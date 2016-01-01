Иерусалимская конференция “Будущее Израиля в свете Откровения”

Писание даёт ясные обетования относительно будущего Израиля и Божьего плана спасения евреев. Пророки в мельчайших деталях предсказывали их второе рассеяние по миру и последующее воссоздание государства. И в наши дни мы видим исполнение этих пророчеств, ибо Вседержитель верен своим обетованиям. Пройдя времена жесточайших гонений, народ Божий был рождён заново из пепла и ужасов Холокоста, и14-15 мая 1948 года на карте мира появилось новое государство – Израиль. Это и есть одним из главных признаков «кончины века». Ведь будущее человечества тесно переплетено с событиями, в результате которых исполнится все предреченное еврейскому народу. Этим событиям и была посвящена конференция “Будущее Израиля в свете откровения”, которая прошла в Иерусалиме с 8 по 10 сентября. Участниками мероприятия, организованного Украинским Библейским обществом совместно с Христианским центром Фавор, стало более 400-т украинцев. Конференция, проходившаяв папском центре «Нотр-Дам» – красивейшем соборе и отеле, возвышающимся напротив Новых ворот Старого города,–начала свою работу с приветственного слова, с которым к присутствующим обратился Президент УБТ Григорий Комендант. Григорий Иванович пожелал, чтобы конференция стала для ее участников «продолжением их библейского путешествия». Он подчеркнул также, что тема Израиля, так или иначе, пронизывает содержание всей Библии и упоминается в ней более 2500 раз. Затем Ольга Лещенко виртуозно исполнила гимн «Творящий мир в небесах», после которого с приветственным словом выступил брат Мозес. В ходе своего обращения он отметил: «В минувшем году участниками паломнической поездки в Израиль стали 240 человек. Сегодня на конференции присутствует уже 430. Это результат веры организаторов, которые ожидают, что в следующем году паломников будет уже 800». После исполнения общего гимна к слову пригласили основного спикера события Андрея Чумакина, который является Председателем Северо-Западного объединения славянских церквей ЕХБ (США) и пастором церкви Спасение города Сиетл. Темой первого дня конференции стал анализ событий, которые должны произойти в период, именуемый Писанием Великой Скорбью. Во вступительном слове докладчик отметил, что, хотя Израиль и является одной из важных тем Библии, - главная ее тема все же Христос. И поэтому важно не увлечься «еврейским вопросом» настолько, чтобы он отодвинул Мессию на задний план. Андрей Павлович также подчеркнул, что главная цель мероприятия, увидеть из Писания, как исполняются все обетования Божии. В своем изложении темы Великой Скорби, спикер раскрыл значение этого периода в истории Израильского государства и предположительный ход его событий. Сегодня существует три модели интерпретации Божьих обетований о будущем. Первая – утверждает, что в этом контексте Израиля уже нет, как народа, к которому могут быть применимы реченные обещания. Вторая, - что он есть, как этническая группа, но все его обетования теперь принадлежат уже Церкви. И третья, - все обетованья Божьи сбудутся тысячелетнем Царстве. «Рассматривая вопросы эсхатологического характера, мы исходим из третьей позиция», - подчеркнул спикер. Фокус Божиих пророчеств сосредотачивается на всемирной истории в контексте судьбы еврейского народа. Конфликты с врагами Израиля происходили на протяжении всего его существовании как нации. Были ли это египтяне или амаликитяне, филистимляне или ассирийцы, вавилоняне или персы, римляне или нацисты. Ввавилонское пленение, разрушение Иерусалима в 70 г. Р.Х., подавление восстания Бар Кохбы, кровавые репрессии средних веков и даже Холокост – не стали концом череды этих трагических событий. В Израиле неспокойно и сегодня. Его преследуют, он находится в окружении врагов. Но эта ненависть и преследования Израиля все это является лишь намеком на то, что произойдет в последнее время (Матфея 24:15- 21). Андрей Чумакин подчеркнул, что отвержение Мессии неизменно приведет к тому, что Бог будет очищать Израиль, чтобы впоследствии благословить. Когда мы смотрим на Писание, как на дорожную карту последних времен относительно Израиля и Ближнего Востока, - перед нами вырисовывается довольно отчетливая картина грядущих событий. Согласно Библии –у Бога есть особый план относительно Своего народа. Посему, для его очищения и отвращение от нечестия отведено время Великой Скорби. Его окончательным результатом будет обращение ко Христу всех оставшихся в живых представителей народа Израильского. Книга пророка Захарии 12:9-10, описывает последние моменты времени Великой Скорби, когда Бог изольёт действие своего Духа на всех Израильтян и они примут того “которого пронзили”. Второй день конференции совпал с праздником Рош ха-Шана. Со словами поздравления с еврейским Новым годом к участникам события обратился Алекс Файби, пастор церкви «Благодать и мир» (Израиль), который отметил, что настоящим великим праздником для евреев, как и всего мира, будет момент принятия Израилем своего спасения. Эту мысль поддержал и главный спикер конференции Андрей Чумакин, который отметил, что апостол Павел был готов пожертвовать всем ради спасения своего народа. Главной темой докладчика в этот вечербыл период после окончания Великой Скорби, который состоит из 5-ти событий: битвы Армагеддон; обращения Израиля; суда над живыми народами;воскресения святых Ветхого Завета и мучеников Великой Скорби, и связывания сатаны. Третий, завершающий, день события был особенно насыщен. Андрей Чумакин продолжил свой доклад, посвятив его в этот вечер благословениям и обетованиям Тысячелетнего Царства. Андрей Павлович постарался показать полностью сбалансированное учение о последних днях, где руководимая Богом история выводит на первый план государство Израиль и народ завета. Подытоживая весь материал конференции, он подчеркнул, что будущие события, грядущие на Израиль и Вселенную, открываются в Писании с особой целью: эти знания должны дать нам особый настрой и изменить наши сердца. В конце доклада участники конференции имели возможность задать интересующие их вопросы и обменяться мнениями. А завершилась международная конференция “Будущее Израиля в свете откровения” радостной «Хава Нагилой» в исполнении Ольги Лещенко. После чего последовала молитва с просьбой о спасении еще многих людей и оказании благодати всем присутствующим оставаться верными Богу до самого конца. Виталий Виноградов, НХМ.