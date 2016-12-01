Кому выгодно? 500 лет Реформации. R500

"Юбилей реформации будет ознаменован полной победой католиков над реформацией...." (Василий Юнак)



Протестантский мир празднует 500-летие Реформации. Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко подписал указ о праздновании этой даты в Украине. В некоторых странах прошли торжественные богослужения, в одном из них принимал участие даже Папа Римский Франциск.



Некоторые ставят указ президента о

Жизнь закипела, представители разных конфессий созваниваются, встречаются друг с другом, планируют совместные акции и мероприятия.

На улицах будут стоять палатки с представителями церквей, каждый из которых поочередно будет рассказывать весть, но без права звать в свою церковь. Впереди совместное общеконфессиональное Рождество, которое будут открывать адвентисты, после них католики.







Кто-то ставит задачу пробить сознание людей, привыкших протестантов считать сектантами, и выйти на новый уровень в умах людей. Под лозунгом праздника реформации даже пишут петиции о переименовании улиц и площадей в честь данного события.



Пасторы разных конфессий зовут друг друга братьями и пожимают руки. Радость, эйфория, перспективы грандиозных возможностей, во всем усматривается перст вышних сил.



Другие создают в интернете страницы как бы Лютера, Мелангтона, папских прелатов, князей и ведут виртуальные диалоги. Заголовки пестрят - "Если бы Реформация была сегодня" и под ними пишут:

"Представьте себе молодого преподавателя семинарии, имеющего небольшое количество подписчиков и решившего написать пост, состоящий из довольно длинной вереницы тезисов — почти лонгрид. Этот текст он решает «прибить» к стене своего аккаунта в соцсети."



Но нужен ли Лютер сегодня? Не рады ли его кончине?..

Прошло 500 лет, и Лютеране подписали с Ватиканом акт примирения. Подписаны документы и с православными, объятия и слезы радости. Папа Римский частый гость Лютеранских богослужений, иудейских синагог, рад встрече с протестантами и пристально смотрит им в глаза.



"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших". (Матф.23:29-32)



Указ о праздновании 500-летия реформации уже, за столь короткий срок, очень сблизил служителей разных конфессий. Радуются и простые члены церквей - "ну, наконец-то!". То, что не могла сделать многолетняя папская дипломатия - сделал росчерк пера президента.

Папство приблизило к себе лютеран и православный мир - осталось сблизить друг с другом мир протестантский. "Идем, работаем вместе!" говорит один адвентистский пастор. "Вместе".



Что такое "Вавилон", "дочери вавилона", "блудница?" - границы стираются и лучше об этом не говорить. Мы же все братья.



95 тезисов Лютера были направлены, во-первых, на реформацию церкви, а не мира. Лучшее празднование 500-летия Реформации - это сегодняшняя реформация церковной институции. Обращаясь к Церквям, Иисус в Откровении говорит "Но имею против тебя" - Христос протестует.



Реформация - это реформа. Протестантизм - это протест. Хочет ли сегодняшний протестантский мир Реформацию внутри себя, примет ли в свой адрес протест?. Что будет с сегодняшним "Лютером", который осмелится быть против? Может быть, исключат из церкви и вызовут на совет?



В 2017 году весь мир будет отмечать пятисотлетие начала протеста. И указ Украинского президента не первый. Процесс запущен во многих странах. И верю, что прежде, чем этот указ подписал Порошенко, этот указ был подписан недалеко от площади Святого Петра, в небольшой комнате чья-то пожилая рука уверенным почерком и с надеждой выводила последнюю подпись.







Антон Заруба.

29.11.2016





P.S.

Может возникнуть вопрос - "Почему участие в этих мероприятиях, вместе с другими религиозными организациями, плохо? И там ведь есть миллионы искренно верующих людей, и все мы братья".



Ответ может быть следующим.

Действительно, во всем мире, в разных религиозных организациях, существует множество верующих, которые наследуют Спасение во Христе. Однако стоит отметить, что контакты, совместные служения и другие разного рода мероприятия, организовываются именно с административным звеном этих организаций, а не с этими рассеянными по всему миру миллионами, и это разные вещи.



