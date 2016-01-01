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Туристка оригинально обошла запрет молиться на Храмовой горе

  
   
 
Туристка из Германии, относящаяся с большим уважением к Израилю, нашла необычный способ обмануть Вакф, чтобы помолиться на Храмовой горе. Европейская туристка, посетившая Израиль, придумала оригинальный способ обойти запрет на немусульманскую молитву на Храмовой горе, пишет gcshelp. Чтобы прочесть традиционную еврейскую молитву «Шма, Исраэль», женщина использовала язык жестов. Сама туристка – немка, приверженка христианской религии. При этом она является сторонницей еврейского государства и дважды в год посещает Израиль. Женщина из-за своей глухоты пользуется в повседневной жизни для общения языком жестов. Когда ей сообщили, что Вакф, управляющий Храмовой горой, запрещает здесь любые немусульманские молитвы, женщина в качестве своего протеста против такого запрета решила исполнить молитву языком жестов.



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