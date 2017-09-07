Свобода во Христе. 11 - Острая дискуссия. Субботняя школа

Два Завета. 10 - . Субботняя школа

Отменил ли Бог обрезание? Связь обрезания плоти и обрезания сердца. Связь закона и свободы. Какой завет утвердил Христос на Голгофе? Ковчег какого завета явился на небе в Откровении?

Близненко В., Заруба. А.



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- Отменил ли Бог обрезание? Связь обрезания плоти и обрезания сердца. Связь закона и свободы. Какой завет утвердил Христос на Голгофе? Ковчег какого завета явился на небе в Откровении?Близненко В., Заруба. А.ВАЖНАЯ СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ: