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В Ватикане паломники молились за мир и единство христиан в Украине

  
   
 
В Ватикане, в соборе Святого Петра, в воскресенье более 5 тысяч украинских паломников молились за мир и единство православных и католиков в Украине.
Как информирует Радио Свобода, верующие собрались на торжественную Литургию по случаю 150-летнего юбилея канонизации святого Иосафата Кунцевича, который на рубеже XVI–XVII веков прославился пасторской деятельностью за единство христиан.

Божественную Литургию по византийскому обряду в главном католическом храме на папском престоле отслужил Патриарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Папа Римский Франциск во второй раз предоставил ему такую



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