Сны Иосифа и Жена из 12 главы Откровения

Кого представляет женщина из 12 главы Откровения? Сколько женщин в 12 главе?

Читая двенадцатую главу мы можем задаться подобными вопросами, и хорошо, если Всевышний даст Свой ответ.



Часть комментаторов сходятся к тому, что в этой главе, в первой ее части, упоминается Израиль, а ближе к концу Христианская церковь.



Так женщина в этой главе одна или их две?



«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. И родила она младенца мужеского пола… и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. (Откр.12:1-5)



Описание жены в этой главе приводит читателя к мысли, что это олицетворение Израильского народа. Израиль рождает Мессию. Сны Иосифа, в которых он видел солнце и луну и одинадцать звезд (Иосиф двенадцатая звезда), находят свое глубокое воплощение в описании жены.



Жена имеет в себе полноту Иакова и Рахиль, а так же славу двенадцати сыновей Израиля.



Кто-то скажет – «Израиль не выполнил своей функции, и теперь Бог избрал нас».

Однако то, что жена рождает младенца, говорит о том, что со своей функцией Израиль вполне справился - Мессия рожден, совершил свою миссию и вознесся к престолу Бога.



Другие скажут – «Израиль выполнил свою миссию, но теперь после них мы берем эстафету и продолжаем дело».

Однако последние стихи двенадцатой главы говорят, что это не другая, а все та же жена, та, о которой идет речь в самом начале, ибо в завершении главы читаем - «преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». (Откр.12:13) Откровение специально повторяет нам, чтобы мы не ошиблись – это не другая, а та же, которая родила младенца - Израиль.



Еще скажут – «Жена Израиль, но прочие от семени ее - это мы».

Однако каждый знает, что от льва рождается лев и от человека человек.

Таким же образом и от Израиля – Израиль. Не происходит от жены другой народ, не от семени ее.

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». (Откр.12:17)



Кто же муж этой жены из двенадцатой главы?

«Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он». (Ис.54:5)



Он Первосвященник. «Уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа» (Евр.3:1)



Писание содержит заповеди для Первосвященника, по которым Он не может жениться на разведенной, вдове, опороченной, блуднице, и жену может иметь только из изральтянок.



Может ли Первосвященник быть не верным Своей жене и взять другую или из иного народа?



Иисус верен! Кто же Израиль? Кто жена?

Еврей Иосиф и Мария, Захария и Елисавета, Симеон и пророчица Анна, двенадцать Апостолов, израильтянин Никодим и уверовавшие священники – вот Израиль, вот жена двенадцатой главы! (Деян.6:7) О других он сказал – «ваш отец диавол» и «не знаю вас». Верные Израилевы, принявшие Мессию – Его жена.



Кто же я? А мне куда?

Есть только один способ стать и быть женою Агнца, Церковью – стать одним целым с уже имеющейся женой Агнца, присоединиться к жене, стать Израилем, его частью. Верой и делом получить родство с женою. Привиться к ней, питаться ее соком и жить по ее правилам и законам. И стать потомком Всевышнего.

Не считать Израиль пережитком прошлого, но понимать, что «спасение от Иудеев» (Ин.4:22).

Как мы можем стать одним целым с Израилем? Так, как это сделала Руфь.

"Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою". (Руф.1:16,17)



Пойти путем Авраама – стать евреем - «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность…»

«Поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». (Быт.17:12,13-11)



«Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». (Лук.19:9)



Другие, кто не от семени жены – из них дракон лепит жену в порфире и багрянице.



Быть кем и с кем – ваш выбор.







Антон Заруба.

22.02.2019г.





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