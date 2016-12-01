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Кому выгодно? 500 лет Реформации. R500

  
 
1 декабря 2016 | Заруба Антон
  
 
"Юбилей реформации будет ознаменован полной победой католиков над реформацией...." (Василий Юнак)

Протестантский мир празднует 500-летие Реформации. Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко подписал указ о праздновании этой даты в Украине. В некоторых странах прошли торжественные богослужения, в одном из них принимал участие даже Папа Римский Франциск.

Некоторые ставят указ президента о праздновании Реформации на один уровень с указом Кира о восстановлении Иерусалима. Со многих кафедр постоянно звучит имя президента и слова радости и благодарения.
Жизнь закипела, представители разных конфессий созваниваются, встречаются друг с другом, планируют совместные акции и мероприятия.
На улицах будут стоять палатки с представителями церквей, каждый из которых поочередно будет рассказывать весть, но без права звать в свою церковь. Впереди совместное общеконфессиональное Рождество, которое будут открывать адвентисты, после них католики.

Кому выгодно? 500 лет Реформации. R500


Кто-то ставит задачу пробить сознание людей, привыкших протестантов считать сектантами, и выйти на новый уровень в умах людей. Под лозунгом праздника реформации даже пишут петиции о переименовании улиц и площадей в честь данного события.

Пасторы разных конфессий зовут друг друга братьями и пожимают руки. Радость, эйфория, перспективы грандиозных возможностей, во всем усматривается перст вышних сил.

Другие создают в интернете страницы как бы Лютера, Мелангтона, папских прелатов, князей и ведут виртуальные диалоги. Заголовки пестрят - "Если бы Реформация была сегодня" и под ними пишут:
"Представьте себе молодого преподавателя семинарии, имеющего небольшое количество подписчиков и решившего написать пост, состоящий из довольно длинной вереницы тезисов — почти лонгрид. Этот текст он решает «прибить» к стене своего аккаунта в соцсети."

Но нужен ли Лютер сегодня? Не рады ли его кончине?..
Прошло 500 лет, и Лютеране подписали с Ватиканом акт примирения. Подписаны документы и с православными, объятия и слезы радости. Папа Римский частый гость Лютеранских богослужений, иудейских синагог, рад встрече с протестантами и пристально смотрит им в глаза.

"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших". (Матф.23:29-32)

Указ о праздновании 500-летия реформации уже, за столь короткий срок, очень сблизил служителей разных конфессий. Радуются и простые члены церквей - "ну, наконец-то!". То, что не могла сделать многолетняя папская дипломатия - сделал росчерк пера президента.
Папство приблизило к себе лютеран и православный мир - осталось сблизить друг с другом мир протестантский. "Идем, работаем вместе!" говорит один адвентистский пастор. "Вместе".

Что такое "Вавилон", "дочери вавилона", "блудница?" - границы стираются и лучше об этом не говорить. Мы же все братья.

95 тезисов Лютера были направлены, во-первых, на реформацию церкви, а не мира. Лучшее празднование 500-летия Реформации - это сегодняшняя реформация церковной институции. Обращаясь к Церквям, Иисус в Откровении говорит "Но имею против тебя" - Христос протестует.

Реформация - это реформа. Протестантизм - это протест. Хочет ли сегодняшний протестантский мир Реформацию внутри себя, примет ли в свой адрес протест?. Что будет с сегодняшним "Лютером", который осмелится быть против? Может быть, исключат из церкви и вызовут на совет?

В 2017 году весь мир будет отмечать пятисотлетие начала протеста. И указ Украинского президента не первый. Процесс запущен во многих странах. И верю, что прежде, чем этот указ подписал Порошенко, этот указ был подписан недалеко от площади Святого Петра, в небольшой комнате чья-то пожилая рука уверенным почерком и с надеждой выводила последнюю подпись.



Антон Заруба.
29.11.2016


P.S.
Может возникнуть вопрос - "Почему участие в этих мероприятиях, вместе с другими религиозными организациями, плохо? И там ведь есть миллионы искренно верующих людей, и все мы братья".

Ответ может быть следующим.
Действительно, во всем мире, в разных религиозных организациях, существует множество верующих, которые наследуют Спасение во Христе. Однако стоит отметить, что контакты, совместные служения и другие разного рода мероприятия, организовываются именно с административным звеном этих организаций, а не с этими рассеянными по всему миру миллионами, и это разные вещи.

Второе, и вероятное первое в понимании сути происходящего - Бог в Библии запретил Своему народу принимать участие в совместных богослужениях и других религиозных мероприятиях других народов. Запрещено жениться и выходить замуж за людей не из своего народа и принимать участие в служениях другим богам. Таких запретов в Писании множество, и вы сами их, очевидно, помните.

