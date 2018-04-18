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Иисус и книга Откровение. Субботняя Школа 3

  
   
 
Иисус и книга Откровение. Субботняя Школа 3
Запечатана ли книга откровение? Как понимать Откровение? Есть ли временные отрезки в конце времени? Сколько имен Иисуса в книге Откровение?
Близненко В.

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      #1 написал: A.Dm (Сегодня, 05:18)  
     
    Одна вещь в Откровении, на которую просто необходимо обратить внимание.
    Откр.16:13 - "И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
    14 это-бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя."

    Судя по описанию, это духи-обманщики, которые представлют себя духами правды, или Духом Божьим. Кроме того, судя по их действию, это духи-миссионеры, у которых цель обьединить весь мир в одну религиозно-мировую систему.
    Т.е. в конце времени будет происходить обьединение всех религий и обьединение всех государственных систем в одно единое целое.
    Но самый потрясающий факт - эти духи будут духами-миссионерами, крестящими обращенных во грехах и во лжи, но представляя это как дело Божье. И будет очень тяжело усомниться в том, что эти духи от Бога - кто же поставит под сомнение необходимость евангелизировать мир?
    Но по факту работа этих духов состоит в собирании всего мира под знамена сатаны.
    Вот в чем суть фразы "чтобы прельстить если возможно и избранных".
    		 
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