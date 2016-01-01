Изучение книги Откровение. №5. Запорожье

Прикол..сестра спела под фонограмму, которую я написал лет 20 назад :)



Две вещи не позволяют мне считать семь церквей 7-ю частями одной церкви какого-то одного исторического периода:



1. В послании к церкци Фиатирской говорится об Иезавели и о жестком определении в отношении ее и ее приверженцев. Никакой Иезавели ни буквальной, ни иносказательной во времена Иоанна не существовало, это исключительно исторический персонах и обозначает он, судя по описаною, то же самое, что и блудница в 17й гл.

2. В каждом своем обращении Иисус обращается не к церкви, а к ангелу церкви, т.е. к посланцам церквей - 2 Кор.8:23

Или иными словами, к духовному руководству церкви.

И если мы внимательно читаем Откровение, то понимаем, что у Бога конфликт не со всей церковю, а только с ее руководством.

А мы знаем, что во время написания этого пророчества церковь все еще находилась под духовным руководством апостолов Христа, ну или по крайней мере, их ближайших учеников. Т.е. все эти обличения не могли быть высказаны одной только церкви, поскольку сложно поверить, чтобы Христос высказывал все это, причем в таком широком разнообразии, к одной только первоапостольской церкви.



Т.е. явно, что послание к семи церквям охватывает семь исторических периодов христианской церкви, каждый из которых характеризируется своими проблемами.



Кроме того ( и это главное) - все видения Откровения сугубо исторические, и потому считать семь церквей одной церковью с семью разными частями в каждом периоде времени нет оснований. Это просто не вяжется с остальными главами Откровения.