  Адвентус  



От хлорофилл - содержащих таблеток до энергетических батончиков с хлорофиллом – за последнее время зелёный пигмент был представлен во всех видах продукции. Возможно, вы помните из программы средней школы по биологии, что хлорофилл имеет важное значение для фотосинтеза – процесса, при котором растения преобразуют солнечный свет в энергию. Так почему же он вдруг появляется в наших продуктах? Это действительно супер питательное вещество или просто чья-то прихоть? Вот несколько моментов, которые важно знать о хлорофилломании. От хлорофилл - содержащих таблеток до энергетических батончиков с хлорофиллом – за последнее время зелёный пигмент был представлен во всех видах продукции. Возможно, вы помните из программы средней школы по биологии, что хлорофилл имеет важное значение для фотосинтеза – процесса, при котором растения преобразуют солнечный свет в энергию. Так почему же он вдруг появляется в наших продуктах? Это действительно супер питательное вещество или просто чья-то прихоть? Вот несколько моментов, которые важно знать о хлорофилломании.