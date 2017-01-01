  Адвентус  

Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе? Сезон праздников в самом разгаре, а вместе с ними приходит время семейных торжеств, собирающих всех вокруг столов, переполненных вкусными блюдами с сезонными лакомствами. Но это также самое напряженное время года для стресса в кишечнике от переваривания дорогих продуктов с высокой калорийностью. Ваш выбор продуктов питания может помочь уменьшить стресс в организме.
9-10 минут - именно столько проходило прощание с пастором Близненко Владимиром, столько он стоял на сцене. Обычно, когда пастора провожают на пенсию, то этому посвящают отдельную субботу. Пастор может сказать последнюю проповедь, прощальное слово, субботнюю школу... Но не тут. Здесь, в последний день пасторского служения, пастору не дали и провести Вечерю, не дали провести общий класс субботней школы, не получилось и сказать прощальное слово.
От хлорофилл - содержащих таблеток до энергетических батончиков с хлорофиллом – за последнее время зелёный пигмент был представлен во всех видах продукции. Возможно, вы помните из программы средней школы по биологии, что хлорофилл имеет важное значение для фотосинтеза – процесса, при котором растения преобразуют солнечный свет в энергию. Так почему же он вдруг появляется в наших продуктах? Это действительно супер питательное вещество или просто чья-то прихоть? Вот несколько моментов, которые важно знать о хлорофилломании.
За последнее десятилетие исследователи зафиксировали тот факт, что всё больше людей умирает от сердечно - сосудистых заболеваний в период Рождества и новогодних праздников, по сравнению с другим временем года. Но, поскольку праздничный сезон совпадает с самыми холодными месяцами года, когда люди более склонны к простудным и вирусным заболеваниям, для исследователей было трудно определить, что за этим кроется.
Правда о питании всегда находится в движении. Раньше кофе был канцерогеном, а сейчас это мощный антиоксидант. Углеводы считались злом, а теперь (правильные виды) являются одним из основных продуктов хорошо сбалансированной диеты. То, что представлялось здоровым, регулярно изменяется, и 2016 год не стал исключением. Поэтому мы сделаем обзор крупнейших открытий в области питания этого года.
Вы можете снизить риск смерти более чем на четверть только путём замены плохих жиров хорошими. Это вывод из нового исследования Гарварда, которое проанализировало привычки питания более чем 126000 мужчин и женщин старше 32 лет. А некоторые жиры оказались лучше других для защиты от конкретных болезней.
Некоторые ставят указ президента о праздновании Реформации на один уровень с указом Кира о восстановлении Иерусалима. Со многих кафедр постоянно звучит имя президента и слова радости и благодарения. Жизнь закипела, представители разных конфессий созваниваются, встречаются друг с другом, планируют совместные акции и мероприятия. На улицах будут стоять палатки с представителями церквей, каждый из которых поочередно будет рассказывать весть, но без права звать в свою церковь. Впереди совместное общеконфессиональное Рождество, которое будут открывать адвентисты, после них католики.
Мы являемся поколением технологических наркоманов - и эта зависимость начинается рано. Дети прикованы к смартфонам, планшетам и телевизорам в течение шокирующих пяти и более часов в день, показывают исследования, опубликованные на этой неделе. И одержимость исходит от родителей, четверо которых из пяти полагают, что гаджеты оказывают помощь, в отличие от растущей обеспокоенности среди медицинских экспертов.
Ибупрофен и напроксен являются одними из популярных лекарств, которые принимают люди. Отпускаемые без рецепта, они могут облегчить кратковременную головную боль и боль в спине, а в более высоких дозах уменьшают воспаление хронических заболеваний, таких как остеоартрит и ревматоидный артрит. Но недавние исследования ставят под сомнение их безопасность
В полдень 10 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции участников пленарного заседания Папского совета по содействию христианскому единству, во главе с президентом Совета кардиналом Куртом Кохом.
Известный пастор в США призвал евангельских христиан объединиться с католиками. В своем последнем видеообращении известный протестантский пастор Рик Уоррен призывает христиан к объединению с католиками и Папой Франциском, которого он недавно назвал «святым отцом».
Террористы из «Исламского государства» обезглавили четверых детей, не принявших ислам. Каноник Эндрю Уайт, представитель Англиканской Церкви, также известный как «викарий Багдада», передал информацию, что террористы «Исламского государства Ирака и Леванта» отрубили головы четырем детям за отказ повторить слова «Мы следуем за пророком Мухаммедом».
Сильный шторм обрушился на западное побережье Соединенных Штатов. В результате реки вышли из берегов и затопили автострады. Северная и южная Калифорния имеют дело с перебоями в подаче электроэнергии, повреждения от ветра. В некоторых районах произошли оползни. Разрушены дома.