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"Алеф и Тав" или "Альфа и Омега"?

  
 
4 января 2019 | Категория: Заруба Антон
  
 
Есть предположение, что книги Нового Завета были первоначально написаны на иврите(арамейском) и уже в последствии переведены на греческий язык. Если бы тексты Евангелий и посланий были доступны в первоначальном языке, то это в свою очередь открыло огромную связующую нить Ветхого и Нового Завета. Мы могли бы сравнивать слова и тексты на иврите из НЗ с подобными текстами ВЗ написанными на точно таком же языке и видеть их лингвистическую и духовную связь.

Изучая книгу Откровение мы видим, что словосочетание "Я есмь Альфа и Омега... Первый и Последний" встречается четыре раза - в первой и последих главах.
Именно на этом словосочетании мы и остановим внимание, предположив, что оно написано на иврите, и попытаемся его понять более глубже, чем это можно было сделать до сих пор.

"Я есть Алеф и Тав... Первый и Последний" так бы это было написано в возможном оригинале.

"Алеф и Тав" или "Альфа и Омега"?"Алеф" - первая буква еврейского алфавита. Сама по себе буква «алеф» не имеет звука, поэтому она принимает звук стоящей под ней огласовки. Название буквы произошло от западно-семитского слова, обозначавшего вола или быка. Её начертание происходит от буквы протосинайского алфавита, изображавшего голову быка.

"Алеф – являясь носителем основополагающих идей, она первая не только по порядку, но и по значимости. Если уподобить буквы камням, из которых строится дом, то алеф – краеугольный камень, лежащий в основании этого здания."(3)

"Рассмотрим строение буквы "Алеф". Ее можно представить как состоящую из трех букв: диагонально расположенной буквы "вав" и двух букв "йод", одна из которых вверху справа от вав, а другая – внизу слева, во взаимном зеркальном отображении. "Вав" (на иврите – соединительный союз «и») символизирует границу миров, линию, разделяющую Небесное и земное, и одновременно выражает связь между ними, напоминая своим наклоном в букве алеф лестницу, ведущую снизу вверх и сверху вниз, с земли на небо и с неба на землю". (3)

Эта буква обозначает — безграничную, чистую божественность. Форма канонической буквы алеф (принятая для переписывания свитков святых еврейских текстов) рассматривается как состоящая из двух букв "йуд" (одной в прямом написании сверху и второй в обратном написании снизу), разделённых наклонной буквой "вав", из чего выводится её гематрическая эквивалентность тетраграмматону(Яхве) и связь с разделением вод в описании сотворения мира в начале книги Бытия.
В математике эта буква в теории множеств обозначает кардинальное число бесконечного множества.

Каждой букве еврейского алфавита соответствует своя цифра. Букве "Алеф" соответствует цифра - 1. ("Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть" (Втор.6:4))

Только теперь, когда мы только описали смысловое содержимое буквы "алеф", можно начать постигать смысл сочетания "Альфа и Омега", а вернее "Алеф и Тав", "Первый и Последний".

Иврит состоит из 22 букв и чудесным образом книга Откровение состоит из 22 глав.
В первой главе Иисус говорит, что он "Алеф и Тав... Первый и Последний" и в последней, двадцать второй главе Он повторяет, что Он - "Алеф и Тав... Первый и Последний".

Смотрите, как глубоко и мудро вырисовываются слова Откровения в именно такой перспективе:
- "Алеф" первая буква, к которой относится цифра "1" и где Иисус говорит, что он "Первый". Он тот Господь, который "Един есть".
- "Алеф" содержит в себе имя Всевышнего "Яхве", которому эта буква эквивалентна, содержа в себе буквы, из которых начертано имя Всемогущего.
- "Алеф" не произносится вслух. Что относит нас к заповеди - "Не призноси Имя Господа Бога твоего напрасно...". "Что ты спрашиваешь об имени Моем? оно чудно" (Суд.13:18)
- "Алеф" краеугольный камень всех букв алфавита, лежащий в их основании.
- "Алеф" соединяет собою верхние и нижние части единого целого. Это лестница на небеса.

Теперь представьте, когда в первые века человек читал текст Откровения на иврите и что он мог сразу видеть. Какие глубокие смыслы и связи Откровения он видел с Писаниями Ветхого Завета. Для такого человека Иисус из Откровения сразу обозначался:
- Как Сущий, как Творец, как Бог Священных Писаний Торы, Тот, кто "Един есть". "Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога". (Ис.44:6) "Я - Господь первый, и в последних - Я тот же". (Ис.41:4)
- Как Тот, о Ком говорится в словах десятисловия. Как Тот, Кто явился Моисею и изрек Свое Имя.
- Как Тот, чье Имя не произносят напрасно по заповеди.
- Как Тот "Алеф", Кто есть краеугольный камень всего сущего. "Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла". (Матф.21:42)
- Как Тот, о котором все Писание, Кто вел Иакова, и Кто есть лестница соединяющая землю и Небеса, людей со Всевышним. "И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней". (Быт.28:12) "Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому". (Иоан.1:51)

И несколько слов о последней букве "Тав".

"Алеф и Тав" или "Альфа и Омега"?Буква "Тав", образующаяся соединением букв "Далет" и "Нун", похожа на штемпель или печать. Cамо название буквы: слово "тав" означает «знак», «клеймо».
“Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начерти знак (тав) на лбах людей, стенающих и вопящих обо всех гнусностях, совершающихся в нем”» (Иез. 9:4)
"...и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих." (Откр.9:4) Печать (тав) завершенность, свершение всех процессов воедино и не имеющее нужды в исправлении и доработке.

События прошлого оставляют отпечаток на нынешней действительности. В природе ископаемые — это отпечатки существ, живших в предыдущих «мирах».
Cама буква "Тав", последняя из всех букв алфавита, является в действительности штемпелем и печатью всех предыдущих букв. Она не имеет ничего своего ("Далет") и завершает девять букв -"сосудов", начинающихся с буквы "Нун".

Две буквы вместе составляют третью букву. Буква не имеет своего и принимает в себя и состоит из других букв. Как и написано: "Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела". (Иоан.14:10)
"Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также". (Иоан.5:19) "но не чего Я хочу, а чего Ты". (Мар.14:36)

В таком контексте книга Откровение звучит гораздо аутентичнее, глубоко и имеет более твердую основу для связи с пророческими книгами ВЗ, в частности с книгой пророка Даниила, которую называют Откровением Ветхого Завета.



04.01.2019г.
Антон Заруба.

P.S.
Интересно, что "урим" и "тумим" так же начинаются с Алеф и Тав.
אורים (урим), תמים (тумим)
Читающий слова Христа, что Он Алеф и Тав мог понять, что это Он тот урим и тумим, это у Него спрашивали и Он, Иисус, отвечал им.

-

Из книги рава И. Гинзбурга «Еврейские буквы»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алеф_(буква_еврейского_алфавита)
http://speak-hebrew.ru/alfavit-ivrita/#i-2
(3) Д. Палант "Тайны еврейского алфавита".


"Алеф и Тав" или "Альфа и Омега"?



"Алеф и Тав" или "Альфа и Омега"?



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