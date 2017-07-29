Обрезание – завет Божий. Вечный | Заруба Антон



Это самый главный смысл обрезания – знак завета, что Господь – твой личный Бог.

«Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим…» (Быт.17:7)



* * *



Человек не может себя спасти. Исправить свою греховность, победить грех, иметь праведность, прощение грехов – человек не в состоянии получить ни через какие свои собственные усилия, дела или заслуги. Исполняя любые заповеди, Вечность не заработаешь.



Голгофа, план спасения, явленный в Иисусе Христе, не нуждается ни в каких дополнениях или улучшениях со стороны человека. К тому, что совершил для нас Христос невозможно ничего прибавить и убавить. Это самое главное вступление, которое необходимо сделать при рассмотрении нижеследующего вопроса.



Итак – человек спасается только верою и новое имя получает только через веру, которая является следствием наличия определенных взаимоотношений со Всевышним.



Так было в истории Авраама и его отношений с Богом.

«Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт.17:1)



Бог является Авраму, произносит слова завета, меняет его имя на Авраам, дает завет обрезания, и меняет имя Сары. Последовательность имеет значение – в начале Слово, потом вера Авраама на слова завета (обрезание сердца), изменение имени в соответствии веры Авраама и потом завет обрезания плоти – уже то, что Авраам должен был делать со своей стороны сам. Причем сделать «непременно» - Быт. 17:13



Слова «завет Мой» употреблются в семнадцатой главе 9 раз, из которых трижды по отношению к обрезанию.

Обрезание – завет Мой, так сказал Господь.

Что это означает для человека? Это означает, что прибавить к этому что-либо, убавить или вообще отменить, человек не имеет права. Это не твое, это Божие. Со своим поступай, как хочешь, это твое, но с Божьим так поступать нельзя – не твое.

То, что установил Бог может отменить только Сам Бог. Причем таким же путем, как и установил – конкретно, словесно объявив, что это более ненужно.



Обрезание – это знак веры во Всевышнего, знак наличия взаимоотношений с Богом и нахождения с Ним в Завете.



Иисус Христос, который так же был обрезан, сказал: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». (Матф.5:18)



Итак, заповедь не прекращается до тех пор, пока об этом не объявит Сам законодатель, пока не прейдет небо и земля и пока не исполниться все заключенное в заповеди.

«Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов» - отцовство Авраама продолжает умножатся, многие народы до сих пор продолжают примыкать к вере Авраама и к его Богу. Поэтому завет данный Аврааму продолжает исполняться и не окончил своей миссии, поэтому и обрезание – знак этого завета, так же продолжает быть актуальным.



Есть множество видимых знаков завета, взаимоотношений со Всевышним – радуга, обрезание, суббота, чистая пища. Что интересно радуга до сих пор не исчезла и продолжает является на небе регулярно, что свидетельствует о верности Богом своему завету. Верен ли человек Божьим заветам?



Интересно, что тот, кто не обрежется – будет истреблен, ибо написано: «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, он нарушил завет Мой». (Быт.17:14)

И не только должен был быть обрезан Авраам и его дети, но и те, кто не его крови, но куплены им и ставшие частью его дома – «да будет обрезан… и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным». (Быт.17:13)

Важно – этот завет назван заветом ВЕЧНЫМ. И что интересно Авраам исполнил его не завтра, а «В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его» (Быт.17:26)



Многие люди сегодня не являются кровными потомками Авраама и к ним относятся слова – «купленный за серебро», это важнейшая связь со словами Петра о деле, которое совершил для нас Христос – «Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Пет.1:18,19)



Прецедент Авраама – отклик на Слово и вера, делают человека, в каком то смысле, новым видом человечества на земле.

«Необрезанные сердцем» - Бог часто говорит эти слова, давая понять, как Ему важно обрезание сердца, которое первично и важнее обрезания плоти. Но обрезание сердца не отменяет обрезания плоти, через отсутствие которого, Бог вступил в конфликт с Моисеем. Этот вопрос был настолько трудным даже для Моисеева дома, что недопонимание его важности чуть не закончился для них смертельным исходом.



«Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его». (Быт.17:24). Зачем упоминать возраст Авраама? Самый простой ответ – сделать обрезание никогда не поздно.



В десятисловном Законе есть такие слова: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх.20:2), которые имеют свое начало и конец в книге Иисуса Навина – выведенные из Египта были обрезаны, их потомки в пустыне не обрезывались, и перед вхождением в Ханаан вновь обрезаны все не обрезанные.



«Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того как вышел из Египта, не был обрезан;

Когда весь народ был обрезан… сказал Господь Иисусу: ныне Я снял с вас посрамление Египетское.» (Иис.Нав.5:5-9)

Поэтому в десятисловии некоторым подтекстом может усматриваться и вопрос обрезания, который был тесно связан с выходом из Египта и вхождением в Ханаан.

В Ханаан вошли только обрезанные. Мы также ожидаем времени вхождения в Ханаан, но уже вечный, и как думаем стоим на его пороге.



«Необрезанный» в Израиле считалось оскорбительным словом. «Этот необрезанный» - говорил Давид о Голиафе.



Есть поразительные слова в Библии: «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». (Ис.52:1)

Есть сходство этих слов с текстом из Откровения, которые также говорят о тех, которые не войдут в Иерусалим Небесный – «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». (Откр.21:27)



Говоря о царе Тирском, Господь упоминает смерть, которой умрет Люцифер: «Ты умрешь… смертью необрезанных; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог». (Иез.28:10)

Смерть необрезанных – это смерть вторая, вечная смерть.



Можно возразить и сказать, что важно обрезание сердца. И это действительно так.

Однако Всевышний ставит эти два понятия – обрезание сердца и обрезание плоти вместе и не разделяет их.

Написано: «Вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой… и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими». (Иез.44:7)

«Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое…» (Иез.44:9)



Здесь мы видим, что Бога волнует необрезание сердца и это стоит на первом месте, но сразу следует упоминание и необрезанности плоти, что являлось препятствием для вхождения в Святилище.

Писание говорит, что есть Святилище на Небе, в котором Ходатай за человеков. Может ли войти туда необрезанный?



Есть ли похожие слова в Библии вплоть до вознесения Иисуса Христа, что обрезание отменено? Таких слов нет.



История началась с веры и знака на теле - верой и знаком на теле она и окончится. "Найду ли веру на земле".



Дьявол во всем копирует Бога, которому завидует. Различные Его установления и принципы он тоже устанавливает на этой земле, но уже в своей интерпретации.



В 13 главе Откровения мы встречаем повествование о знаке на тело, которое наносит образ зверя всем своим подданным. Почему бы просто не занятся вопросом осквернения духа человеческого? Зачем сатане и плоть?

Человек создан духовно-плотяным. Поэтому есть тесная связь между телом и духом человека, умом и телом. Принявший начертание зверя на тело – погибший для Вечности.



Исходя из интереса сатаны к телу и знаку на теле, что происходит в последнее время перед Пришествием, можно извлечь заключение, что и Всевышнему до сих пор небезразлична судьба и Его знака на теле – знамение завета.



Апостол Иоанн пишет нам: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». (1Иоан.2:6)

Как Он поступал?

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве». (Лук.2:21)



Иисус Христос был обрезан. Нужно ли было Ему это? На это Он Сам и отвечает Иоанну перед крещением: «Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». (Матф.3:15)



По Закону та заповедь, которая уступает место другой, считается меньшей. Т.е. Большая та заповедь, которой уступают место другие заповеди.

Об этом и говорит Иисус: «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, - на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу?» (Иоан.7:23)

Здесь видим, что заповедь обрезания имеет приоритет перед субботой, и шаббат уступает место заповеди обрезания.

Но субботу мы празднуем, а обрезание?



В послании к Евреям написано: «Входим в покой мы уверовавшие…», «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих». (Евр.4:3), (Евр.4:9,10)



Тоже можно сказать и об обрезании – «Получаем обрезание сердца уверовавши... посему остается обрезание плоти».



Входим в покой Божий через веру и как знамение соблюдаем шаббат – покой седьмого дня недели на практике.

