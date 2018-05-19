  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

2.) Подробнее 24-25 гл. Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Заруба А.)

  
 
19 мая 2018 | Заруба Антон
  
 
2.) Подробнее 24-25 гл. Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Заруба А.)
Что означает "прельстить", "берегитесь" и как беречься? Косметика для десяти дев. Осуждает ли Христос за дремоту и сон? Мерзость запустения всемирного христианства и храма моего сердца. Мертвый раб.
Заруба А.

Слушать СШ онлайн

скачать аудио этой субботней школы в mp3





-



Другие новости:
  • 1.) 24-25 главы Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Близненко В.)
  • Субботняя школа. Книга Иова. 2
  • Субботняя школа. Книга Иова. 3
  • Единство Евангелия. 3 - Субботняя школа
  • Мерзость запустения. Последнее время, Иезекииль, Откровение. 12-09-2015
  • Свобода во Христе. 11 - Острая дискуссия. Субботняя школа. Обрезание
  • Субботняя школа. Книга Иова 12
  • Задачи управления ресурсами. 10 - Субботняя школа



    		•
     

    		 

      #1 написал: Андрей (19 мая 2018 14:14)  
     
    талант который нельзя закапывать
    		 
      [цитировать]  
           
      #2 написал: A.Dm (19 мая 2018 23:21)  
     
    Единственный человек попытался указать на истиную мерзость запустения, и его не поняли :)
    Мерзость запустения - это место, на котором должен находиться Бог, а Его там нет. И вот это и есть мерзость запустения.
    Единственный логический вывод из этого - в церкви остатка появится мерзость запустения.
    И из церкви остатка выйдет остаток.
    Е.Вайт писала, что самыми жестокими гонителями истиных верующих будут их бывшие братья. Т.е. церквь АСД будет гнать остаток.
    Как вы не можете понять, что Иерусалим последних дней будет захвачен, согласно пророка Захарии? Почему вы игнорируете предупреждения Е.Вайт о том, что произойдет с церковью АСД в последнее время?
    		 
      [цитировать]  
           
      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    19:24
    21.03     		Как вы можете управлять паническими атаками
    19:29
    20.03     		Как перестать беспокоиться о том, что думают люди
    20:12
    06.03     		Правила и границы в романтических отношениях
    19:01
    27.02     		Пять вещей, которыми родители доводят подростков до ярости
    22:41
    22.02     		Что есть и пить, когда у вас ГРИПП
    23:34
    27.01     		7 способов помочь себе уснуть
    17:24
    11.01     		Дети с этими навыками в два раза чаще попадают в ВУЗ
    21:38
    21.12     		Что сказать вашим юным спортсменам до и после игры?






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 