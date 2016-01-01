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Депутаты требуют остановить процесс уничтожения института семьи

  
 
Сегодня, 19:47 | Христианские новости
  
 
25 января состоялось первое заседание восьмой сессии Галицкого городского совета в Ивано-Франковской области. Депутаты приняли решение об обращении к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Рады, Совету Национальной Безопасности Украины. Данное решение содержит основную цель - защиту института семьи в Украине, сообщает сайт ЛПГ. В своём решении Галицкие депутаты просят высшие органы государственной власти остановить процесс искривления понятия семьи и брака. В частности, сохранить действующую редакцию статьи 51 Конституции Украины, где указано, что брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Депутаты Галицкого городского совета отмечают, что сегодня существует острая необходимость исключить из действующего Кодекса законов о труде словосочетание “сексуальная ориентация” и “гендерная идентичность”. В решении содержится требование не вводить данные понятия в законы, законопроекты и другие документы, так как они несут исключительно идеологичную и антинаучную нагрузку. Депутаты настаивают на остановке процесса внесения изменений в нормативные акты, утвержденного Правительством в документе под названием «План действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года», в части нормирования однополых отношений. В том числе, не допустить принятия закона Украины «О гражданском партнерстве». Галицкий городской совет абсолютным большинством голосов проголосовал “за” обращение к руководящим органам государства. Данное решение опубликовано в газете «Галицьке слово» и на официальном веб-сайте городского совета. Напомним, что аналогичное решение было принято на сессиях Запорожского областного совета, Ровенского и Полтавского областных советов, а также Ровенского и Полтавского городских советов, Острожского городского, Каменец-Подольского и Фастовского городских советов, Дунаевецкого городского и Михайловского сельского советов, Збаражского и Ивано-Франковского городских советов, а также Надворнянского городского, Тысменицкого городского, Богородчанского районного совета и Богородчанского поселкового совета в Ивано-Франковской области.



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