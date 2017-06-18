В воскресенье состоится молитва и мирная акция против «гей-парада»

В воскресенье, 18 июня в Киеве пройдет акция протеста и молитвенное вече. Граждане намеренны не допустить проведение гей-парада и высказать свой протест в мирной форме. 18 июня в столице на Майдане независимости в 7:00 объявлен сбор с целью заявить свой протест против проведения «гей-парада». А в 12:30 начнется молитвенное вече в парке им.Т. Шевченко напротив красного корпуса Киевского национального университета. На вече соберутся верующие и священнослужители разных христианских конфессий. Они будут молиться о Божьей милости для украинского народа. «Мы категорически осуждаем проведения этого марша псевдоравенства. Разврат и атака на семейные ценности недопустимы в нашей стране», - отмечают организаторы акции протеста и приглашают всех неравнодушных присоединится. За словами организаторов, такие «гей-парады» провоцируют гражданский конфликт, покушаются на христианские культурные традиции украинцев. Напомним, что несколько дней раньше киевляне успешно блокировали церемонию открытия «КиевПрайда 2017».