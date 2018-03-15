Масштабное мероприятие «Национальный день молитвы» в Украине состоится 2 июня

В этом году межконфессиональное мероприятие «Национальный День Молитвы» в Украине состоится 2 июня во Дворце спорта в 17:00. Третий год подряд христиане разных конфессий соберутся, чтобы в единстве вознести Богу молитву за страну. Тысячи христиан будут молиться за мир в Украине, за спасение людей, церкви, семьи. В программе Национального Дня Молитвы будут участвовать межконфессиональный хор и христианские исполнители, епископы поочередно будут вести в молитве со сцены, также будут приглашены представители власти. Впервые идея созыва Национального Дня Молитвы была предложена евангелистом из Великобритании - Дэвидом Хасавеем. Эту инициативу поддержали более 20 христианских объединений, участвующих в подготовке мероприятия. Национальный День молитвы вошел в перечень официальных мероприятий-2018 в рамках празднования года Слова Божьего в Украине. В регионах Украины церкви уже проводят локальные молитвенные служения. 12 апреля состоится мотивационная встреча региональных пасторов Киева и области. Следует отметить, что к участию в Молитве ежегодно присоединяются все больше и больше верующих, в том числе приглашены к участию лидеры традиционных церквей (Украинская Римско-католическая Церковь, Украинская Греко-Католическая Церковь, Украинская Автокефальная Православная Церковь, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата). Список конфессий, организаторов НДМ: Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан-баптистов Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Украине Украинское Библейское Общество Украинская Свободная Церковь Христиан Евангельской Веры Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан Украины Центр Независимых харизматических христианских церквей Украины (полного Евангелия) Собор Независимых Евангельских Церквей Украины Духовный Центр Христиан Веры Евангельской «Спасение» Киевская Еврейская Мессианская Община Объединение церквей «Украинская Миссионерская Церковь» Союз «Церковь Божья Украины» Центр Христианских Евангельских Церквей Украины «Победа» Союз Евангельских Церквей «Ассоциация «Благая весть» в Украине» Украинская Христианская Церковь «Новое поколение» Христианская Евангельская Церковь Живого Бога Украины Содружество церквей и Миссий «Всеукраинская Христианская Ассамблея» Религиозный центр «Союз христианских церквей Украины «Слово жизни» Международное служение «Движение искателей Бога» «Многие верующие молятся за свою страну, но когда дети Божьи собираются вместе в единстве, Божье присутствие еще могущественнее меняет нас и нашу среду. Молимся за Украину вместе в единстве и вере», - призвал евангелист Девид Хасавей.