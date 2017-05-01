Папа призывает к солидарности и состраданию на 1-ой Папской конференции TED





В первом в истории папы TED – разговоре, Папа Франциск призвал научную и техническую аудиторию развивать любовь и нежность.



«Как было бы замечательно, если бы рост научно-технических инноваций сопровождался большим равенством и социальной вовлеченностью, - сказал Франциск. – Как это было бы замечательно, открывая далёкие планеты, замечать потребности братьев и сестёр, движущихся вокруг нас».



Предварительно записанный разговор был показан на TED2017, собрании некоммерческой организации, которая распространяет идеи о технологиях, развлечениях и дизайне (TED) посредством презентаций и конференций. По словам международного куратора TED Бруно Джуссани, для организации беседы потребовалось больше года.







«Когда я впервые обратился к Ватикану, было бы справедливо отметить, что мало кто знал о TED. Поэтому было много объяснений», - сказал Джуссани в блоге TED.



Папа Франциск записал разговор из



В разговоре временами звучала политическая мысль, и Франциск призывал к солидарности в отношении к политике, экономике и науке.



«Только путём воспитания в людях подлинной солидарности мы сможем преодолеть «культуру отходов», которая касается не только продуктов питания и товаров, но прежде всего людей, отброшенных нашими технико-экономическими системами, которые, даже не осознавая этого, ставят в своей основе товар, а не людей», - сказал Франциск.



Папа проиллюстрировал свою мысль притчей о Добром Самаритянине, рассказанной Иисусом в Евангелии от Луки – о человеке, которого ограбили, избили и оставили на улице. В притче священник и левит, члены двух групп высокого класса того времени, игнорируют этого человека, в то время как самаритянин, «очень презираемая этническая группа того времени», остановился, чтобы помочь.



«История Доброго Самаритянина – это история сегодняшнего человечества,- сказал Франциск. – Пути людей пронизаны страданиями, поскольку всё сосредоточено вокруг денег и вещей, а не людей. И часто это привычка людей, называющих себя «респектабельными», - не заботиться о других, оставляя позади тысячи людей и целые народы на обочине дороги».



Франциск заключил свою речь призывом к нежности, подчеркивая важность индивидуальных действий.



«Будущее человечества зависит не только от политиков, великих лидеров и крупных компаний, - сказал он. – Да, они несут огромную ответственность, но будущее, прежде всего, в руках тех людей, которые признают другое «ты» и себя как часть «нас».



livescience.com

Перевод





- Папа Франциск призвал к состраданию наряду с прогрессом в TED-разговоре, который был показан в Ванкувере, Британская Колумбия, 25 апреля 2017 года.В первом в истории папы TED – разговоре, Папа Франциск призвал научную и техническую аудиторию развивать любовь и нежность.«Как было бы замечательно, если бы рост научно-технических инноваций сопровождался большим равенством и социальной вовлеченностью, - сказал Франциск. – Как это было бы замечательно, открывая далёкие планеты, замечать потребности братьев и сестёр, движущихся вокруг нас».Предварительно записанный разговор был показан на TED2017, собрании некоммерческой организации, которая распространяет идеи о технологиях, развлечениях и дизайне (TED) посредством презентаций и конференций. По словам международного куратора TED Бруно Джуссани, для организации беседы потребовалось больше года.«Когда я впервые обратился к Ватикану, было бы справедливо отметить, что мало кто знал о TED. Поэтому было много объяснений», - сказал Джуссани в блоге TED.Папа Франциск записал разговор из Ватикана , начав с размышления на тему конференции TED «Твоё будущее». «Будущее сделано из вас. Оно состоит из встреч, потому что жизнь – это наши отношения с другими людьми», - сказал он. «Мне было бы приятно, если бы эта встреча помогла напомнить нам о том, что мы все нужны друг другу», - продолжил Франциск после упоминания мигрантов, заключенных и безработной молодежи, которые нуждаются в сострадании.В разговоре временами звучала политическая мысль, и Франциск призывал к солидарности в отношении к политике, экономике и науке.«Только путём воспитания в людях подлинной солидарности мы сможем преодолеть «культуру отходов», которая касается не только продуктов питания и товаров, но прежде всего людей, отброшенных нашими технико-экономическими системами, которые, даже не осознавая этого, ставят в своей основе товар, а не людей», - сказал Франциск.Папа проиллюстрировал свою мысль притчей о Добром Самаритянине, рассказанной Иисусом в Евангелии от Луки – о человеке, которого ограбили, избили и оставили на улице. В притче священник и левит, члены двух групп высокого класса того времени, игнорируют этого человека, в то время как самаритянин, «очень презираемая этническая группа того времени», остановился, чтобы помочь.«История Доброго Самаритянина – это история сегодняшнего человечества,- сказал Франциск. – Пути людей пронизаны страданиями, поскольку всё сосредоточено вокруг денег и вещей, а не людей. И часто это привычка людей, называющих себя «респектабельными», - не заботиться о других, оставляя позади тысячи людей и целые народы на обочине дороги».Франциск заключил свою речь призывом к нежности, подчеркивая важность индивидуальных действий.«Будущее человечества зависит не только от политиков, великих лидеров и крупных компаний, - сказал он. – Да, они несут огромную ответственность, но будущее, прежде всего, в руках тех людей, которые признают другое «ты» и себя как часть «нас».livescience.comПеревод Адвентус