Так и здесь получаем обрезание сердца через веру и как знамение завета делаем обрезание – обрезание плоти на практике.



Будем помнить, что вера тесно связана с делами. Дела не спасают, но свидетельствуют о спасительной вере. "Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса." (Откр 14:12) Заповеди и вера!



* * *



Любое учение следует проверять Словом Божиим. Когда мы отстаиваем актуальность заповеди о субботе, свинине и десятине мы обращаемся к нижеследующему тексту.

Как и написано у Исаии: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». (Ис.8:20)

Причем очевидно, что закон мы понимаем, как свиток у ковчега, а откровение, как десятисловие в ковчеге. «И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе». (Исх.25:16)



Теперь представим себя христианами первого века, которые слышат учение, в котором утверждается, что обрезание, которое установил Сам Всевышний, будто бы упразднено и более ненужно. Что нам делать? А если это говорит авторитетный человек? Все ли безошибочны?

Правильно – нужно обращаться к ранее данному свету – закону и откровению.



Упразднение обрезания, которое сделали авторитетные люди первохристианской эры, вбило небольшой клин между уверовавшими евреями и уверовавшими из других народов, который впоследствии породил огромную трещину и пропасть. Если бы не отмена обрезания, то, скорее всего мировая история могла пойти по совсем другому пути и не с такими трагическими событиями.



Первая уступка – отмена заповеди обрезания, через время породило следующую уступку и последующую и так далее. Позже отменили субботу и перенесли ее на первый день недели, внедрив празднование воскресенья. Там же отменили заповедь и ввели почитание изображений, еще позже целибат. И как финал – иудеи-евреи нам враги! Смерть им. Крестовый поход, потом «Arbeit macht frei».



Во все века, присоединение не еврея к народу, вере и заповедям Всевышнего не было проблемой. Руфь, пришедшая в Израиль сказала: «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом.» (Руф.1:16)



Иноплеменник никогда не получал облегченные заповеди Торы, но присоединявшись к Творцу принимал все постановления – «Один закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами». (Исх.12:49)



Там, где для облегчения вхождения новых людей в какую то среду, упраздняются некоторые правила и законы, стоит наблюдать упразднения и остальных законов. Что мы и наблюдаем в современном христианстве.



Если бы первые христиане не отменили заповедь обрезания, то каждый христианин был бы и ощущал бы себя частью общего не только верой, но и плотью. Антисемитизм не возник бы, ведь и не еврей, говорил бы: «так и я такой же, как и они – обрезан, как убью их?!» Осталась бы причастность к богословской школе, мудрости поколений накопленной за тысячи лет (за исключением человеческих наслоений).



Всегда ли лидеры поколений были безошибочны?

Моисей нарушил заповедь и ударил в скалу, Иисус Навин пообещал жителям Гаваона, а Господа не вопросил (и Господь не вмешался), Петр сказал, что Иисус заплатит подать, а Он не говорил.



Вместо человеческих слов: «Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». (Гал.5:2) Должны быть слова божественные, как говорил посланный от Господа: «Так говорит Господь». (Исх.11:4)



Или - «Вот, я, Павел, говорю вам» или «Так говорит Господь». Выбор за человеком что слушать, но последствия будут разными.



«Тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве.» (Рим.2:29)

Отменяет ли суббота по духу – субботу по плоти? Никак нет. Так и обрезание сердца по духу не отменяет обрезание по плоти. Такому «и похвала не от людей, но от Бога».

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». (Иоан.14:15)



Трудность отрывка из Деяний 15.



Возможно, если бы не скандал Павла со сторонниками правого уклона по обрезанию, стих второй, то и собора описанного в 15 главе могло и не быть. Но уже как авторитетная личность, для которого «в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного» (Гал.2:6), обличающий Петра при всех – подавил весом своей личности собравшихся и продавил уже укоренившийся в нем вариант «веры» для язычников. Что в последствии (надеюсь без злого умысла) и произвело уже начавшееся разделение в среде на своих и чужих. И Иерусалимский иудаизм при этом подходе оказался неоскверненным от уверовавших язычников (ведь они перестали обрезываться) и откололо их в новое течение, оторванное от ветви.

