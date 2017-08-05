Утешение обрезания

Чем больше рассматриваю тему обрезания, тем больше восхищаюсь красотой и глубиной этой печати праведности, которую оставил Бог верующим в Него.



Всевышний отдал себя человечеству навсегда. Человек изменчив, колеблется, но Бог постоянен и непоколебим.

Уже Иакову, внуку Авраама, Господь говорит: «Я буду с тобою». (Быт 31:3)



Авраам ищет основы для веры и Бог дает ее ему.

«Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков.

Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». (Быт.15:2-6)



Звезды оказались тем внешним, что утвердило внутреннее. После взгляда на великий космос Авраам поверил Господу.



В 17 главе Бытия, Бог говорит: «Поставлю завет Мой между Мною и тобою… завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». (Быт.17:7)

«И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой… да будет у вас обрезан весь мужеский пол… сие будет знамением завета между Мною и вами». (Быт.17:9-11)



Я - твой навсегда, говорит Господь. Но знак этого на теле, ты – обрезывай крайнюю плоть.



Не все всегда гладко в жизни верующего. Бывают падения, грех одолевает, человек впадает в уныние, тоску и подавлен гнетом вины и сомоосуждения. Кажется, что Господь отвернулся, ушла благодать навсегда, дьявол шепчет – осужден. Мысли могут путаться и память подводить.



Человек восклицает: «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?» (Пс.73:1) «Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить?» (Пс 76:8)



Можно ли отменить завет Божий? Можно ли отменить благодать? А вернуть Голгофу вспять?

Когда наступает кризис и всё против тебя – на тебе есть знак Божьего завета, простертой руки с небес – обрезание. Смотря на него, вспоминая и размышляя – помни, как невозможно отменить обрезание и вернуть все обратно на теле – так невозможно и отменить завет Божий, Его благодать к тебе, милость и спасение. Это утешает и успокаивает.

Если ты неверен, то Бог верен и не отступит от тебя.



«Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». (Ис.54:10)

«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может». (2Тим 2:13)

«Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною». (Ис 49:16)

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя». (Ис 49:15)



В одном комментарии хорошо сказано: «Он всегда будет им Богом. Для этой цели Он заповедал им делать обрезание, которое будет знаком неразрывной связи и близости между Богом и исполняющими Его заветы...» (Согласно Сефер Аикарим)



Если ты - не верен, то обрезание напоминает тебе, что Бог - верен. Обрезание – единственный знак завета, знамение, которое навсегда, пожизненно ставится на теле, что ты – Божий и что Бог – твой.



«Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня». (Зах.13:6)

Знак нашего спасения – рубцы, раны от гвоздей на руках и ногах – вечное свидетельство нашего спасения на теле Господа – на все века, никогда не исчезнут.



Когда тебе плохо, согрешил или дьявол угнетает душу – смотри и помни свое обрезание. Как этот знак завета невозможно стереть с твоего тела, так и раны Господни с Его тела. Благодать и завет Божий на Голгофе не отнять от тебя никогда.



Господь говорит: «Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои». (Быт.26:3-5)



Послушны ли мы сегодня голосу Господа? Будем ли соблюдать «что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои»?

«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». (Быт.15:6)







Антон Заруба.

05.08.2017г.









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