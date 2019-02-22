  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 


Сны Иосифа и Жена из 12 главы Откровения

  
 
Вчера, 20:01 | Категория: Заруба Антон
  
 
Кого представляет женщина из 12 главы Откровения? Сколько женщин в 12 главе?
Читая двенадцатую главу мы можем задаться подобными вопросами, и хорошо, если Всевышний даст Свой ответ.

Часть комментаторов сходятся к тому, что в этой главе, в первой ее части, упоминается Израиль, а ближе к концу Христианская церковь.

Так женщина в этой главе одна или их две?

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. И родила она младенца мужеского пола… и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. (Откр.12:1-5)

Описание жены в этой главе приводит читателя к мысли, что это олицетворение Израильского народа. Израиль рождает Мессию. Сны Иосифа, в которых он видел солнце и луну и одинадцать звезд (Иосиф двенадцатая звезда), находят свое глубокое воплощение в описании жены.

Жена имеет в себе полноту Иакова и Рахиль, а так же славу двенадцати сыновей Израиля.

Кто-то скажет – «Израиль не выполнил своей функции, и теперь Бог избрал нас».
Однако то, что жена рождает младенца, говорит о том, что со своей функцией Израиль вполне справился - Мессия рожден, совершил свою миссию и вознесся к престолу Бога.

Другие скажут – «Израиль выполнил свою миссию, но теперь после них мы берем эстафету и продолжаем дело».
Однако последние стихи двенадцатой главы говорят, что это не другая, а все та же жена, та, о которой идет речь в самом начале, ибо в завершении главы читаем - «преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». (Откр.12:13) Откровение специально повторяет нам, чтобы мы не ошиблись – это не другая, а та же, которая родила младенца - Израиль.

Еще скажут – «Жена Израиль, но прочие от семени ее - это мы».
Однако каждый знает, что от льва рождается лев и от человека человек.
Таким же образом и от Израиля – Израиль. Не происходит от жены другой народ, не от семени ее.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». (Откр.12:17)

Кто же муж этой жены из двенадцатой главы?
«Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он». (Ис.54:5)

Он Первосвященник. «Уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа» (Евр.3:1)

Писание содержит заповеди для Первосвященника, по которым Он не может жениться на разведенной, вдове, опороченной, блуднице, и жену может иметь только из изральтянок.

Может ли Первосвященник быть не верным Своей жене и взять другую или из иного народа?

Иисус верен! Кто же Израиль? Кто жена?
Еврей Иосиф и Мария, Захария и Елисавета, Симеон и пророчица Анна, двенадцать Апостолов, израильтянин Никодим и уверовавшие священники – вот Израиль, вот жена двенадцатой главы! (Деян.6:7) О других он сказал – «ваш отец диавол» и «не знаю вас». Верные Израилевы, принявшие Мессию – Его жена.

Кто же я? А мне куда?
Есть только один способ стать и быть женою Агнца, Церковью – стать одним целым с уже имеющейся женой Агнца, присоединиться к жене, стать Израилем, его частью. Верой и делом получить родство с женою. Привиться к ней, питаться ее соком и жить по ее правилам и законам. И стать потомком Всевышнего.
Не считать Израиль пережитком прошлого, но понимать, что «спасение от Иудеев» (Ин.4:22).
Как мы можем стать одним целым с Израилем? Так, как это сделала Руфь.
"Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою". (Руф.1:16,17)

Пойти путем Авраама – стать евреем - «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность…»
«Поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». (Быт.17:12,13-11)

«Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». (Лук.19:9)

Другие, кто не от семени жены – из них дракон лепит жену в порфире и багрянице.

Быть кем и с кем – ваш выбор.



Антон Заруба.
22.02.2019г.


-



Другие новости:
  • С тобою Я. Чтобы остались в живых
  • Чьей женой будет жена семерых братьев после воскресения?
  • Утешение обрезания
  • Сходство исторического пути Иакова и Израильского народа
  • 144000 и сыны Израиля
  • Украшения, Уайт
  • Искупление для иудеев и язычников
  • Кто такие "сыны народа твоего"? Даниила 12:1



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:33
    07.10     		Кардиологи: нападки на холестерин совершенно не обоснованы
    19:24
    21.03     		Как вы можете управлять паническими атаками
    19:29
    20.03     		Как перестать беспокоиться о том, что думают люди
    20:12
    06.03     		Правила и границы в романтических отношениях
    19:01
    27.02     		Пять вещей, которыми родители доводят подростков до ярости
    22:41
    22.02     		Что есть и пить, когда у вас ГРИПП
    23:34
    27.01     		7 способов помочь себе уснуть
    17:24
    11.01     		Дети с этими навыками в два раза чаще попадают в ВУЗ






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 