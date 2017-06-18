Киевляне блокировали церемонию открытия «КиевПрайда 2017»

Киевляне блокировали вход на церемонию открытия так называемого «КиевПрайда-2017». Акция протеста прошла во вторник, 13 июня, под стенами «Малой Оперы» в Киеве.

Митингующие скандировали «Украина – не Содом» и заявляли свою позицию против мероприятий, пропагандирующих ЛГБТ-идеологию.

Движение «Любовь против гомосексуализма», «Центр правозахисту суспільства» и другие общественные организации и просто неравнодушные киевляне присоединялись к мирной акции протеста.

Более десятка плакатов и транспарантов подтверждали слова митингующих: «Украина – не Содом», «Дети имеют право на папу и маму», «Запретить гомопропаганду» и другие. Также активисты демонстративно сожгли символику ЛГБТ-сообщества.

На акции раздавались брошюры «ЛГБТ-расшифровка», в которых раскрываются суть гомодиктатуры, которая оставляет угрозу для демократии и прав человека. Около сотни полицейских сделали коридор для прохода гомоактивистов в зал «Малой Оперы». Но в личных разговорах правоохранители высказывались против акций гомосексуалистов.

Участник акции протеста Андрей Озеруга объяснил свою позицию: «Я здесь, чтобы заявить: такие мероприятия – еще один шаг к легализации однополых «браков» в Украине. И я не хочу, чтобы мои дети жили в развращенной стране, чтобы их учила в детском садике лесбиянка. Брак создан как союз мужчины и женщины. Другие публичные проявления разращения недопустимы».

Организаторы акции заявляют, что протесты усилятся, если гомоактивисты попытаются провести свое шествие в Киеве 18 июня. Поэтому уже сейчас просемейные организации договорились собираться на митинг 18 июня в 7.00 на Майдане независимости.