Второе, и вероятное первое в понимании сути происходящего - Бог в Библии запретил Своему народу принимать участие в совместных богослужениях и других религиозных мероприятиях других народов. Запрещено жениться и выходить замуж за людей не из своего народа и принимать участие в служениях другим богам. Таких запретов в Писании множество, и вы сами их, очевидно, помните.



Мы, как адвентисты седьмого дня, называем себя истинной Божьей церковью, среди множества других, и приводим тому доказательства - спасение только верой, незыблемость Закона Божьего, служение Христа как Первосвященника, понимание состояния умерших после смерти и тп.



Другие церковные деноминации имеют иные верования, что в сути своей означает веру в Бога, который учредил иные правила и Законы, чем те, которые описаны в Библии. И вкладывают Богу в уста слова, которые Он не изрекал, и повеления, которые не учреждал. Организации, утверждающие отмену Божьего Закона, празднование воскресенья вместо субботы как папского установления, и верующие в бессмертие души, являются, по сути, беззаконными образованиями, чтущими католические доктрины. Соответственно, в некотором смысле, и Бог у них другой, чем тот, что описан в Писании.



О них написано в Откровении - "Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным" (Откр.17:5).



Иисус в Откровении приглашает не идти к ним, чтобы работать с ними во имя спасения людей, а наоборот - выйти от них и удалиться из их общества, как и написано: "Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее" (Откр.18:4,5)



Те, кто этого не сделают, названы блудниками, и неважно, в каком они статусе были - руководящая личность или простолюдин - "И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие с нею.."



Ничто не мешает проекты, посвященные 500-летию реформации, проводить самостоятельно, без содружества с иными отступившими церквями.



Поэтому не лишен смысла взгляд, что организованные по всему миру межцерковные мероприятия в честь пятисотлетия реформации, по сути, являются папским проектом по объединению протестантских церквей между собой, и в конечном итоге с католицизмом. И крючок закинут, наживка заглочена.



Христа будет встречать народ, о котором сказано:

"С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится". (Чис.23:9)



По этому поводу очень важная цитата из книги Мориса Вендена «От Исхода до Пришествия»:



«Каково положение дел сегодня? Экуменическое движение побуждает нас быть братьями и стереть всякие различия между христианскими конфессиями. «Мы все братья и стремимся, в конечном счете, к одной цели. Все дороги ведут в одно и то же Небесное Царство». Да, враг меняет тактику.

Согласно библейскому пророчеству, женщина образно символизирует собой церковь. В Откровении целомудренная женщина представляет истинную церковь, а падшая, порочная, — ложную церковь. Итак, если проводить параллели между Исходом и современным адвентистским движением, можно сказать в определенном смысле, что моавитские женщины символизировали зараженные язычеством церкви, т. е. падшие. Вавилон составляют как раз такие церкви. Не пытались ли вы смотреть на связь израильтян с моавитскими женщинами в пророческом, т. е. духовном смысле? Может быть, подобное толкование тоже не лишено смысла? Кое-что нам удалось уже выяснить, и, думаю, в дальнейшем мы еще больше убедимся в верности этого предположения.»

Морис Венден «От Исхода до Пришествия»



«Адвентисты верят, что имя "Вавилон", о котором говорится в Откровении 17 главе, справедливо относится к папству. Однако Вавилон Великий, согласно 5 стиху, упомянут здесь как "мать блудницам". Следовательно термин "Вавилон" относится и к другим религиозным обществам.

Мы убеждены, что всех, кто защищает учение, обряды и церемонии папской церкви, можно справедливо именовать "Вавилоном", как часть великого Вавилона - символа отступничества. Какими бы ни были условия и обстоятельства, АСД вместе с другими верят, что все религиозные организации, виновные в нарушении божественных принципов истины,- могут быть справедливо определены словом "Вавилон".

(Основные пункты вероучения Адвентистов Седьмого Дня)



«Вавилон описан как "мать блудницам". Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14-й главы Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Так как эта весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни; поэтому она относится не только к римско-католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18-й главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А к каким религиозным объединениям принадлежит большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения, к протестантским церквам. Во время возрождения церкви, исповедывающие протестантскую веру, приняли сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже нечестивый мир был вынужден признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит: "И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог". Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель, они возжелали подражать обычаям нечестивых и завоевать их дружбу. "Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить" (Иез. 16:14-15).

