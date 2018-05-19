2.) Подробнее 24-25 гл. Евангелия от Матфея. Субботняя Школа 7 (Заруба А.)

Единственный человек попытался указать на истиную мерзость запустения, и его не поняли :)

Мерзость запустения - это место, на котором должен находиться Бог, а Его там нет. И вот это и есть мерзость запустения.

Единственный логический вывод из этого - в церкви остатка появится мерзость запустения.

И из церкви остатка выйдет остаток.

Е.Вайт писала, что самыми жестокими гонителями истиных верующих будут их бывшие братья. Т.е. церквь АСД будет гнать остаток.

Как вы не можете понять, что Иерусалим последних дней будет захвачен, согласно пророка Захарии? Почему вы игнорируете предупреждения Е.Вайт о том, что произойдет с церковью АСД в последнее время?