Павел, единственная личность в Библии, которая выступила против обрезания, и который так много этому посвятил места в своих посланиях. Апостолы же этот вопрос в своих посланиях не поднимают, ибо Иисус ни до Голгофы, ни после воскресения не оставил им рекомендаций против заповеди обрезания.



«Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников,

20 а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.

21 Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу…

24 мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». (Деян.15:19-24)



В любой деятельности может быть фанатизм и уклонения вправо или лево. В начальной церкви произошел уклон вправо – «Голгофа это хорошо, но заповеди важнее!». Решение этой проблемы оказалось уклоном в радикальное лево – только вера и никаких законов.



Но истинное решение находится там, как и написано: «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». (Ис.30:21)

Сбалансированность между верой и заповедями завета, должное место каждому вопросу. Не облегчать язычникам якобы затруднительное вхождение в веру, но объяснить им, что другого пути нет. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки». (1Иоан.5:3)



Заповедь обрезания не тяжка, тяжко необрезанное сердце, которое не может этого вместить.



Возможно, Апостолы полагают поэтапность для обращающихся, начальный уровень – оставить блуд, удавленину, идолов – текст 20, и уже как следствие текст 21 – принятие и остального закона Моисеева «от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». О чем и не будем вам писать подробно ибо у читающих закон по субботам услышите и все остальное, что вам необходимо делать.

Иначе 21 текста не существовало бы, а он есть. Т.е. от малого к большему.



Слава Богу за закон и откровение, которым можно проверять любое новое учение, даже если оно исходит от самого знаменитого и важного человека.



Будем помнить – человек получает оправдание и спасение через веру, и ничем не может улучшить дар, обретенный на Голгофе.

Исполнение заповедей, включая субботу, чистую пищу, обрезание – является откликом спасенного человека с обрезанным сердцем на дар спасения и нежелающего жить во грехе в дальнейшем. Все сие осуществляется не своими усилиями, но силою Святого Духа.



Отец Небесный оторвал от Себя самое дорогое – вечного Сына, и отдал человекам на всегда.

Сможет ли человек отделить часть себя в знак завета, который даровал ему Бог?



«Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». (Иоан.8:11)





Антон Заруба.

29.07.2017г.



Главный вопрос обрезания.

Обрезание – видимый знак того, что именно Всевышний, сотворивший небо и землю, тот, Кто тебя выводит и вводит, является твоим Богом. Не халдейские боги или еще какие-либо, но именно Создатель всего сущего твой Бог.

Это самый главный смысл обрезания – знак завета, что Господь – твой личный Бог.

«Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим…» (Быт.17:7)



Разве разрушение храма и Голгофа упразднили смысл завета – «Я буду Богом твоим»?

Что изменилось в этом направлении? Не упразднила Голгофа эти слова, но утвердила на все века кровью Агнца.



Гражданство, доступ к храму, все это вторичные смыслы и функции.



Слова, сказанные Аврааму - «Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим…» (Быт.17:7)

Идентичны словам первой заповеди - «Я Господь, Бог твой…» (Исх.20:2)

На фундаменте первой заповеди держится весь декалог.



«Я - вот завет Мой с тобою…» (Быт.17:4)

«Я» - в одной букве весь смысл завета. «Я» - это и есть мой завет для тебя. В этом «Я» источники всего остального, что содержится в завете, все остальные благословения и обетования.



И теперь финал для человеческой стороны:

«Ты же соблюди завет Мой… - да будет у вас обрезан весь мужеский пол» (Быт.17:9,10)

Этот знак завета не забудешь, как крещение, не положишь на полку как цицит, не снимешь с головы, как кипу – это навсегда, на всю твою жизнь. И на всю жизнь Божию.









