Тайна Нового Завета. Многослойность.

То, что ближе, не отменяет того, что дальше, а что дальше, не упраздняет еще более далекое. Одно дерево – красиво, при рассмотрении природы целиком – картина выглядит прекрасно и многопланово. Можно сказать выглядит вкусно – как многослойный пирог, где каждый слой имея свой неповторимый вкус, составляет единый пирог с богатым вкусом. И что-то одно никогда не живет независимо, все служит друг другу и взаимосвязано неразрывными узами.



Так и всемирная история – то, что сейчас - результат вчерашних дней. День ко дню, столетие за столетием, событие и поступки – так творится эпоха, как бусинки нанизанные на нить создают красоту ожерелья.



Исотрия взаимоотношений Бога и человека, история Его заветов с людьми похожа на сложную многослойную картину.



Почти все старинные картины в музеях написаны по технологии многослойной живописи. Суть техники состоит в том, что каждый слой в картине является основой для следующего живописного слоя, а тот следующий - основа для еще более последующего. И что интересно, что предыдущий слой обогащает собой следующий слой. Каждый новый слой, который выше, не записывает и не заслоняет собой предыдущий слой, но опирается на него.

Вначале белый холст покрывают тонирующей коричневой краской. Потом наносят рисунок картины, например цветов. Потом берут темную коричневую краску и выписывают только тени и полутени предметов. Картина уже выглядит красиво.

Потом берут затемненные белила, и прописываю светлые части предметов, слегка стушевывая белила на полутень. Потом берутся прозрачные цветные краски и разбавленные с маслом и лаком наносятся, каждый цвет, на свой предмет в соответствии с его цветом. После высыхания это повторяется вновь.

Красота многослойного метода в том, что каждый предыдущий слой просвечивается сквозь следующий слой и является уже частью следующего слоя, обогащая его своим цветом и тоном. Отступив пару шагов назад мы видим многослойную, красивую картину, которую невозможно было бы создать, если бы каждый следующий слой перекрашивал собой предыдущий и не оставлял бы от него и следа.



Нечто подобное есть в истории завета Бога и человека.

Бывает, кажется, что каждый новый Завет Бога и человечества, перечеркивает предыдущий завет и начинает нечто новое, чего не было раньше. Но на самом деле, каждый завет есть нерушимая основа для следующего завета, а следующий завет не упраздняет предыдущий, но обогащается от него, и сам обогащает предыдущий, становясь основой для завета следующего. Это как многослойный пирог, который венчает самый красивый слой с вишенкой.

Так и в Библейской истории – все заветы венчает Новый Завет – завет в крови Сына Божьего. Но отменяет ли Новый Завет предыдущие заветы и как они взаимосвязаны? Давайте кратко рассмотрим эту тему.



Стоит подчеркнуть, что, в уже греховной истории человечества, есть ОДИН глобальный Завет – завет спасения через Мессию. И этот завет пронизывает библейскую историю от грехопадения и до наших дней. Все остальные заветы, как бы подзаветы и служат Главному Завету.



Но вернемся к нашей теме.



1. Завет с Адамом в Эдеме.

Когда человек еще не согрешил и только был сотворен, Бог заключил с ним завет, договор.

Стоить отметить, что в этом завете есть и заповедь – закон для человека – не вкушать. Не есть от дерева познания добра и зла. И наоборот – есть, то, что разрешено, размножаться, возделывать сад и владычествовать над живым миром.



«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. (Быт.1:27,28) 15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Быт.2:15-17)



2. Завет с Адамом после Эдема. Грехопадение.

Когда человек согрешил, Бог заключает с Адамом Новый Завет, ибо прежний он нарушил. Но Бог продолжает быть верным первому завету. Первый завет не уничтожен, он претерпевает некоторые изменения и части его положений переходят в Новый Завет с Адамом.

Новая, самая главная составляющая Завета – кровь Агнца, вера в Искупителя; плюс новые реалии жизни.

Трудная беременность, боль при родах, зависимость от мужчины. Трудом добывать пищу, сорняки и пот. В конце эти слова завета скрепленные кровью и шкурами животных легли на тело человека.

Упразднен ли был первый завет? Нет.

Во второй завет перешло из первого:

- Понятие союза мужчины и женщины, но теперь с подчинением женщины.

- Рождение детей, но теперь в муках.

- Питание от земли и дерев, но теперь в поте лица.

- Власть над животными.

Или вернее не перешло во второй из первого, но скорее на первый завет нанесен новый слой, дописана новая глава истории.



21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. (Быт.3:21)

13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.

14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;

15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.

17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;

18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;

19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.

20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.

21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.

23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.

(Быт.3:13-23)



3. Завет с Ноем и его потомками.

Новый Завет с Адамом был нарушен. Всякая плоть извратила свой путь, грех достиг максимума.

Бог избирает праведного Ноя и… заключает с ним новый Завет. Добавляются новые пункты завета, условия и реалии новой жизни.

Уничтожен ли теперь предыдущий завет и упразднены ли его условия? Нет.

