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Кому можно изображать Бога?

  
 
Вчера, 20:17 | Заруба Антон
  
 
Многие люди задаются вопросом: "можно ли изображать Бога?"
Ответ: - можно! И этот образ Божий уже есть.

Но! Есть одно "но".
"И говорил Господь к вам из среды огня; глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас;" (Втор.4:12)

Втор 4:15-16: "Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину,"
Втор 4:19: "и дабы ты... не прельстился и не поклонился им и не служил им..."

О Христе сказано в Писании: "Который есть ОБРАЗ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;" (Кол 1:15)

Есть единственное изображение Бога во Вселенной - это Иисус Христос. Единственный Автор этого Образа Себя - Сам Отец Небесный.

Можно ли нам изображать Иисуса Христа?
Ответ: "Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; - ибо Я Господь, Бог твой..." (Исх 20:4-5)


Антон Заруба.
06.02.2018г.



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