Мы, как адвентисты седьмого дня, называем себя истинной Божьей церковью, среди множества других, и приводим тому доказательства - спасение только верой, незыблемость Закона Божьего, служение Христа как Первосвященника, понимание состояния умерших после смерти и тп.

Другие церковные деноминации имеют иные верования, что в сути своей означает веру в Бога, который учредил иные правила и Законы, чем те, которые описаны в Библии. И вкладывают Богу в уста слова, которые Он не изрекал, и повеления, которые не учреждал. Организации, утверждающие отмену Божьего Закона, празднование воскресенья вместо субботы как папского установления, и верующие в бессмертие души, являются, по сути, беззаконными образованиями, чтущими католические доктрины. Соответственно, в некотором смысле, и Бог у них другой, чем тот, что описан в Писании.

О них написано в Откровении - "Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным" (Откр.17:5).

Иисус в Откровении приглашает не идти к ним, чтобы работать с ними во имя спасения людей, а наоборот - выйти от них и удалиться из их общества, как и написано: "Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее" (Откр.18:4,5)

Те, кто этого не сделают, названы блудниками, и неважно, в каком они статусе были - руководящая личность или простолюдин - "И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие с нею.."

Ничто не мешает проекты, посвященные 500-летию реформации, проводить самостоятельно, без содружества с иными отступившими церквями.

Поэтому не лишен смысла взгляд, что организованные по всему миру межцерковные мероприятия в честь пятисотлетия реформации, по сути, являются папским проектом по объединению протестантских церквей между собой, и в конечном итоге с католицизмом. И крючок закинут, наживка заглочена.

Христа будет встречать народ, о котором сказано:
"С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится". (Чис.23:9)

По этому поводу очень важная цитата из книги Мориса Вендена «От Исхода до Пришествия»:

«Каково положение дел сегодня? Экуменическое движение побуждает нас быть братьями и стереть всякие различия между христианскими конфессиями. «Мы все братья и стремимся, в конечном счете, к одной цели. Все дороги ведут в одно и то же Небесное Царство». Да, враг меняет тактику.
Согласно библейскому пророчеству, женщина образно символизирует собой церковь. В Откровении целомудренная женщина представляет истинную церковь, а падшая, порочная, — ложную церковь. Итак, если проводить параллели между Исходом и современным адвентистским движением, можно сказать в определенном смысле, что моавитские женщины символизировали зараженные язычеством церкви, т. е. падшие. Вавилон составляют как раз такие церкви. Не пытались ли вы смотреть на связь израильтян с моавитскими женщинами в пророческом, т. е. духовном смысле? Может быть, подобное толкование тоже не лишено смысла? Кое-что нам удалось уже выяснить, и, думаю, в дальнейшем мы еще больше убедимся в верности этого предположения.»
Морис Венден «От Исхода до Пришествия»

«Адвентисты верят, что имя "Вавилон", о котором говорится в Откровении 17 главе, справедливо относится к папству. Однако Вавилон Великий, согласно 5 стиху, упомянут здесь как "мать блудницам". Следовательно термин "Вавилон" относится и к другим религиозным обществам.
Мы убеждены, что всех, кто защищает учение, обряды и церемонии папской церкви, можно справедливо именовать "Вавилоном", как часть великого Вавилона - символа отступничества. Какими бы ни были условия и обстоятельства, АСД вместе с другими верят, что все религиозные организации, виновные в нарушении божественных принципов истины,- могут быть справедливо определены словом "Вавилон".
(Основные пункты вероучения Адвентистов Седьмого Дня)

«Вавилон описан как "мать блудницам". Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14-й главы Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Так как эта весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни; поэтому она относится не только к римско-католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18-й главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А к каким религиозным объединениям принадлежит большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения, к протестантским церквам. Во время возрождения церкви, исповедывающие протестантскую веру, приняли сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже нечестивый мир был вынужден признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит: "И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог". Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель, они возжелали подражать обычаям нечестивых и завоевать их дружбу. "Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить" (Иез. 16:14-15).
Величайший грех Вавилона в том, что он "напоил все народы вином ярости блуда своего". Эта чаша яда, которую он преподносит миру, и есть те ложные учения, которые он принял в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает его веру, и, в свою очередь, теперь он оказывает разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего.
«Великая Борьба» Е. Уайт


http://www.adventus.info/956-franc.html
Папа Франциск хочет открыть новую эру отношений между католиками и протестантами

http://www.adventus.info/1722-500let.html
Папа Римский принял участие в экуменическом богослужении в Швеции во имя примирения католиков и лютеран в честь 500-летия Реформации

http://www.adventus.info/1727-molchanov-r500.html
Вавилона нет? О музыке и протестантизме. Празднование 500 лет Реформации. Аудио

http://www.adventus.info/967-rik.html
Известный пастор в США призвал евангельских христиан объединиться с католиками




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      #1 написал: ГОСТЬЯ (1 декабря 2016 21:49)  
     
    ПОЛНОСТЬЮ С ВАМИ СОГЛАСНА!
    		 
