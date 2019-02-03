Почему за украденного быка заплатить два быка или пять быков?

«Если украдет кто быка или овцу и зарежет его или продаст его, то пять быков заплатит за быка, а четыре овцы за овцу». (Шемот (Исх.)21:37)

«Если найдется в руках его украденное - бык ли, осел ли или овца живыми, пусть заплатит вдвое». (Шемот (Исх.)22:3)



Можно задаться вопросом – почему за одного и того же быка в одном случае нужно заплатить два быка, а в другом пять? Если украл и ведешь за веревку, и тебя поймали – заплати вдвое. А если украл, вел за веревку, убил, разделал, продал – заплати пять. Как же так, где справедливость?



С точки зрения потерпевшего – он получает обратно своего быка и еще компенсацию. Но в другом варианте – почему к одному быку, которого следует вернуть, нужно добавить еще четыре быка?



В данной теме мы должны понимать, что Всевышнего интересует не только вопрос потерпевшей стороны, но и ситуация преступной стороны. Как написано «…но думает Он о том, чтобы не был отторгнут от Него отверженный». (Шемуэйл (2Цар.) 14:14)



По степени опускания человека в грех возрастает и плата за него.



Как на пути праведности и освящения, человек проходит ступени развития, возрастания.

Так и на пути зла, человек идет по таким же ступеням, но вниз, опускается глубже и дальше от заповеди и Торы.



Поэтому если ты помыслил украсть быка, взял его за веревку и ведешь – возмести два быка. По количеству ступеней зла, которые ты прошел.

Если ты помыслил украсть, украл, убил, разделал, продал – заплати пять быков. Ибо пять ступеней зла преодолел в своей душе, не отступил, но вероломно сделал все до конца.



Данное постановление Торы дано не только для того, чтобы вернуть потерпевшему быка, но и чтобы уберечь склонного к преступлению совершить злодеяние, и остановить его хотя бы тяжестью оплаты за содеянное. Цель – остановить потенциального преступника и вернуть его на путь праведности.



Так и в грядущем мире: каждый преступник получит по мере своего погружения в грех, так и праведник, по мере своего возвышения к Святому.







Антон Заруба.

03.02.2019г.







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