- Обрезание – видимый знак того, что именно Всевышний, сотворивший небо и землю, тот, Кто тебя выводит и вводит, является твоим Богом. Не халдейские боги или еще какие-либо, но именно Создатель всего сущего твой Бог.Это самый главный смысл обрезания – знак завета, что Господь – твой личный Бог.«Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим…» (Быт.17:7)Человек не может себя спасти. Исправить свою греховность, победить грех, иметь праведность, прощение грехов – человек не в состоянии получить ни через какие свои собственные усилия, дела или заслуги. Исполняя любые заповеди, Вечность не заработаешь.Голгофа, план спасения, явленный в Иисусе Христе, не нуждается ни в каких дополнениях или улучшениях со стороны человека. К тому, что совершил для нас Христос невозможно ничего прибавить и убавить. Это самое главное вступление, которое необходимо сделать при рассмотрении нижеследующего вопроса.Итак – человек спасается только верою и новое имя получает только через веру, которая является следствием наличия определенных взаимоотношений со Всевышним.Так было в истории Авраама и его отношений с Богом.«Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт.17:1)Бог является Авраму, произносит слова завета, меняет его имя на Авраам, дает завет обрезания, и меняет имя Сары. Последовательность имеет значение – в начале Слово, потом вера Авраама на слова завета (обрезание сердца), изменение имени в соответствии веры Авраама и потом завет обрезания плоти – уже то, что Авраам должен был делать со своей стороны сам. Причем сделать «непременно» - Быт. 17:13Слова «завет Мой» употреблются в семнадцатой главе 9 раз, из которых трижды по отношению к обрезанию.Обрезание – завет Мой, так сказал Господь.Что это означает для человека? Это означает, что прибавить к этому что-либо, убавить или вообще отменить, человек не имеет права. Это не твое, это Божие. Со своим поступай, как хочешь, это твое, но с Божьим так поступать нельзя – не твое.То, что установил Бог может отменить только Сам Бог. Причем таким же путем, как и установил – конкретно, словесно объявив, что это более ненужно.Обрезание – это знак веры во Всевышнего, знак наличия взаимоотношений с Богом и нахождения с Ним в Завете.Иисус Христос, который так же был обрезан, сказал: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». (Матф.5:18)Итак, заповедь не прекращается до тех пор, пока об этом не объявит Сам законодатель, пока не прейдет небо и земля и пока не исполниться все заключенное в заповеди.«Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов» - отцовство Авраама продолжает умножатся, многие народы до сих пор продолжают примыкать к вере Авраама и к его Богу. Поэтому завет данный Аврааму продолжает исполняться и не окончил своей миссии, поэтому и обрезание – знак этого завета, так же продолжает быть актуальным.Есть множество видимых знаков завета, взаимоотношений со Всевышним – радуга, обрезание, суббота, чистая пища. Что интересно радуга до сих пор не исчезла и продолжает является на небе регулярно, что свидетельствует о верности Богом своему завету. Верен ли человек Божьим заветам?Интересно, что тот, кто не обрежется – будет истреблен, ибо написано: «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, он нарушил завет Мой». (Быт.17:14)И не только должен был быть обрезан Авраам и его дети, но и те, кто не его крови, но куплены им и ставшие частью его дома – «да будет обрезан… и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным». (Быт.17:13)Важно – этот завет назван заветом ВЕЧНЫМ. И что интересно Авраам исполнил его не завтра, а «В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его» (Быт.17:26)Многие люди сегодня не являются кровными потомками Авраама и к ним относятся слова – «купленный за серебро», это важнейшая связь со словами Петра о деле, которое совершил для нас Христос – «Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Пет.1:18,19)Прецедент Авраама – отклик на Слово и вера, делают человека, в каком то смысле, новым видом человечества на земле.«Необрезанные сердцем» - Бог часто говорит эти слова, давая понять, как Ему важно обрезание сердца, которое первично и важнее обрезания плоти. Но обрезание сердца не отменяет обрезания плоти, через отсутствие которого, Бог вступил в конфликт с Моисеем. Этот вопрос был настолько трудным даже для Моисеева дома, что недопонимание его важности чуть не закончился для них смертельным исходом.«Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его». (Быт.17:24). Зачем упоминать возраст Авраама? Самый простой ответ – сделать обрезание никогда не поздно.В десятисловном Законе есть такие слова: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх.20:2), которые имеют свое начало и конец в книге Иисуса Навина – выведенные из Египта были обрезаны, их потомки в пустыне не обрезывались, и перед вхождением в Ханаан вновь обрезаны все не обрезанные.«Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того как вышел из Египта, не был обрезан;Когда весь народ был обрезан… сказал Господь Иисусу: ныне Я снял с вас посрамление Египетское.» (Иис.Нав.5:5-9)Поэтому в десятисловии некоторым подтекстом может усматриваться и вопрос обрезания, который был тесно связан с выходом из Египта и вхождением в Ханаан.В Ханаан вошли только обрезанные. Мы также ожидаем времени вхождения в Ханаан, но уже вечный, и как думаем стоим на его пороге.«Необрезанный» в Израиле считалось оскорбительным словом. «Этот необрезанный» - говорил Давид о Голиафе.Есть поразительные слова в Библии: «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». (Ис.52:1)Есть сходство этих слов с текстом из Откровения, которые также говорят о тех, которые не войдут в Иерусалим Небесный – «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». (Откр.21:27)Говоря о царе Тирском, Господь упоминает смерть, которой умрет Люцифер: «Ты умрешь… смертью необрезанных; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог». (Иез.28:10)Смерть необрезанных – это смерть вторая, вечная смерть.Можно возразить и сказать, что важно обрезание сердца. И это действительно так.Однако Всевышний ставит эти два понятия – обрезание сердца и обрезание плоти вместе и не разделяет их.Написано: «Вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой… и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими». (Иез.44:7)«Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое…» (Иез.44:9)Здесь мы видим, что Бога волнует необрезание сердца и это стоит на первом месте, но сразу следует упоминание и необрезанности плоти, что являлось препятствием для вхождения в Святилище.Писание говорит, что есть Святилище на Небе, в котором Ходатай за человеков. Может ли войти туда необрезанный?Есть ли похожие слова в Библии вплоть до вознесения Иисуса Христа, что обрезание отменено? Таких слов нет.История началась с веры и знака на теле - верой и знаком на теле она и окончится. "Найду ли веру на земле".Дьявол во всем копирует Бога, которому завидует. Различные Его установления и принципы он тоже устанавливает на этой земле, но уже в своей интерпретации.В 13 главе Откровения мы встречаем повествование о знаке на тело, которое наносит образ зверя всем своим подданным. Почему бы просто не занятся вопросом осквернения духа человеческого? Зачем сатане и плоть?Человек создан духовно-плотяным. Поэтому есть тесная связь между телом и духом человека, умом и телом. Принявший начертание зверя на тело – погибший для Вечности.Исходя из интереса сатаны к телу и знаку на теле, что происходит в последнее время перед Пришествием, можно извлечь заключение, что и Всевышнему до сих пор небезразлична судьба и Его знака на теле – знамение завета.Апостол Иоанн пишет нам: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». (1Иоан.2:6)Как Он поступал?«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве». (Лук.2:21)Иисус Христос был обрезан. Нужно ли было Ему это? На это Он Сам и отвечает Иоанну перед крещением: «Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». (Матф.3:15)По Закону та заповедь, которая уступает место другой, считается меньшей. Т.е. Большая та заповедь, которой уступают место другие заповеди.Об этом и говорит Иисус: «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, - на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу?» (Иоан.7:23)Здесь видим, что заповедь обрезания имеет приоритет перед субботой, и шаббат уступает место заповеди обрезания.Но субботу мы празднуем, а обрезание?В послании к Евреям написано: «Входим в покой мы уверовавшие…», «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих». (Евр.4:3), (Евр.4:9,10)Тоже можно сказать и об обрезании – «Получаем обрезание сердца уверовавши... посему остается обрезание плоти».Входим в покой Божий через веру и как знамение соблюдаем шаббат – покой седьмого дня недели на практике.