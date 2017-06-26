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Вечеря Господня. Проповедь

  
   
 
Вечеря Господня. Проповедь
Субботняя проповедь Близненко В.А. на Вечере Господней.
Близненко В.А.

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