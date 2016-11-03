Вавилона нет? О музыке и протестантизме. Празднование 500 лет Реформации. Аудио | Христианские новости





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Цитата из проповеди: с – 25:40 минуты

«- В этом сила программы «Р-500».

Но я уже предвижу вопросы – «А что, мы вместе с вавилонянами будем делать реформацию?!» По учению церкви Адвентистов Седьмого Дня, Вавилон себя проявит, когда изольется поздний дождь, и когда будет издан закон о воскресном дне, и когда люди воспротивятся этому закону, и начнут гнать Церковь.

Вот четыре пункта признаков Вавилона. Это сейчас есть??? Поэтому идем, братьям жмем руки, и сестра Уайт писала – до этих событий миллионы католиков являются искренними, истинными детьми Божьими.

Поэтому все разговоры о том кому там этот руку пожал, а эти уже в экуменизме – это говорят люди, которые не знают учения адвентистов седьмого дня!! Пусть его читают.

Поэтому сейчас мы идем, работаем вместе, для того, чтобы поднять протестантизм.» - Верно ли это утверждение?







Цитата из учения Адвентистов Седьмого Дня:



«Каково положение дел сегодня? Экуменическое движение побуждает нас быть братьями и стереть всякие различия между христианскими конфессиями. «Мы все братья и стремимся, в конечном счете, к одной цели. Все дороги ведут в одно и то же Небесное Царство». Да, враг меняет тактику.

Согласно библейскому пророчеству, женщина образно символизирует собой церковь. В Откровении целомудренная женщина представляет истинную церковь, а падшая, порочная, — ложную церковь. Итак, если проводить параллели между Исходом и современным адвентистским движением, можно сказать в определенном смысле, что моавитские женщины символизировали зараженные язычеством церкви, т. е. падшие. Вавилон составляют как раз такие церкви. Не пытались ли вы смотреть на связь израильтян с моавитскими женщинами в пророческом, т. е. духовном смысле? Может быть, подобное толкование тоже не лишено смысла? Кое-что нам удалось уже выяснить, и, думаю, в дальнейшем мы еще больше убедимся в верности этого предположения.»

Морис Венден «От Исхода до Пришествия»



«Адвентисты верят, что имя "Вавилон", о котором говорится в Откровении 17 главе, справедливо относится к папству. Однако Вавилон Великий, согласно 5 стиху, упомянут здесь как "мать блудницам". Следовательно термин "Вавилон" относится и к другим религиозным обществам.

Мы убеждены, что всех, кто защищает учение, обряды и церемонии папской церкви, можно справедливо именовать "Вавилоном", как часть великого Вавилона - символа отступничества. Какими бы ни были условия и обстоятельства, АСД вместе с другими верят, что все религиозные организации, виновные в нарушении божественных принципов истины,- могут быть справедливо определены словом "Вавилон".

(Основные пункты вероучения Адвентистов Седьмого Дня)



«Вавилон описан как "мать блудницам". Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14-й главы Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Так как эта весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни; поэтому она относится не только к римско-католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18-й главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А к каким религиозным объединениям принадлежит большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения, к протестантским церквам. Во время возрождения церкви, исповедывающие протестантскую веру, приняли сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже нечестивый мир был вынужден признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит: "И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог". Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель, они возжелали подражать обычаям нечестивых и завоевать их дружбу. "Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить" (Иез. 16:14-15).

Величайший грех Вавилона в том, что он "напоил все народы вином ярости блуда своего". Эта чаша яда, которую он преподносит миру, и есть те ложные учения, которые он принял в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает его веру, и, в свою очередь, теперь он оказывает разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего.

«Великая Борьба» Е. Уайт



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Кому выгодно? 500 лет Реформации. R500 Проповедь на детском музыкальном фестивале, г. Кривой Рог. 29 октября 2016г. Молчанов Сергей Борисович.«- В этом сила программы «Р-500».Но я уже предвижу вопросы – «» По учению церкви Адвентистов Седьмого Дня,, и когда будет издан закон о воскресном дне, и когда люди воспротивятся этому закону, и начнут гнать Церковь.Поэтому идем,, и сестра Уайт писала – до этих событий миллионы католиков являются искренними, истинными детьми Божьими.Поэтому все разговоры о том кому там этот руку пожал,Пусть его читают.Поэтому сейчас мы идем, работаем вместе, для того, чтобы поднять протестантизм.» -«Каково положение дел сегодня?и и стереть всякие различия между христианскими конфессиями. «и стремимся, в конечном счете, к одной цели. Все дороги ведут в одно и то же Небесное Царство». Да, враг меняет тактику.Согласно библейскому пророчеству, женщина образно символизирует собой церковь. В Откровении целомудренная женщина представляет истинную церковь, а падшая, порочная, — ложную церковь.Может быть, подобное толкование тоже не лишено смысла? Кое-что нам удалось уже выяснить, и, думаю, в дальнейшем мы еще больше убедимся в верности этого предположения.»«Адвентисты верят, что имя "Вавилон", о котором говорится в Откровении 17 главе, справедливо относится к папству. ОднакоМы убеждены, что всех, кто защищает учение, обряды и церемонии папской церкви, можно, как часть великого Вавилона - символа отступничества. Какими бы ни были условия и обстоятельства, АСД вместе с другими верят, чтои благоволением Божьим ради незаконного союза с миром.Так как эта весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние дни; поэтому она относится не только к римско-католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18-й главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне.Во время возрождения церкви, исповедывающие протестантскую веру, приняли сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже нечестивый мир был вынужден признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит: "И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог". Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель, они возжелали подражать обычаям нечестивых и завоевать их дружбу. "Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить" (Иез. 16:14-15).Величайший грех Вавилона в том, что он "напоил все народы вином ярости блуда своего". Эта чаша яда, которую он преподносит миру, и есть те ложные учения, которые он принял в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает его веру, и, в свою очередь, теперь он оказывает разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего.Последние новости:





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