Что входит в завет:

- Размножение человечества, страх животных и власть над ними. В питание добавлена мясная пища. Запрет на кровь. Радуга, как знамение завета и заверение о неповторении потопа.

Что вошло в третий завет из двух предыдущих:

- Понятие союза мужчины и женщины, и как уже стало - с подчинением женщины.

- Рождение детей в муках.

- Питание от земли и дерев в поте лица.

- Власть над животными.



Уничтожил ли завет с Ноем слова завета с Адамом? Нет. Ной принимает завет с Адамом по наследству, но с новыми штрихами, прописан новый слой в картине спасения.





18 Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. (Быт.6:18)

Слова завета

1 И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.

2 да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;

3 все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все;

4 только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; (Быт.9:1-4)

Завет с Ноем

9 вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, 10 и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными;

11 поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.

12 И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:

13 Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею.

14 И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; (Быт.9:9-14)



4. Завет с Авраамом 1.

Далее Всевышний избирает Аврама и заключает с ним завет о наследовании Ханаана его потомками.



18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: (Быт.15:18)



5. Завет с Авраамом 2.

Через время Всевышний обновляет завет с Аврамом и добавляет в него новые пункты.

Новые условия Завета:

- Ходить пред Богом и быть непорочным.

- Изменение имени на Авраам.

- Обрезания – знак завета, его условие.

Это ко всему тому, что Авраам уже исполнял законы и уставы Всевышнего. «Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.» (Быт.26:5)

Отменяет ли Завет с Авраамом предыдущие условия заветов с Адамом и Ноем? Нет. Предыдущие слова Завета переходят в Завет с Авраамом. Но с новыми пунктами. Прописан новый слой картины Завета. Но картина таже.



Что перешло в жизнь Авраама из завета с Адамом и Ноем:

- Понятие союза мужчины и женщины, и как уже стало - с подчинением женщины.

- Рождение детей в муках.

- Питание от земли и дерев в поте лица.

- Власть над животными.

- Радуга, как знамение завета с Ноем (новое)



1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; 2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. 3 И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: 4 Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, 5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; 6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; 7 и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; 8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.

9 И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.

10 Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол;

11 обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.

(Быт.17:1-11)



6. Завет с Израилем, потомками Авраама.

Создав народ в Египте, Всевышний выводит его оттуда в обещанный Ханаан и Заключает с Израилем Завет, вступлением к которому явилась Пасха в Египет с кровью на косяках дверей.



24 И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. (Исх.2:24)



На основании (а не вместо) завета с Авраамом Бог выводит народ из Египта и заключает с ними Завет.

В данном случае, к уже имеющимся словам завета добавились новые пункты слов Завета, и в существенном количестве.

Весь свод правил и уставов, законов и постановлений, которые продиктовал Бог, стали теми словами Завета, которые были записаны в книгу Завета и положены рядом с ковчегом Завета.

Исполнение этих слов Завета подтверждало нахождение народа в Завете со Всевышним. Бог же со Своей стороны был верен этому Завету, как и предыдущим.

Что из себя представляли эти слова Завета? – Десятисловие на каменных скрижалях названы Словами Завета и положены в одноименный ковчег. Но и свиток, который лежал рядом с ковчегом также назван Книгой Завета и словами завета.

Десятисловие – выжимка, квинтэссенция всей книги завета – ее суть. Своего рода толкование десятисловия, расширенная его версия.



Отменил ли завет с Израилем заветы с Адамом, Ноем и Авраамом? Нет.

Что вошло в Завет с Израилем из этих предыдущих Заветов:

- Понятие союза мужчины и женщины, и как уже было - с подчинением женщины.

- Рождение детей в муках.

- Питание от земли и дерев в поте лица.

- Власть над животными.

- Радуга, как знамение завета с Ноем.

- Обрезание.

- Суббота



Стоит отметить, что уже тогда, в истории Израиля прослеживается идея Нового Завета о которой говорит Иеремия, что слова завета будут написаны не на папирусе, коже или камне, но на сердце.

«И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы Его, от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей.» (2Пар.34:31)



5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, (Исх.19:5)

7 и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 8 И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. (Исх.24:7,8)

27 И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем. (Исх.34:27)

28 И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие. (Исх.34:28)

26 возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя; (Втор.31:26)



21 И повелел царь всему народу, сказав: "совершите пасху Господу Богу вашему, как написано в сей книге завета", (4Цар.23:21)



Вступление к Новому Завету.

За некоторое время до прихода Мессии, Всевышний проясняет суть всех Его намерений и цель всех Заветов – изменить сердце человека в образ Божий от которого тот отпал.

Сердце человека становится ковчегом Завета, а слова Завета записаны внутри его. Человек Нового Завета – это храм Божий в миниатюре, где его разум - Святое Святых.



Эпоха Нового Завета – это персонифицированное состояние в Завете, где роль Святилища выполняешь ты сам. Внутри такого человека и Святое Святых и книга завета и Слава Господня.



При этом в таком Новом Завете нет подчинения человека человеком и религиозной доминанты одного над другими – «уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня».



«Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.» (Пс.39:8,9)



31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. (Иер.31:31-34) - в сердце



7. Новый Завет.

Уникальность Нового Завета во Христе.

Особенность Нового Завета в том, что в нем, как в одной точке сошлись все предыдущие заветы. Он завершает череду заветов и как вишенка на пироге венчает историю заветов с человечеством.

Горсть муки, горлица, овен и телица, елей и светильник, хлеб и умывальник – все о Христе и спасительном искуплении.

Новый завет вбирает в себя все заветы. Новый Завет – он всегда Новый. Он не может быть нарушенным со стороны человека и стать «ветхим», ибо человек Иисус Христос исполнил слова Завета записанные в книге завета. После этого Завета, других заветов, в истории греховной Земли больше не будет. Этот Завет всегда Новый (актуальный).



Каждый предыдущий Завет нарушался человеком, Христос соблюл все Заветы, оказался верным Завету на Синае и умер не согрешив. Этим он утвердил Завет книги Закона/завета. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение…» (Дан.9:27). Утвердил завет в Своей Крови – «Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». (Матф.26:28)



Новый Завет еще в том, что кровь не только в прощение грехов, но во оставление их, как написано выше. Оставить грех.



«И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». (Исх.24:8)

«Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». (Матф.26:28)



Что еще изменилось в этом Новом Завете?



Изменилось ТОЛЬКО то, что персонально относилось ко Христу – храмовые жертвы - агнцы, горлицы, мука, телицы – все что указывало на жертву Христа, после воплощения их в реальность – потеряло необходимость осуществления продолжения их приносить в жертву.

Все же, что относилось К ЧЕЛОВЕКУ и не требовало наличия земного Храма – ОСТАЛОСЬ в силе и действительно по сей день.



Слова Завета записанные в книге Закона и указывающие на Христа и исполнившиеся – осуществились и не нуждаются в их исполнении снова и снова. Голгофа свершилась.

НО слова завета, записанные в книге Закона и относящиеся к человеку и его обязанностям по отношению к Завету, и поступкам – остаются в силе и действительны для человека и поныне. Ибо все эти слова актуальны для человеческой ежедневной жизни. Ибо сама эта человеческая жизнь в условиях этой греховной истории еще не завершена.

«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все». (Матф.5:18)

«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». (Иак.1:25)



Отменил ли Новый Завет с Израилем заветы с Адамом, Ноем и Авраамом? Нет.

Что вошло в Новый Завет из этих предыдущих Заветов и сохранило свою актуальность:

- Понятие союза мужчины и женщины, как семьи. (Новый Завет не отменил закон о семье)

- Рождение детей в муках. (дети после Голгофы все равно рождаются в мучениях)

- Питание от земли и дерев в поте лица. (после Голгофы нужно продолжать в поте лица добывать хлеб)

- Власть над животными.

- Радуга, как знамение завета с Ноем. (после Голгофы радуга продолжает появляться и поныне)

- Обрезание. (Христос не отменил обрезание и ни разу плохо о нем не высказался)

- Суббота



Суть – На Синае, Бог заключает завет с Израилем, и со Своей стороны дает слова и условия завета, по прошествии времени оставляет небо, становится человеком и оказывается по другую сторону завета, как Бог и человек Он выполняет условия и слова Завета Своей жизнью, и утверждает нерушимость завета Своей Кровью, запечатлевает тот завет навсегда. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины…». (Дан.9:27)



67 И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:

68 благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,

69 и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего,

70 как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,

71 что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас;

72 сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой,

73 клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам,

74 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,

75 служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей.

76 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему,

77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,

(Лук.1:67-77)



В этих словах Захарии мы видим утверждение существующего Завета. Не отмена, а пролонгирование с новыми откровениями Завета – «А Я говорю вам…»

При заключении Завета всегда есть текст завета – слова Завета. Иисус Христос своей кровью утвердил Завет заключенный на Синае и исполнил его. Другого завета нет. Он закреплен Кровью не тельцов, но Небесного Агнца. Завет в крови Христа – это тот же Синайский Завет, его осуществление, но уже не в образах, а реальности.



Завет Вечен

В Откровении мы читаем:

«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град». (Откр.11:19)



Важные слова – «ковчег завета Его в храме Его». Стоит запомнить, что ковчег Завета и слова этого Завета появились на Синае. И если этот ковчег, того Завета является на небе это означает, что и завет на Синае не отменен, а утвержден, и хранятся эти слова Завета уже в самом Небе! Запомните это. Это означает, что слов и условий того Завета человеку не изменить и не отменить.



8. Последний Завет

Есть косвенный намек, что когда окончится греховная история Земли, когда будет сотворена Новая Земля и новое небо – будет заключен еще один Завет между Богом и всеми искупленными на все нескончаемые века.

Это возможно сказано в 14 главе Евангелия от Марка:

«Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». (Мар.14:25)

Это как здесь: «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все , ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета , за многих изливаемая во оставление грехов.» (Матф.26:27,28)



Новой истории Земли – Новый Завет с Новым вином! Аминь.







Антон Заруба.

03.09.2017г.







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