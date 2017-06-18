  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Киевсовет решил вообще запретить продажу алкоголя в малых архитектурных формах

  
   
 
В Киевсовете утвердили проект решения, предусматривающий исключение возможности реализации алкогольных напитков в малых архитектурных формах (МАФ). Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. Документом предлагается убрать из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, функционал по продаже каких-либо спиртосодержащих напитков. "В процессе подготовки проекта решения мы выявили, что долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях…Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому, фактически, заключая договоры паевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. То есть, проект решения имеет целью урегулирование этой коллизионной ситуации", – поясняет автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевсовете Владислав Михайленко. Как отмечается в сообщении, депутаты-члены комиссии считают, что такое решение положительно повлияет на комфорт киевлян, урегулирует торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками во временных сооружениях и будет противодействовать созданию "наливаек". Соответствующий проект решения будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета, пишет "Страна".



Другие новости:
  • Алкоголь. Торговля алкогольными напитками
  • Кличко ветировал решение Киевсовета о лишении льгот УПЦ МП
  • Киевсовет предоставил налоговые льготы всем церквям, кроме УПЦ (МП)
  • Религиозные организации Киева будут платить за коммунальные услуги по тариф ...
  • Одна из улиц Киева будет носить имя Иоанна Павла II
  • Киеврада лишила УПЦ МП льгот на землю
  • Перемирие в Донбассе не соблюдается - глава МИД Латвии
  • В Украине хотят законодательно запретить крестить детей до 18 лет



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.
    21:00
    13.04     		Мотивация и ваше мышление
    21:41
    30.03     		Действительно ли коллаген – это рецепт молодости?
    19:34
    28.03     		Тренируйте ваш мозг, чтобы вам не нужны были очки для чтения.
    20:01
    27.03     		Еда перед сном способствует набиранию веса, но что, если вы на самом деле голодны?
    21:15
    23.03     		10 способов помочь своей дочери пережить уход её парня.
    18:31
    16.03     		Детский юмор и психологическое благополучие ребёнка.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 