Так и здесь получаем обрезание сердца через веру и как знамение завета делаем обрезание – обрезание плоти на практике.Будем помнить, что вера тесно связана с делами. Дела не спасают, но свидетельствуют о спасительной вере. "Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса." (Откр 14:12) Заповеди и вера!* * *Любое учение следует проверять Словом Божиим. Когда мы отстаиваем актуальность заповеди о субботе, свинине и десятине мы обращаемся к нижеследующему тексту.Как и написано у Исаии: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». (Ис.8:20)Причем очевидно, что закон мы понимаем, как свиток у ковчега, а откровение, как десятисловие в ковчеге. «И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе». (Исх.25:16)Теперь представим себя христианами первого века, которые слышат учение, в котором утверждается, что обрезание, которое установил Сам Всевышний, будто бы упразднено и более ненужно. Что нам делать? А если это говорит авторитетный человек? Все ли безошибочны?Правильно – нужно обращаться к ранее данному свету – закону и откровению.Упразднение обрезания, которое сделали авторитетные люди первохристианской эры, вбило небольшой клин между уверовавшими евреями и уверовавшими из других народов, который впоследствии породил огромную трещину и пропасть. Если бы не отмена обрезания, то, скорее всего мировая история могла пойти по совсем другому пути и не с такими трагическими событиями.Первая уступка – отмена заповеди обрезания, через время породило следующую уступку и последующую и так далее. Позже отменили субботу и перенесли ее на первый день недели, внедрив празднование воскресенья. Там же отменили заповедь и ввели почитание изображений, еще позже целибат. И как финал – иудеи-евреи нам враги! Смерть им. Крестовый поход, потом «Arbeit macht frei».Во все века, присоединение не еврея к народу, вере и заповедям Всевышнего не было проблемой. Руфь, пришедшая в Израиль сказала: «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом.» (Руф.1:16)Иноплеменник никогда не получал облегченные заповеди Торы, но присоединявшись к Творцу принимал все постановления – «Один закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами». (Исх.12:49)Там, где для облегчения вхождения новых людей в какую то среду, упраздняются некоторые правила и законы, стоит наблюдать упразднения и остальных законов. Что мы и наблюдаем в современном христианстве.Если бы первые христиане не отменили заповедь обрезания, то каждый христианин был бы и ощущал бы себя частью общего не только верой, но и плотью. Антисемитизм не возник бы, ведь и не еврей, говорил бы: «так и я такой же, как и они – обрезан, как убью их?!» Осталась бы причастность к богословской школе, мудрости поколений накопленной за тысячи лет (за исключением человеческих наслоений).Всегда ли лидеры поколений были безошибочны?Моисей нарушил заповедь и ударил в скалу, Иисус Навин пообещал жителям Гаваона, а Господа не вопросил (и Господь не вмешался), Петр сказал, что Иисус заплатит подать, а Он не говорил.Вместо человеческих слов: «Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». (Гал.5:2) Должны быть слова божественные, как говорил посланный от Господа: «Так говорит Господь». (Исх.11:4)Или - «Вот, я, Павел, говорю вам» или «Так говорит Господь». Выбор за человеком что слушать, но последствия будут разными.«Тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве.» (Рим.2:29)Отменяет ли суббота по духу – субботу по плоти? Никак нет. Так и обрезание сердца по духу не отменяет обрезание по плоти. Такому «и похвала не от людей, но от Бога».«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». (Иоан.14:15)Трудность отрывка из Деяний 15.Возможно, если бы не скандал Павла со сторонниками правого уклона по обрезанию, стих второй, то и собора описанного в 15 главе могло и не быть. Но уже как авторитетная личность, для которого «в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного» (Гал.2:6), обличающий Петра при всех – подавил весом своей личности собравшихся и продавил уже укоренившийся в нем вариант «веры» для язычников. Что в последствии (надеюсь без злого умысла) и произвело уже начавшееся разделение в среде на своих и чужих. И Иерусалимский иудаизм при этом подходе оказался неоскверненным от уверовавших язычников (ведь они перестали обрезываться) и откололо их в новое течение, оторванное от ветви.