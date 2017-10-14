Обрезание по обряду Моисееву и обрезание без обряда

Возможная разгадка по вопросу обрезания кроется в первом тексте 15 главы Деяний. Там написано не «если не обрежетесь», а «если не обрежетесь по обряду Моисееву», то не можете спастись.



«Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». (Деян.15:1)



И нам нужно разобраться, что такое обрезание «по обряду Моисееву». И чем это противоречило Новому Завету.



Ответ кроется в Евангелии от Луки, 2 глава. Читаем следующее:



«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, 23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, 24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». (Лук.2:21-24)



Видим, что три раза встречается похожая фраза – «по закону Моисееву», «в законе Господнем», «в законе Господнем».



И что же было такого по закону Моисееву в законе Господнем?



А было вот что – необходимо было предстать пред Господом в Храме и принести кровную ЖЕРТВУ – «две горлицы или двух птенцов голубиных».

Возможно, это и имелось в виду, когда говорились слова – «если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». (Деян.15:1)



Вероятно, некоторые говорили, что при обрезании нужно продолжать приносить кровную жертву – горлиц или птенцов. А апостолы ответили, что жертва при обрезании более не нужна : жертва - Христос.



Поэтому вопрос, скорее всего, состоял не в том – нужно ли обрезание, а нужно ли обрезание по обряду Моисееву с принесением жертв. Обрезание остается, а жертвы при обрезании упразднены, ибо жертва наша – Христос, закланный за нас, вместо горлиц и птенцов.

Обряд Моисеев при обрезании упразднен, а обрезание, без обряда с жертвами, остается, как незыблемая заповедь Завета. Ибо обрезание делалось и до начала существовании Скинии, при появлении Храма стало привязанным к Святилищу и жертвам, а после крови Христа вновь стало не привязанным к Храму и жертвам, как и до него.



И если бы вопрос стоял вообще в обрезании, то апостолы не послали бы язычников в синагоги слушать закон Моисеев, в котором говорится об обрезании и других заповедях. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». (Деян.15:21)



И еще нужно понимать, что Новый Завет Бог заключил на Голгофе не с язычниками, а с Израилем:

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иер.31:31)



И язычник должен присоединиться к лозе и ветвям.

«И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, 7 Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». (Ис.56:6,7)



Смотрите, что написано язычникам – «твердо держащихся завета Моего». И этот завет – Завет Синайский (в то время), а в наше – тот же Синайский, но Новый в исполнении закона о жертвах в кровной жертве Христа, Сына Божия.

А начать держаться завета можно только через обрезание. Но уже без обряда Моисеева с кровными жертвами. Верою.

И только тогда и таких людей «Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы».







Антон Заруба.

14.10.2017г.







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