Величайший грех Вавилона в том, что он "напоил все народы вином ярости блуда своего". Эта чаша яда, которую он преподносит миру, и есть те ложные учения, которые он принял в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает его веру, и, в свою очередь, теперь он оказывает разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего.

«Великая Борьба» Е. Уайт





http://www.adventus.info/956-franc.html

Папа Франциск хочет открыть новую эру отношений между католиками и протестантами



http://www.adventus.info/1722-500let.html

Папа Римский принял участие в экуменическом богослужении в Швеции во имя примирения католиков и лютеран в честь 500-летия Реформации



http://www.adventus.info/1727-molchanov-r500.html

Вавилона нет? О музыке и протестантизме. Празднование 500 лет Реформации. Аудио



http://www.adventus.info/967-rik.html

Известный пастор в США призвал евангельских христиан объединиться с католиками









- (Василий Юнак)Протестантский мир празднует 500-летие Реформации. Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко подписал указ о праздновании этой даты в Украине. В некоторых странах прошли торжественные богослужения, в одном из них принимал участие даже Папа Римский Франциск.Некоторые ставят указ президента о праздновании Реформации на один уровень с указом Кира о восстановлении Иерусалима. Со многих кафедр постоянно звучит имя президента и слова радости и благодарения.Жизнь закипела, представители разных конфессий созваниваются, встречаются друг с другом, планируют совместные акции и мероприятия.На улицах будут стоять палатки с представителями церквей, каждый из которых поочередно будет рассказывать весть, но без права звать в свою церковь. Впереди совместное общеконфессиональное Рождество, которое будут открывать адвентисты, после них католики.Кто-то ставит задачу пробить сознание людей, привыкших протестантов считать сектантами, и выйти на новый уровень в умах людей. Под лозунгом праздника реформации даже пишут петиции о переименовании улиц и площадей в честь данного события.Пасторы разных конфессий зовут друг друга братьями и пожимают руки. Радость, эйфория, перспективы грандиозных возможностей, во всем усматривается перст вышних сил.Другие создают в интернете страницы как бы Лютера, Мелангтона, папских прелатов, князей и ведут виртуальные диалоги. Заголовки пестрят - "Если бы Реформация была сегодня" и под ними пишут:Но нужен ли Лютер сегодня? Не рады ли его кончине?..Прошло 500 лет, и Лютеране подписали с Ватиканом акт примирения. Подписаны документы и с православными, объятия и слезы радости. Папа Римский частый гость Лютеранских богослужений, иудейских синагог, рад встрече с протестантами и пристально смотрит им в глаза.. (Матф.23:29-32)Указ о праздновании 500-летия реформации уже, за столь короткий срок, очень сблизил служителей разных конфессий. Радуются и простые члены церквей - "ну, наконец-то!". То, что не могла сделать многолетняя папская дипломатия - сделал росчерк пера президента.Папство приблизило к себе лютеран и православный мир - осталось сблизить друг с другом мир протестантский. "Идем, работаем вместе!" говорит один адвентистский пастор. "Вместе".Что такое "Вавилон", "дочери вавилона", "блудница?" - границы стираются и лучше об этом не говорить. Мы же все братья.95 тезисов Лютера были направлены, во-первых, на реформацию церкви, а не мира. Лучшее празднование 500-летия Реформации - это сегодняшняя реформация церковной институции. Обращаясь к Церквям, Иисус в Откровении говорит "Но имею против тебя" - Христос протестует.Реформация - это реформа. Протестантизм - это протест. Хочет ли сегодняшний протестантский мир Реформацию внутри себя, примет ли в свой адрес протест?. Что будет с сегодняшним "Лютером", который осмелится быть против? Может быть, исключат из церкви и вызовут на совет?В 2017 году весь мир будет отмечать пятисотлетие начала протеста. И указ Украинского президента не первый. Процесс запущен во многих странах. И верю, что прежде, чем этот указ подписал Порошенко, этот указ был подписан недалеко от площади Святого Петра, в небольшой комнате чья-то пожилая рука уверенным почерком и с надеждой выводила последнюю подпись.29.11.2016Может возникнуть вопрос - "Почему участие в этих мероприятиях, вместе с другими религиозными организациями, плохо? И там ведь есть миллионы искренно верующих людей, и все мы братья".