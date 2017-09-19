Обрезание Авраамово и Моисеево. Кто выдумал различия?



И говорят, что это два разных обрезания – Авраамово как бы и не отменено, оно в силе – для евреев. А вот Моисеево – оно отменено, прибито ко кресту.



В чем разница этих двух обрезаний, по словам этих людей:

Авраамово обрезание – евреям, дому Авраамову. Действует и поныне. Если ты еврей – можешь делать, для тебя нет проблем.

Моисеево обрезание – было допуском к храмовому служению. Для язычников оно было препятствием вхождения во храм. Христос его отменил и открыл всем свободный доступ во Святилище.



Но подобное деление и отличия абсурдны.

Это как начать делить субботу на Адамову, Моисееву и Адвентистскую. Какая из них правильней соблюдалась и какая после Голгофы осталась?



Являлось ли обрезание пропуском в храм? Да!

Но только ли обрезание плоти являлось таким пропуском? Читаем: «Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое..» (Иез.44:9)



Действительно – необрезанный плотью не мог войти во святилище. Но что первично в этом тексте? Что является главным для входа в храм? В тексте читаем – «необрезанный сердцем … не должен входить». Удивительно, но обрезание сердца не является новостью Нового Завета, но уже в прежние времена было актуальным для участия в служениях святилища.



И не только обрезание плоти, но так же и необрезанное сердце закрывало доступ человеку/язычнику во святилище.

Что же делать? Раз обрезание плоти было преградой доступа к храму – отменим обрезание. Но и необрезанное сердце такое же препятствие в доступе ко святилищу. Что делать? Отменим и обрезание СЕРДЦА! Чтобы и оно не было препятствием для вхождения в храм, каким препятствием было и обрезание плоти. Доступ открыт – входите необрезанные.



Возникает вопрос, а Исаак каким обрезанием был обрезан – моисеевым или авраамовым? Исаак был обрезан на восьмой день и его обрезание соответствует всем правилам завета, какие относительно обрезания получил Моисей. В какой храм ему был тогда открыт доступ? В скинию Моисееву? К жертвеннику своего отца и скинии небесной. И это при обрезании плоти. Не только сердца.

Обрезание – не только доступ во святилище. Самое главное – это знак завета, что Господь – твой Бог.



Скорбно будет Давиду, дивиться будет даже Соломон – то, что для них было святым преимуществом, через поколения станет преступлением. Обрезанные авторы Писания будут смотреть на необрезанных, клеймивших других за желание соблюсти еще одну заповедь Божию.

Святыня стала поношением.



Миллионы будут смотреть на небо. Будет яркий свет. Обрезанный Иисус Христос взирает на землю, тысячи необрезанных смотрят вверх… «Найду ли веру на Земле?»







Антон Заруба.

19.09.2017г.



Интересные статьи по данной теме:

"Обрезание – завет Божий. Вечный" - Бог не отменял обрезание.

"Утешение обрезания" - Как обрезание утешает?

"Тайна Нового Завета. Многослойность" - Неизменность заветов.

"Обрезание Авраамово и Моисеево. Кто выдумал различия?" - Неизменность обрезания.







- Существует мнение, что есть два обрезания – «Авраамово» и «Моисеево».И говорят, что это два разных обрезания – Авраамово как бы и не отменено, оно в силе – для евреев. А вот Моисеево – оно отменено, прибито ко кресту.В чем разница этих двух обрезаний, по словам этих людей:Авраамово обрезание – евреям, дому Авраамову. Действует и поныне. Если ты еврей – можешь делать, для тебя нет проблем.Моисеево обрезание – было допуском к храмовому служению. Для язычников оно было препятствием вхождения во храм. Христос его отменил и открыл всем свободный доступ во Святилище.Но подобное деление и отличия абсурдны.Это как начать делить субботу на Адамову, Моисееву и Адвентистскую. Какая из них правильней соблюдалась и какая после Голгофы осталась?Являлось ли обрезание пропуском в храм? Да!Но только ли обрезание плоти являлось таким пропуском? Читаем: «Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое..» (Иез.44:9)Действительно – необрезанный плотью не мог войти во святилище. Но что первично в этом тексте? Что является главным для входа в храм? В тексте читаем – «необрезанный сердцем … не должен входить». Удивительно, но обрезание сердца не является новостью Нового Завета, но уже в прежние времена было актуальным для участия в служениях святилища.И не только обрезание плоти, но так же и необрезанное сердце закрывало доступ человеку/язычнику во святилище.Что же делать? Раз обрезание плоти было преградой доступа к храму – отменим обрезание. Но и необрезанное сердце такое же препятствие в доступе ко святилищу. Что делать? Отменим и обрезание СЕРДЦА! Чтобы и оно не было препятствием для вхождения в храм, каким препятствием было и обрезание плоти. Доступ открыт – входите необрезанные.Возникает вопрос, а Исаак каким обрезанием был обрезан – моисеевым или авраамовым? Исаак был обрезан на восьмой день и его обрезание соответствует всем правилам завета, какие относительно обрезания получил Моисей. В какой храм ему был тогда открыт доступ? В скинию Моисееву? К жертвеннику своего отца и скинии небесной. И это при обрезании плоти. Не только сердца.Обрезание – не только доступ во святилище. Самое главное – это знак завета, что Господь – твой Бог.Скорбно будет Давиду, дивиться будет даже Соломон – то, что для них было святым преимуществом, через поколения станет преступлением. Обрезанные авторы Писания будут смотреть на необрезанных, клеймивших других за желание соблюсти еще одну заповедь Божию.Святыня стала поношением.Миллионы будут смотреть на небо. Будет яркий свет. Обрезанный Иисус Христос взирает на землю, тысячи необрезанных смотрят вверх… «Найду ли веру на Земле?»Антон Заруба.19.09.2017г.