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      #2 написал: Алекс (4 декабря 2016 06:29)  
     
    Горе тебе автор ибо ты критикуя других не чего не делаешь для других. Сидишь в своём мирке и тебе плевать то что другие погибают...Если ты так переживаешь за весть трёх ангелов то чего не несёшь эту весть людям? Да Р 500 может стать крахом для протестантов,но если подойти к этому делу правильно то всё будит во славу Богу которому призывают поклониться ангелы ... Бог тебя наделил талантами,а ты решил сидеть в общине молча не делая плохо ,но и не делая хорошо. Некоторые люди читая твои статьи становятся на тебя похожие... не чего не делающими для спасения ближних,а так теоретиками жить наверное легко...Если ты думаешь что оставив публичную проповедь вести для последнего времени ты избежишь гонений то ты обманываешь сам себя...Если ты понимаешь как правильно то делай,а иначе грех на тебе....
    		 
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      #3 написал: Alex (9 декабря 2016 23:48)  
     
    " В бочке меду - ложка дегтю"
    Бог дал человеку разум для того, чтоб им распоряжаться и видеть границы. Если вы ставите себя в оппозицию обществу - не ждите, что общество к вам прислушается.
    		 
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      #4 написал: служитель (11 декабря 2016 10:23)  
     
    Если коротко, то автор прав. Позиция соответствует Слову и Духу Пророчества.
    		 
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      #5 написал: Alex (15 декабря 2016 21:08)  
     
    Уважаемый служитель, укажите конкретные места из Библии и трудов Е.Уайт в чем позиция автора созвучна. И где говорится, что нельзя использовать любой удобный шанс который дает государство для проповеди Слова Божьего. Если вы панически боитесь еккуменизма - ваш путь ничем не отличается от монашества и затворничества. Прочитайте притчу Христа об добром САМАРЯНИНЕ и узнайте, кто ваш ближний. Кому призывал служить Христос? Если уж на то пошло, то на земле все родственники, и тот же баптист, пятидесятник, католик, православный, буддист, исламист....... безбожник - мы все братья. Ваша родня гибнет, и когда появляется шанс их спасти вы призываете отстранится от них. Вы пытаетесь настроить их против себя с целью потом евангелизировать, рассказать истину? - это весьма странный подход.
    Я знаю точно кому выгодна данная статья- тем адвентистам, которые на крючке у диявола и думают как бы себя оправдать, свою бездеятельность, тем кто боится покинуть свою зону комфорта, чтоб показать миру кто такие в действительности протестанты, а в частности адвентисты.
    И пусть даже это событие и будет выгодно какой-то конкретной силе или личности, но оно является и грандиозным шансом для нас, чтоб дать людям альтернативу. Иначе весь протестантский мир будет свободно говорить свою истину о Боге, кроме адвеньтистов которые всего боятся. Никто никого не призывает объединяться, вам просто дается шанс проявить себя в служении обществу.Так используйте его для того, чтоб подружится с своим ближним и подарить ему истинную надежду! И пусть благословит вас в этом Господь!
    		 
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      #6 написал: Гость (6 января 2017 03:01)  
     
    Вавилон - экуменизм...
    		 
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      #7 написал: Эдуард (25 января 2017 18:44)  
     
    Елена Уайт и её последователи допустили массу грубых ошибок в процессе изучения Писания. В конкретном случае с вестью трёх ангелов, которая описана в 14 главе книги Откровения, они полностью нарушили весь контекст этого послания. Весть трёх ангелов согласно контексту происходит только после окончания запечатления 144000 тысяч, но Елена Уайт почему то даже не предала этому значения. Она во всех своих трудах пишет о том что запечатление 144000 уже началось, но его окончание относится к будущим событиям последнего времени. В 14 главе Откровения чётко видно, что весть трёх ангелов происходит в момент экуменического состояния общества, которое населяет всю землю. Так что не стоит сомневаться в том, что учение церкви АСД в скором будущем встретится со стеной на своём пути, которую ей ни за что не удастся преодолеть.
    		 
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      #8 написал: Ann (11 июня 2017 12:49)  
     
    Пользуясь случаем, хочу поддержать Аlexa, и сказать остальным побойтесь Бога, это неправильно приписывать церкви образ зверя ибо основание церкви Христос Наш Спаситель, а вы своим пустословием говорите об обратном. Грех это братья. И где в Библии написано что Вавилон это екумунизм?
    		 
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