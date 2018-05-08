Интернет догоняет по популярности телевидение в Украине

В феврале 2018 года среди всех видов СМИ украинцы отдавали предпочтения двум: телевидению (53%) и Интернету (42%). Что касается таких более традиционных источников передачи массовой информации, как радио и пресса, то их популярность находится на уровне 1-2%, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group. Как отмечают социологи, хотя сегодня телевидение несколько опережает Интернет по уровню своей популярности, есть основания полагать, что постепенно разрыв между ними в этом плане сокращается. Например, в феврале прошлого года частота пользования телевидением превышала частоту пользования Интернетом на 28%, тогда как в нынешнем году – уже всего на 11%. Частота упоминания респондентами того или иного вида предпочитаемых ими СМИ (в данном случае – распределение предпочтений между телевидением и Интернетом) в определенной степени зависело от таких социально-демографических характеристик отвечавших, как их возраст, уровень образования, сектор занятости и тип населенного пункта. Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95. Как свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в феврале 2018 года абсолютное большинство граждан Украины (86%) получает информацию о ситуации в стране и мире от украинских телеканалов.