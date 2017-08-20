Колличество пасторов-женщин растет

«Независимо от того, что делают женщины, они должны делать вдвое больше, чем мужчины, чтобы их считали наполовину хорошими», - заявила Шарлотта Элизабет Уиттон, первая женщина-мэр крупного канадского города. Женщины-лидеры испытывали это на протяжении десятилетий, и наблюдение Уиттон было подтверждено не только личным опытом, но и путем изучения этого вопроса. сообщает cnl.news В своем недавнем докладе о положении пасторов в современном обществе исследовательская группа Barna Group собрала выводы из пяти разных источников в дополнение к своим собственным исследованиям. Одна из тенденций, отмеченная Barna Group, - медленный и стабильный рост количества женщин-пасторов. Один из 11 протестантских пасторов — женщина. 25 лет назад эта цифра была втрое меньше. Хотя большинство пасторов, независимо от пола, удовлетворены своей ролью, женщины-пасторы чаще, чем мужчины, считают, что они «должны делать все» и должны делать это «отлично». Кроме того, Barna Group обнаружила, что женщины-пасторы чаще, чем мужчины, сообщают о том, что комментарии прихожан об их руководстве были «критикующими», «осуждающими» и «бесполезными». Исследователи предположили, что эти результаты могут быть объяснены тем фактом, что женщины, которые склонны служить в более мелких церквях, имеют более тесный контакт с прихожанами. На протяжении более четырех десятилетий мужчины и женщины оценивают женщин-лидеров более жестко. Мужчины, которые намного превосходят женщин в корпоративном лидерстве, считают женщин-лидеров менее способными решать проблемы и из-за этого они также считают женщин-лидеров менее вдохновляющими и менее способными к созданию команды. Женщины сами часто считают, что мужчины-лидеры превосходят их, влияя на делегирование и даже сетевое взаимодействие лучше. Это восприятие остается неизменным как в светских, так и в некоммерческих христианских условиях. Исследования также показывают, что женщины-лидеры сталкиваются с другими проблемами. Если они отображают типичные «женские» характеристики, такие как заботливость, они считаются «слишком мягкими», чтобы быть лидерами. Если они идут против этих стереотипных женских черт, они считаются слишком жесткими. Во-вторых, женщины должны работать в два раза больше, чтобы добиться такого же уровня признания, как мужчины. Наконец, когда женщины демонстрируют традиционно принятые черты лидерства, наподобие самоуверенности, они, как правило, воспринимаются как компетентные, но не нравятся окружающим. Наше восприятие женщин-лидеров заставляет женщин чувствовать, что им приходится добиваться невыполнимых стандартов. Это чувство усугубляется высоким ожиданием общества в отношении женщин в целом: они должны выглядеть безупречно, быть идеальными женами и мамами. Независимо от занятости, женщины по-прежнему выполняют большую часть домашней работы. Высокие ожидания, которые мы возлагаем на женщин, потенциально понижаются десятилетиями прогресса в области прав женщин. В своей книге «Место женщины» Катян Битти описала дилемму амбициозной и верующей христианки. «На данный момент в истории, когда мы ожидаем, что женщины будут стремиться к успеху, творческим проектам или новому служению, многие из нас сдерживают себя», - писала она. Будь то в офисе или в церкви, мы неизбежно будем взаимодействовать с лидерами, которые не выполняют некоторые задачи хорошо или все еще учаться лидерству. В этих обстоятельствах целесообразно предлагать конструктивную критику в правильном духе. Наша цель в предоставлении обратной связи должна быть укоренена в любви. Другими словами, мы должны болеть за них, желая, чтобы они были лучшими. Но исследования показывают, что проблема заключается не в исполнительности женских пасторов, а в наших предположениях о том, что, по нашему мнению, они должны быть более способными. Мы высоко ценим женщин-лидеров во всех сферах их деятельности, а исследования, опубликованные Barna Group, показывают, что женщины-пасторы не являются исключением. Несмотря на то, что в докладе подробно излагаются ожидания женщин-лидеров, результаты оставляют нам предложения или рекомендации о том, как противодействовать им. Христиане имеют возможность научить общество правильно относиться к женщинам-лидерам, корректируя ожидания и взаимодействие с женскими пасторами в соответствии с Писанием. Очень интересной иллюстрацией успешной женщины-лидера является Эмили Ченго из Кении. Ченго обучалась искусству лидерства ее отцом, играла ключевую роль в переговорах о мирных соглашениях между воюющими племенами в Южном Судане, а также в обеспечении кредитов микрофинансирования для африканских женщин, проживающих в трущобах Нгумонго.