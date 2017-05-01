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Папа призывает к солидарности и состраданию на 1-ой Папской конференции TED

  
 
Вчера, 12:15 | Знамения времени
  
 
Папа Франциск призвал к состраданию наряду с прогрессом в TED-разговоре, который был показан в Ванкувере, Британская Колумбия, 25 апреля 2017 года.

В первом в истории папы TED – разговоре, Папа Франциск призвал научную и техническую аудиторию развивать любовь и нежность.

«Как было бы замечательно, если бы рост научно-технических инноваций сопровождался большим равенством и социальной вовлеченностью, - сказал Франциск. – Как это было бы замечательно, открывая далёкие планеты, замечать потребности братьев и сестёр, движущихся вокруг нас».

Предварительно записанный разговор был показан на TED2017, собрании некоммерческой организации, которая распространяет идеи о технологиях, развлечениях и дизайне (TED) посредством презентаций и конференций. По словам международного куратора TED Бруно Джуссани, для организации беседы потребовалось больше года.

Папа призывает к солидарности и состраданию на 1-ой Папской конференции TED


«Когда я впервые обратился к Ватикану, было бы справедливо отметить, что мало кто знал о TED. Поэтому было много объяснений», - сказал Джуссани в блоге TED.

Папа Франциск записал разговор из Ватикана, начав с размышления на тему конференции TED «Твоё будущее». «Будущее сделано из вас. Оно состоит из встреч, потому что жизнь – это наши отношения с другими людьми», - сказал он. «Мне было бы приятно, если бы эта встреча помогла напомнить нам о том, что мы все нужны друг другу», - продолжил Франциск после упоминания мигрантов, заключенных и безработной молодежи, которые нуждаются в сострадании.

В разговоре временами звучала политическая мысль, и Франциск призывал к солидарности в отношении к политике, экономике и науке.

«Только путём воспитания в людях подлинной солидарности мы сможем преодолеть «культуру отходов», которая касается не только продуктов питания и товаров, но прежде всего людей, отброшенных нашими технико-экономическими системами, которые, даже не осознавая этого, ставят в своей основе товар, а не людей», - сказал Франциск.

Папа проиллюстрировал свою мысль притчей о Добром Самаритянине, рассказанной Иисусом в Евангелии от Луки – о человеке, которого ограбили, избили и оставили на улице. В притче священник и левит, члены двух групп высокого класса того времени, игнорируют этого человека, в то время как самаритянин, «очень презираемая этническая группа того времени», остановился, чтобы помочь.

«История Доброго Самаритянина – это история сегодняшнего человечества,- сказал Франциск. – Пути людей пронизаны страданиями, поскольку всё сосредоточено вокруг денег и вещей, а не людей. И часто это привычка людей, называющих себя «респектабельными», - не заботиться о других, оставляя позади тысячи людей и целые народы на обочине дороги».

Франциск заключил свою речь призывом к нежности, подчеркивая важность индивидуальных действий.

«Будущее человечества зависит не только от политиков, великих лидеров и крупных компаний, - сказал он. – Да, они несут огромную ответственность, но будущее, прежде всего, в руках тех людей, которые признают другое «ты» и себя как часть «нас».

livescience.com
Перевод Адвентус


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      #1 написал: Андрей (Вчера, 12:48)  
     
    В чем смысл данной публикации со стороны адвентистов седьмого дня? Почему не дано никаких оценок с позиции традиционного адвентистского отношения к деяниям римо-католицизма в свете пророчеств Св. Писания и трудов Е. Уайт? Какой звук издает труба церкви АСД, возвещая о событиях подобного рода? Какого вы цвета и запаха, адвентисты сегодняшнего дня? Как вы выглядите сегодня? Что вы думаете об освещаемых вами событиях? Какова ваша церковная позиция? Или, может быть, вы думаете, что без вас миру не будет известно о том, что происходит?
    		 
      [цитировать]  
           
      #2 написал: AntonZ (Вчера, 21:57)  
     
    Вы дайте оценку.
    Смысл в том, чтобы вы самостоятельно видели происходящее и сами в себе давали сему оценку и предупреждали окружающих.
    		 
      [цитировать]  
           
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