Павел, единственная личность в Библии, которая выступила против обрезания, и который так много этому посвятил места в своих посланиях. Апостолы же этот вопрос в своих посланиях не поднимают, ибо Иисус ни до Голгофы, ни после воскресения не оставил им рекомендаций против заповеди обрезания.«Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников,20 а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.21 Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу…24 мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». (Деян.15:19-24)В любой деятельности может быть фанатизм и уклонения вправо или лево. В начальной церкви произошел уклон вправо – «Голгофа это хорошо, но заповеди важнее!». Решение этой проблемы оказалось уклоном в радикальное лево – только вера и никаких законов.Но истинное решение находится там, как и написано: «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». (Ис.30:21)Сбалансированность между верой и заповедями завета, должное место каждому вопросу. Не облегчать язычникам якобы затруднительное вхождение в веру, но объяснить им, что другого пути нет. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки». (1Иоан.5:3)Заповедь обрезания не тяжка, тяжко необрезанное сердце, которое не может этого вместить.Возможно, Апостолы полагают поэтапность для обращающихся, начальный уровень – оставить блуд, удавленину, идолов – текст 20, и уже как следствие текст 21 – принятие и остального закона Моисеева «от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». О чем и не будем вам писать подробно ибо у читающих закон по субботам услышите и все остальное, что вам необходимо делать.Иначе 21 текста не существовало бы, а он есть. Т.е. от малого к большему.Слава Богу за закон и откровение, которым можно проверять любое новое учение, даже если оно исходит от самого знаменитого и важного человека.Будем помнить – человек получает оправдание и спасение через веру, и ничем не может улучшить дар, обретенный на Голгофе.Исполнение заповедей, включая субботу, чистую пищу, обрезание – является откликом спасенного человека с обрезанным сердцем на дар спасения и нежелающего жить во грехе в дальнейшем. Все сие осуществляется не своими усилиями, но силою Святого Духа.Отец Небесный оторвал от Себя самое дорогое – вечного Сына, и отдал человекам на всегда.Сможет ли человек отделить часть себя в знак завета, который даровал ему Бог?«Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». (Иоан.8:11)Антон Заруба.29.07.2017г.Обрезание – видимый знак того, что именно Всевышний, сотворивший небо и землю, тот, Кто тебя выводит и вводит, является твоим Богом. Не халдейские боги или еще какие-либо, но именно Создатель всего сущего твой Бог.Это самый главный смысл обрезания – знак завета, что Господь – твой личный Бог.«Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим…» (Быт.17:7)Разве разрушение храма и Голгофа упразднили смысл завета – «Я буду Богом твоим»?Что изменилось в этом направлении? Не упразднила Голгофа эти слова, но утвердила на все века кровью Агнца.Гражданство, доступ к храму, все это вторичные смыслы и функции.Слова, сказанные Аврааму - «Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим…» (Быт.17:7)Идентичны словам первой заповеди - «Я Господь, Бог твой…» (Исх.20:2)На фундаменте первой заповеди держится весь декалог.«Я - вот завет Мой с тобою…» (Быт.17:4)«Я» - в одной букве весь смысл завета. «Я» - это и есть мой завет для тебя. В этом «Я» источники всего остального, что содержится в завете, все остальные благословения и обетования.И теперь финал для человеческой стороны:«Ты же соблюди завет Мой… - да будет у вас обрезан весь мужеский пол» (Быт.17:9,10)Этот знак завета не забудешь, как крещение, не положишь на полку как цицит, не снимешь с головы, как кипу – это навсегда, на всю твою жизнь. И на всю жизнь Божию.





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#1 написал: А. Так что, обрезание нужно? :) [цитировать] #2 написал: AntonZ Нужно... ненужно...

Есть заповедь Божья. и "надлежит нам исполнить всякую правду".



Слышал истории про споры о субботе, приблизительно такого толка:

"Вот ты попадешь на небо и тебя спросят - "почему ты соблюдал субботу?" я отвечу - "в Библии прочитал заповедь и начал исполнять".

У другого спросят "а ты почему не соблюдал субботу?" - "нуууу... сказали, что отменена и перенесена...", " а в Библии ты это прочитал где то?" - "нет"

В общем принцип такой. [цитировать]