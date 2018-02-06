Кому можно изображать Бога?

Многие люди задаются вопросом: "можно ли изображать Бога?"

Ответ: - можно! И этот образ Божий уже есть.



Но! Есть одно "но".

"И говорил Господь к вам из среды огня; глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас;" (Втор.4:12)



Втор 4:15-16: "Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину,"

Втор 4:19: "и дабы ты... не прельстился и не поклонился им и не служил им..."



О Христе сказано в Писании: "Который есть ОБРАЗ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;" (Кол 1:15)



Есть единственное изображение Бога во Вселенной - это Иисус Христос. Единственный Автор этого Образа Себя - Сам Отец Небесный.



Можно ли нам изображать Иисуса Христа?

Ответ: "Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; - ибо Я Господь, Бог твой..." (Исх 20:4-5)





Антон Заруба.

06.02.2018г.







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