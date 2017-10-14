  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Обрезание по обряду Моисееву и обрезание без обряда

  
 
Вчера, 18:28 | Заруба Антон
  
 
Возможная разгадка по вопросу обрезания кроется в первом тексте 15 главы Деяний. Там написано не «если не обрежетесь», а «если не обрежетесь по обряду Моисееву», то не можете спастись.

«Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». (Деян.15:1)

И нам нужно разобраться, что такое обрезание «по обряду Моисееву». И чем это противоречило Новому Завету.

Ответ кроется в Евангелии от Луки, 2 глава. Читаем следующее:

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, 23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, 24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». (Лук.2:21-24)

Видим, что три раза встречается похожая фраза – «по закону Моисееву», «в законе Господнем», «в законе Господнем».

И что же было такого по закону Моисееву в законе Господнем?

А было вот что – необходимо было предстать пред Господом в Храме и принести кровную ЖЕРТВУ – «две горлицы или двух птенцов голубиных».
Возможно, это и имелось в виду, когда говорились слова – «если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». (Деян.15:1)

Вероятно, некоторые говорили, что при обрезании нужно продолжать приносить кровную жертву – горлиц или птенцов. А апостолы ответили, что жертва при обрезании более не нужна : жертва - Христос.

Поэтому вопрос, скорее всего, состоял не в том – нужно ли обрезание, а нужно ли обрезание по обряду Моисееву с принесением жертв. Обрезание остается, а жертвы при обрезании упразднены, ибо жертва наша – Христос, закланный за нас, вместо горлиц и птенцов.
Обряд Моисеев при обрезании упразднен, а обрезание, без обряда с жертвами, остается, как незыблемая заповедь Завета. Ибо обрезание делалось и до начала существовании Скинии, при появлении Храма стало привязанным к Святилищу и жертвам, а после крови Христа вновь стало не привязанным к Храму и жертвам, как и до него.

И если бы вопрос стоял вообще в обрезании, то апостолы не послали бы язычников в синагоги слушать закон Моисеев, в котором говорится об обрезании и других заповедях. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». (Деян.15:21)

И еще нужно понимать, что Новый Завет Бог заключил на Голгофе не с язычниками, а с Израилем:
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иер.31:31)

И язычник должен присоединиться к лозе и ветвям.
«И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, 7 Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». (Ис.56:6,7)

Смотрите, что написано язычникам – «твердо держащихся завета Моего». И этот завет – Завет Синайский (в то время), а в наше – тот же Синайский, но Новый в исполнении закона о жертвах в кровной жертве Христа, Сына Божия.
А начать держаться завета можно только через обрезание. Но уже без обряда Моисеева с кровными жертвами. Верою.
И только тогда и таких людей «Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы».



Антон Заруба.
14.10.2017г.



-



Другие новости:
  • Обрезание Авраамово и Моисеево. Кто выдумал различия?
  • Утешение обрезания
  • Обрезание – завет Божий. Вечный
  • Свобода во Христе. 11 - Острая дискуссия. Субботняя школа. Обрезание
  • Обрезание
  • Борьба. 2 - Субботняя школа. Очень жаркая дискуссия. Обрезание и крещение.
  • Многослойность завета. Преемственность заветов Божиих от Адама до Христа. О ...
  • Оправдание и закон. Субботняя Школа



    		•
     

    		 

      #1 написал: A.Dm (Вчера, 23:27)  
     
    :)

    Галатам 5:2 - "Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа".

    Или - или.
    		 
      [цитировать]  
           
      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.
    21:00
    13.04     		Мотивация и ваше мышление
    21:41
    30.03     		Действительно ли коллаген – это рецепт молодости?






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 