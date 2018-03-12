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Московский Патриархат лишил украинского священника прихода из-за молитвы за украинских военных

  
   
 
В Запорожье руководство УПЦ Московского патриархата наказало своего священника Игоря Савву из-за молитвы за украинских военных, защищающих страну от агрессии РФ на Донбассе. Кроме того, он отказывался упоминать во время своих богослужений главу РПЦ Кирилла, передает ТСН. При этом сам священник отметил, что не сильно расстроен своим отстранением. "Вы знаете, этот процесс так давно идет, что сейчас я чувствую только облегчение и возвращаться совершенно нет желания. Но о прекращении служения, конечно, речь не идет", - написал он у себя в Facebook, комментируя свое изгнание из УПЦ МП. Как отмечается, Савву неоднократно предупреждали о наказании, а 11 марта представители Запорожской епархии УПЦ МП пришли в церковь в сопровождении неизвестных лиц и сообщили, что больше он служить здесь не будет. В свою очередь часть местных прихожан заявила, что в связи со своей патриотической позицией будут искать другое место для молитв.



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