненного пути.«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». (Дан.12:1)аудио: