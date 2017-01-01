  Адвентус  

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Новости Мира

20:57
18.12 		Исследование: Счастливые люди живут дольше
20:57
18.12 		В Англии узаконили рождение детей от трех родителей
20:57
18.12 		Украинцы не поддержали петицию о запрете крещения несовершеннолетних
22:09
14.12 		В Украине хотят законодательно запретить крестить детей до 18 лет
23:17
12.12 		Американская пара делиться верой в Бога занимаясь садоводством
23:17
12.12 		Исследования определили три простых хобби, которые делают человека умнее
23:17
12.12 		Христиане требуют вернуть здание церкви «Голос Надежды» в Бахчисарае
23:17
12.12 		Главный раввин России уподобил Конституцию Торе
23:17
12.12 		В Нигерии обрушилась новая церковь, задавив более 160 прихожан
23:17
12.12 		Ватикан открыл вебсайт для борьбы с педофилией в церквях
19:53
08.12 		Администрация школы в Англии извинилась перед сотрудницей-христианкой
19:53
08.12 		Власти Горловки конфисковали молитвенный дом адвентистов седьмого дня вместе с имуществом общины
19:53
08.12 		Папа Франциск выступил против засилья дезинформации в прессе
19:53
08.12 		Ватикан подтвердил запрет на рукоположение гомосексуалистов в духовенство Католической Церкви
22:40
05.12 		Британский премьер: христиане могут свободно говорить о вере
20:58
04.12 		Папа римский благословил Стивена Хокинга на встрече в Ватикане
20:58
04.12 		Всеукраїнська Рада церков святкує двадцятирічний ювілей
20:58
04.12 		Активировать мозг и замедлить старения поможет обычное молоко
20:56
29.11 		У Кам’янці  пройшов перший молитовний сніданок
20:56
29.11 		Исследование: Из-за современных гаджетов молодые люди страдают старческими болезнями




События и размышления  
   
  Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе?  
  Сегодня, 10:54 |  
 
Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе?

Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе?
Сезон праздников в самом разгаре, а вместе с ними приходит время семейных торжеств, собирающих всех вокруг столов, переполненных вкусными блюдами с сезонными лакомствами. Но это также самое напряженное время года для стресса в кишечнике от переваривания дорогих продуктов с высокой калорийностью. Ваш выбор продуктов питания может помочь уменьшить стресс в организме.
     
   
  Близненко на пенсию за 9 минут. Молчанов и Шелкунов. 31-12-2016  
  1 января 2017 |  
 
Близненко на пенсию за 9 минут. Молчанов и Шелкунов. 31-12-2016

9-10 минут - именно столько проходило прощание с пастором Близненко Владимиром, столько он стоял на сцене. Обычно, когда пастора провожают на пенсию, то этому посвящают отдельную субботу.
Пастор может сказать последнюю проповедь, прощальное слово, субботнюю школу...
Но не тут.
Здесь, в последний день пасторского служения, пастору не дали и провести Вечерю, не дали провести общий класс субботней школы, не получилось и сказать прощальное слово.
     
   
  Субботняя школа. Книга Иова 14. Конец  
  30 декабря 2016 |  
 
Отдельные уроки из книги Иова. Упоминание Иова в Новом и Ветхом Завете. Раб, как высшая форма сыновства. Тема раба в книге Откровение.
     
   
  Что вы должны знать о хлорофилле.  
  29 декабря 2016 |  
 
Что вы должны знать о хлорофилле.

От хлорофилл - содержащих таблеток до энергетических батончиков с хлорофиллом – за последнее время зелёный пигмент был представлен во всех видах продукции. Возможно, вы помните из программы средней школы по биологии, что хлорофилл имеет важное значение для фотосинтеза – процесса, при котором растения преобразуют солнечный свет в энергию. Так почему же он вдруг появляется в наших продуктах? Это действительно супер питательное вещество или просто чья-то прихоть? Вот несколько моментов, которые важно знать о хлорофилломании.
     
   
  Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?  
  27 декабря 2016 |  
 
Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?

За последнее десятилетие исследователи зафиксировали тот факт, что всё больше людей умирает от сердечно - сосудистых заболеваний в период Рождества и новогодних праздников, по сравнению с другим временем года. Но, поскольку праздничный сезон совпадает с самыми холодными месяцами года, когда люди более склонны к простудным и вирусным заболеваниям, для исследователей было трудно определить, что за этим кроется.
     
   
  Важнейшие открытия о питании 2016 года.  
  24 декабря 2016 |  
 
Важнейшие открытия о питании 2016 года.

Правда о питании всегда находится в движении. Раньше кофе был канцерогеном, а сейчас это мощный антиоксидант. Углеводы считались злом, а теперь (правильные виды) являются одним из основных продуктов хорошо сбалансированной диеты.
То, что представлялось здоровым, регулярно изменяется, и 2016 год не стал исключением. Поэтому мы сделаем обзор крупнейших открытий в области питания этого года.
     
   
  Субботняя школа. Книга Иова 13  
  23 декабря 2016 |  
 
Субботняя школа. Книга Иова 13.

Характер Иова, характер Христа и наш характер. Воплощенная нагорная проповедь в жизни Иова. Иов как мудрая дева из притчи Христа. Что помогло Иову выстоять в кризисе?
     
   
  Почему ваша диета должна включать больше жиров.  
  20 декабря 2016 |  
 
Почему ваша диета должна включать больше жиров.

Вы можете снизить риск смерти более чем на четверть только путём замены плохих жиров хорошими. Это вывод из нового исследования Гарварда, которое проанализировало привычки питания более чем 126000 мужчин и женщин старше 32 лет. А некоторые жиры оказались лучше других для защиты от конкретных болезней.
     
   
  Субботняя школа. Книга Иова 12  
  16 декабря 2016 |  
 
Разбор урока Субботней Школы. Искупление в жизни Иова. От чего искупил Бог Иова? Как Иов понимал искупление? Что означает "Бог живой"? Что такое ЖИЗНЬ и быть живым?
     
   
  Проповедь. Слова Бога Иову. Елиуй. Может ли сатана спрятаться за программой R500 ?  
  12 декабря 2016 |  
 
Проповедь. Слова Бога Иову. Елиуй. Может ли сатана спрятаться за программой R500 ?
Пастор Близненко В.А.
     
   
  Субботняя школа. Книга Иова 11  
  12 декабря 2016 |  
 
Субботняя школа. Книга Иова 7.
     
   
  Кто такой Елиуй? Субботняя школа. Книга Иова 10.  
  12 декабря 2016 |  
 
Субботняя школа. Книга Иова 10.
Кто такой Елиуй?
Пастор Близненко В.А.
     
   
  Проповедь "Преемственность поколений и конец мира"  
  12 декабря 2016 |  
 
Проповедь "Преемственность поколений и конец мира"
Пастор Близненко В.А.
     
   
  Субботняя школа. Книга Иова 9  
  12 декабря 2016 |  
 
Субботняя школа. Книга Иова 9.
Пастор Близненко В.А.
     
   
  Проповедь "Следить за своим духом"  
  12 декабря 2016 |  
 
Проповедь "Следить за своим духом"
Пастор Близненко В.А.
     
   
  Субботняя школа. Книга Иова 8.  
  12 декабря 2016 |  
 
Субботняя школа. Книга Иова 8.
Пастор Близненко В.А.
     
   
  Кому выгодно? 500 лет Реформации. R500  
  1 декабря 2016 |  
 
Кому выгодно? 500 лет Реформации. R500

Некоторые ставят указ президента о праздновании Реформации на один уровень с указом Кира о восстановлении Иерусалима. Со многих кафедр постоянно звучит имя президента и слова радости и благодарения.
Жизнь закипела, представители разных конфессий созваниваются, встречаются друг с другом, планируют совместные акции и мероприятия.
На улицах будут стоять палатки с представителями церквей, каждый из которых поочередно будет рассказывать весть, но без права звать в свою церковь. Впереди совместное общеконфессиональное Рождество, которое будут открывать адвентисты, после них католики.
     
   
  Вред планшетов и телефонов для детей. Цифровой героин детям  
  28 ноября 2016 |  
 
Вред планшетов и телефонов для детей. Цифровой героин детям

Мы являемся поколением технологических наркоманов - и эта зависимость начинается рано. Дети прикованы к смартфонам, планшетам и телевизорам в течение шокирующих пяти и более часов в день, показывают исследования, опубликованные на этой неделе.
И одержимость исходит от родителей, четверо которых из пяти полагают, что гаджеты оказывают помощь, в отличие от растущей обеспокоенности среди медицинских экспертов.
     
   
  Ибупрофен может быть не так безопасен, как вы думаете.  
  14 ноября 2016 |  
 
Ибупрофен может быть не так безопасен, как вы думаете.

Ибупрофен и напроксен являются одними из популярных лекарств, которые принимают люди. Отпускаемые без рецепта, они могут облегчить кратковременную головную боль и боль в спине, а в более высоких дозах уменьшают воспаление хронических заболеваний, таких как остеоартрит и ревматоидный артрит. Но недавние исследования ставят под сомнение их безопасность
     
   
  Папа Римский призвал к единству христиан.  
  13 ноября 2016 |  
 
Папа Римский призвал к единству христиан.

В полдень 10 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции участников пленарного заседания Папского совета по содействию христианскому единству, во главе с президентом Совета кардиналом Куртом Кохом.
     
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Здоровье и медицина

10:54
04.01 		Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе?
07:06
29.12 		Что вы должны знать о хлорофилле.
22:42
27.12 		Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?
21:13
24.12 		Важнейшие открытия о питании 2016 года.




Видео и аудио

  Бизнес Авраама и царя Содомского  
  Обогатился ли Авраам от Содомского царя?
Обогащение в 18 главе Откровения. С кем торгует Лаодикия? 		 
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8 января 2016 |



ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ

  		• Христос Воскресе или воскрес?
  		• Почему Мария, мать Иисуса, покинула дом Елисаветы и Захарии перед рождением Иоанна?
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    Украина стала драматическим театром боевых действий, - Папа Римский

    Папа Римский Франциск надеется, что конфликт в Украине решится путем мирного диалога.     		 
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    12 января 2015 |
      США планируют всемирный саммит, посвящённый безопасности  
     
    США планируют всемирный саммит, посвящённый безопасности
    		  
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    11 января 2015 |
      Известный пастор в США призвал евангельских христиан объединиться с католиками  
      Известный пастор в США призвал евангельских христиан объединиться с католиками.
    В своем последнем видеообращении известный протестантский пастор Рик Уоррен призывает христиан к объединению с католиками и Папой Франциском, которого он недавно назвал «святым отцом».     		 
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    24 декабря 2014 |
      Террористы из «Исламского государства» обезглавили четверых детей, не принявших ислам.  
      Террористы из «Исламского государства» обезглавили четверых детей, не принявших ислам.
    Каноник Эндрю Уайт, представитель Англиканской Церкви, также известный как «викарий Багдада», передал информацию, что террористы «Исламского государства Ирака и Леванта» отрубили головы четырем детям за отказ повторить слова «Мы следуем за пророком Мухаммедом».     		 
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    24 декабря 2014 |
      Сильный шторм в США  
      Сильный шторм обрушился на западное побережье Соединенных Штатов. В результате реки вышли из берегов и затопили автострады. Северная и южная Калифорния имеют дело с перебоями в подаче электроэнергии, повреждения от ветра. В некоторых районах произошли оползни. Разрушены дома.  
      Подробнее
    16 декабря 2014 |

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