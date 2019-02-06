144000 и запечатление Божьего народа. СШ №6

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"Алеф и Тав" или "Альфа и Омега"?

Изучая книгу Откровение мы видим, что словосочетание "Я есмь Альфа и Омега... Первый и Последний" встречается четыре раза - в первой и последих главах. Именно на этом словосочетании мы и остановим внимание, предположив, что оно написано на иврите, и попытаемся его понять более глубже, чем это можно было сделать до сих пор.







- Кто такие 144000? Почему описаны двенадцать колен сынов Израиля? Кто такие "великое множество"? Непорочность ста сорока четырех тысяч? Взаимосвязь запечатления и убеления одежд. Почему в 7 главе Откровения приведен новый список 12 колен?Близненко В.Изучая книгу Откровение мы видим, что словосочетание "Я есмь Альфа и Омега... Первый и Последний" встречается четыре раза - в первой и последих главах. Именно на этом словосочетании мы и остановим внимание, предположив, что оно написано на иврите, и попытаемся его понять более глубже, чем это можно было сделать до сих пор.