Папа Римский принял участие в экуменическом богослужении в Швеции во имя примирения католиков и лютеран в честь 500-летия Реформации



Глава римско-католической церкви Франциск, прибывший в понедельник, 31 октября, с двухдневным визитом в Швецию, в городе Лунд принял участие в экуменическом богослужении в городском соборе, которое было посвящено примирению и объединению католиков и лютеран, разделенных в результате Реформации в XVI веке (широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе, направленное на реформирование католического христианства в соответствии с Библией).



Последний раз Папа Римский посещал Швецию в 1989 году, тогда визит совершил Иоанн Павел II.







Богослужение прошло по особой молитвенной книге, специально подготовленной католическими и лютеранскими священниками. Как сообщает шведское издание The Local, на богослужении помимо религиозных лидеров обеих церквей присутствовали премьер-министр Швеции Стефан Левен, министр иностранных дел Маргот Вальстрем, а также шведская королевская семья, с которой понтифик встретился перед службой. Как сообщает "Интерфакс", Папа Франциск преподнес в подарок монаршей чете картину, на которой изображены семь церквей Рима и различные добрые дела.



Генеральный секретарь Всемирной лютеранской федерации Мартин Юнге заявил "Радио Ватикана" о своей убежденности, "что, работая на пути к примирению между лютеранами и католиками, мы работаем в направлении справедливости и примирения в мире, раздираемом конфликтами и насилием".



Епископ католической церкви в Швеции Андерс Арборелиус добавил: "Экуменическая ситуация в нашей части света является уникальной и интересной. Я надеюсь, что эта встреча поможет нам смотреть в будущее, чтобы мы могли быть свидетелями Иисуса Христа и Его Евангелия в нашем секуляризированной мире".



Началом Реформации в Европе считается 31 октября 1517 года, когда христианский богослов Мартин Лютер прибил свои "95 тезисов" на двери Церкви Всех Святых в германском Виртенберге, в которых выступил против злоупотреблений католической церкви - таких как, например, торговля индульгенциями (документ, который покупался за деньги и освобождал от кары за грехи). Тезисы Лютера положили начало протестантским направлениям в христианстве - лютеранству и кальвинизму.



В Швецию идеи Лютера попали в том же 1517 году через братьев Петри, которые, находясь на учебе в Германии, стали свидетелями выступлений Лютера. Один из них, вернувшись в Швецию и став диаконом и учителем одной из церковных школ, начал активно распространять протестантские идеи. С 1524 года в результате конфликта между шведским королем Густавом Васом и Папой Климентом VII отношения между королевством и папским престолом были прерваны и больше не возобновлялись.



В связи с этим визит Франциска в Швецию имеет историческое значение и знаменует возобновление диалога двух церквей.



В последнее время в Швеции растет мультикультурализм. Одним из результатов этого явления стало появление внерелигиозных кладбищ. С 2009 года в Швеции разрешены однополые браки.







newsru.com 500 лет Реформации.Глава римско-католической церкви Франциск, прибывший в понедельник, 31 октября, с двухдневным визитом в Швецию, в городе Лунд принял участие в экуменическом богослужении в городском соборе, которое было посвящено примирению и объединению католиков и лютеран, разделенных в результате Реформации в XVI веке (широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе, направленное на реформирование католического христианства в соответствии с Библией).Последний раз Папа Римский посещал Швецию в 1989 году, тогда визит совершил Иоанн Павел II.Богослужение прошло по особой молитвенной книге, специально подготовленной католическими и лютеранскими священниками. Как сообщает шведское издание The Local, на богослужении помимо религиозных лидеров обеих церквей присутствовали премьер-министр Швеции Стефан Левен, министр иностранных дел Маргот Вальстрем, а также шведская королевская семья, с которой понтифик встретился перед службой. Как сообщает "Интерфакс", Папа Франциск преподнес в подарок монаршей чете картину, на которой изображены семь церквей Рима и различные добрые дела.Генеральный секретарь Всемирной лютеранской федерации Мартин Юнге заявил "Радио Ватикана" о своей убежденности, "что, работая на пути к примирению между лютеранами и католиками, мы работаем в направлении справедливости и примирения в мире, раздираемом конфликтами и насилием".Епископ католической церкви в Швеции Андерс Арборелиус добавил: "Экуменическая ситуация в нашей части света является уникальной и интересной. Я надеюсь, что эта встреча поможет нам смотреть в будущее, чтобы мы могли быть свидетелями Иисуса Христа и Его Евангелия в нашем секуляризированной мире".Началом Реформации в Европе считается 31 октября 1517 года, когда христианский богослов Мартин Лютер прибил свои "95 тезисов" на двери Церкви Всех Святых в германском Виртенберге, в которых выступил против злоупотреблений католической церкви - таких как, например, торговля индульгенциями (документ, который покупался за деньги и освобождал от кары за грехи). Тезисы Лютера положили начало протестантским направлениям в христианстве - лютеранству и кальвинизму.В Швецию идеи Лютера попали в том же 1517 году через братьев Петри, которые, находясь на учебе в Германии, стали свидетелями выступлений Лютера. Один из них, вернувшись в Швецию и став диаконом и учителем одной из церковных школ, начал активно распространять протестантские идеи. С 1524 года в результате конфликта между шведским королем Густавом Васом и Папой Климентом VII отношения между королевством и папским престолом были прерваны и больше не возобновлялись.В связи с этим визит Франциска в Швецию имеет историческое значение и знаменует возобновление диалога двух церквей.В последнее время в Швеции растет мультикультурализм. Одним из результатов этого явления стало появление внерелигиозных кладбищ. С 2009 года в Швеции разрешены однополые браки.newsru.com