Иисус и книга Откровение. Субботняя Школа 3

Одна вещь в Откровении, на которую просто необходимо обратить внимание.

Откр.16:13 - "И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:

14 это-бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя."



Судя по описанию, это духи-обманщики, которые представлют себя духами правды, или Духом Божьим. Кроме того, судя по их действию, это духи-миссионеры, у которых цель обьединить весь мир в одну религиозно-мировую систему.

Т.е. в конце времени будет происходить обьединение всех религий и обьединение всех государственных систем в одно единое целое.

Но самый потрясающий факт - эти духи будут духами-миссионерами, крестящими обращенных во грехах и во лжи, но представляя это как дело Божье. И будет очень тяжело усомниться в том, что эти духи от Бога - кто же поставит под сомнение необходимость евангелизировать мир?

Но по факту работа этих духов состоит в собирании всего мира под знамена сатаны.

Вот в чем суть фразы "чтобы прельстить если возможно и избранных".