Действительно, во всем мире, в разных религиозных организациях, существует множество верующих, которые наследуют Спасение во Христе. Однако стоит отметить, что контакты, совместные служения и другие разного рода мероприятия, организовываются именно с административным звеном этих организаций, а не с этими рассеянными по всему миру миллионами, и это разные вещи.Второе, и вероятное первое в понимании сути происходящего - Бог в Библии запретил Своему народу принимать участие в совместных богослужениях и других религиозных мероприятиях других народов. Запрещено жениться и выходить замуж за людей не из своего народа и принимать участие в служениях другим богам. Таких запретов в Писании множество, и вы сами их, очевидно, помните.Мы, как адвентисты седьмого дня, называем себя истинной Божьей церковью, среди множества других, и приводим тому доказательства - спасение только верой, незыблемость Закона Божьего, служение Христа как Первосвященника, понимание состояния умерших после смерти и тп.Другие церковные деноминации имеют иные верования, что в сути своей означает веру в Бога, который учредил иные правила и Законы, чем те, которые описаны в Библии. И вкладывают Богу в уста слова, которые Он не изрекал, и повеления, которые не учреждал. Организации, утверждающие отмену Божьего Закона, празднование воскресенья вместо субботы как папского установления, и верующие в бессмертие души, являются, по сути, беззаконными образованиями, чтущими католические доктрины. Соответственно, в некотором смысле, и Бог у них другой, чем тот, что описан в Писании.О них написано в Откровении - "" (Откр.17:5).Иисус в Откровении приглашает не идти к ним, чтобы работать с ними во имя спасения людей, а наоборот - выйти от них и удалиться из их общества, как и написано:(Откр.18:4,5)Те, кто этого не сделают, названы блудниками, и неважно, в каком они статусе были - руководящая личность или простолюдин - "Ничто не мешает проекты, посвященные 500-летию реформации, проводить самостоятельно, без содружества с иными отступившими церквями.Христа будет встречать народ, о котором сказано:". (Чис.23:9)По этому поводу очень важная цитата из книги«От Исхода до Пришествия»:«Каково положение дел сегодня?и и стереть всякие различия между христианскими конфессиями. «и стремимся, в конечном счете, к одной цели. Все дороги ведут в одно и то же Небесное Царство». Да, враг меняет тактику.Согласно библейскому пророчеству, женщина образно символизирует собой церковь. В Откровении целомудренная женщина представляет истинную церковь, а падшая, порочная, — ложную церковь.Может быть, подобное толкование тоже не лишено смысла? Кое-что нам удалось уже выяснить, и, думаю, в дальнейшем мы еще больше убедимся в верности этого предположения.»«Адвентисты верят, что имя "Вавилон", о котором говорится в Откровении 17 главе, справедливо относится к папству. ОднакоМы убеждены, что всех, кто защищает учение, обряды и церемонии папской церкви, можно, как часть великого Вавилона - символа отступничества. Какими бы ни были условия и обстоятельства, АСД вместе с другими верят, чтои благоволением Божьим ради незаконного союза с миром.Так как эта весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни; поэтому она относится не только к римско-католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18-й главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне.Во время возрождения церкви, исповедывающие протестантскую веру, приняли сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже нечестивый мир был вынужден признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит: "И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог". Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель, они возжелали подражать обычаям нечестивых и завоевать их дружбу. "Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить" (Иез. 16:14-15).Величайший грех Вавилона в том, что он "напоил все народы вином ярости блуда своего". Эта чаша яда, которую он преподносит миру, и есть те ложные учения, которые он принял в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает его веру, и, в свою очередь, теперь он оказывает разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего.http://www.adventus.info/956-franc.htmlhttp://www.adventus.info/1722-500let.htmlhttp://www.adventus.info/1727-molchanov-r500.htmlhttp://www.adventus.info/967-rik.html