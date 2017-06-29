В Ватикане паломники молились за мир и единство христиан в Украине

В Ватикане, в соборе Святого Петра, в воскресенье более 5 тысяч украинских паломников молились за мир и единство православных и католиков в Украине.

Как информирует Радио Свобода, верующие собрались на торжественную Литургию по случаю 150-летнего юбилея канонизации святого Иосафата Кунцевича, который на рубеже XVI–XVII веков прославился пасторской деятельностью за единство христиан.



Божественную Литургию по византийскому обряду в главном католическом храме на папском престоле отслужил Патриарх УГКЦ Святослав (Шевчук). Папа Римский Франциск во второй раз предоставил ему такую