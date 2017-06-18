Киевсовет решил вообще запретить продажу алкоголя в малых архитектурных формах

В Киевсовете утвердили проект решения, предусматривающий исключение возможности реализации алкогольных напитков в малых архитектурных формах (МАФ). Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. Документом предлагается убрать из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, функционал по продаже каких-либо спиртосодержащих напитков. "В процессе подготовки проекта решения мы выявили, что долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях…Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому, фактически, заключая договоры паевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. То есть, проект решения имеет целью урегулирование этой коллизионной ситуации", – поясняет автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевсовете Владислав Михайленко. Как отмечается в сообщении, депутаты-члены комиссии считают, что такое решение положительно повлияет на комфорт киевлян, урегулирует торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками во временных сооружениях и будет противодействовать созданию "наливаек". Соответствующий проект решения будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета, пишет "Страна".