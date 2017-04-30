Калифорния устроила большой праздник для приемных детей. | адвентистские новости





Адвентистская миссия провела неожиданный праздник «День сирот, вдов и лишенных отцов» в Малибу. В подарочных пакетах, кроме других подарков, были и DVD-диски, содержащие рассказы о миссии.



«Каждый ребёнок получил DVD, поэтому Дух Божий сможет коснуться их сердец», - сказала Джудит Миранда, организовавшая это мероприятие.



DVD-диски были подарены и другим специально приглашенным гостям: приёмным родителям, работникам по уходу за детьми и вдовам.



«Это было необыкновенно!» - говорит Джудит.







Замечательная история, связанная с днём сирот, вдов и лишенных отцов, началась в феврале 2017 года, когда Джудит проснулась от внутреннего голоса, который сказал ей: «Джудит, чистая религия – это Иакова 1:27 «Позаботьтесь о сиротах и вдовах».



Джудит задумалась над тем, что она услышала, и, наконец, решила организовать особенный день в церкви в Малибу. Но она молилась: «Господи! Если Ты хочешь организовать этот день, Ты должен найти мне этих детей. Я не знаю, как это сделать».



Спустя мгновение, Джудит почувствовала побуждение ввести слова «сиротство» и «лишенный отца» в свой iPad. Около 50 результатов были показаны в её районе возле Лос – Анджелеса. Она набрала номер телефона частного агенства по трудоустройству. Услышав на линии директора, она назвала себя адвентисткой седьмого дня и сказала, что стремится подчиниться Божьему повелению заботиться о сиротах, организовав специальный праздник.



«Что вы хотите с ними делать?» - с любопытством спросила директор.



«Мы бы хотели купить подарки для детей, - ответила Джудит. – Мы хотим устроить угощение для них из



Директор помолчала. «Мэм,- наконец сказала она, - я никогда, никогда не видела никого, кто сделал бы что-нибудь такое же доброе для этих детей».



Она рассказала Джудит, что у некоторых приёмных детей депрессия и апатия целыми днями. Она пообещала перезвонить позже.



Затем Джудит позвонила в Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Человек, который ответил на звонок, запросил дополнительную информацию по электронной почте, которую Джудит отправила.



Первые 14 детей.



Через две недели директор частного агентства позвонила и сказала, что у неё есть 14 детей.



«Это так замечательно!»- сказала директор. «Вы не возражаете, если придут наши сотрудники? Они хотели бы увидеть это».



Джудит пригласила сотрудников.



Прошло ещё три недели. Однажды на работе Джудит не могла перестать думать о том, что она должна отменить это событие. У неё было только 14 детей, и было лучше подождать, пока не найдётся ещё больше детей. Она задавалась вопросом, почему Господь так вдохновил её организовать это мероприятие, а теперь отменяет его.



Когда она возвращалась домой, зазвонил её телефон. Это был директор Департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Он прочитал её электронное сообщение и хотел узнать, сколько детей она хочет.



«У меня их очень много», - сказал он.



Джудит не могла поверить своим ушам. В тот момент она поняла, что это дьявол пытался убедить её отказаться от программы.



Директор продолжал: «Просто скажите мне, сколько вы хотите. Между прочим, я тоже с удовольствием приду. Могу ли я также взять с собой приёмных родителей? И у меня есть сотрудники. Могу я привезти их?»



Церковь в Малибу, которая имеет 214 мест, быстро завершила подготовку к грандиозному событию. Они молились о программе и о том, какие подарки подарить детям. Муж Джудит, Иов, предолжил пожертвовать зубную пасту и зубные щётки. Ещё один человек сказал: «Я куплю всем детям наборы для рисования, может быть, среди этих детей есть художники». Другие члены церкви вызвались добровольно купить носки и Библии.



«Но в своём сердце я чувствовала, что чего-то не хватает, - говорит Джудит.- Этим детям нужно было что-то, что помогло бы им вырваться из депрессии или одиночества. Поэтому я подумала о DVD-дисках Адвентистской миссии».



Джудит и её муж смотрят «Миссию 360», организованную директором Адвентистской миссии Гари Краузе, каждую пятницу вечером по телевидению «3ABN». Каждую неделю церковь в Малибу показывает передачу «Mission Spotlight» во время богослужения.



«Я очень люблю эти истории Адвентистской миссии, и Господь знает, как много они для меня значат.- рассказывает Джудит. – Они вдохновляют нас на труд для Господа».



Звонок в Адвентистскую миссию.



Итак, она позвонила в офис Адвентистской миссии в штаб-квартиру всемирной Церкви АСД в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, в конце марта. Она рассказала о специальной программе и попросила предоставить детям DVD-диски. Услышав вопрос о том, сколько она хочет, Джудит подумала обо всех детях и сказала: «Не могли бы вы выделить нам 60 дисков?»



Секретарь пообещала выяснить, что она может сделать. Она поделилась этой историей с Риком Кадзиуро, директором по связям Адвентистской миссии, и он организовал посылку для отправки.



«Мы отправили около полутора тысяч DVD-дисков для Джудит, - сказал Рик. – Замечательно видеть, как их используют для служения людям».



Коробка прибыла в дом Джудит 30 марта 2017 года, за две недели до события. Джудит была в восторге, когда позвонила журналисту Адвентистской миссии, чтобы поделиться радостной новостью. «Я чувствую себя так, будто мне подарили 5 миллиардов долларов, - сказала она. – Аллилуйя!»



В субботу 15 апреля 2017 года в церкви в Малибу было много приемных детей, приемных родителей, работников по уходу за детьми и вдов.



«Это был освящённый день!» - сказала Джудит позже. – «У каждого было прекрасное время в Господе. Мы показали «Mission Spotlight» и посетители были поражены этой историей. Во время служения в 11.00 мы подарили DVD всем взрослым. Вы бы их видели! Некоторые прижимали диски к своей груди со счастливой улыбкой на лице».



Джудит сказала, что особенно рада видеть приёмных детей с их собственными экземплярами «Mission Spotlight». «Я так счастлива, что Адвентистская миссия станет частью жизни этих детей. У них будут Библии и истории, сопровождающие её. Это так красиво!»



Она сказала, что извлекла большой урок из этого. «Если вы дадите нуждающемуся, Бог вернёт. Посмотрите на эти DVD-диски. Я думала, что 60 – это слишком много. Но Господь позаботился о том, чтобы все получили эти диски – и у нас было достаточно, чтобы раздавать их от двери к двери всем окружающим!»



Автор: Andrew McChesney, Адвентистская миссия.

adventistreview

Перевод





- Смех, возбуждение и радость наполнили церковь Адвентистов Седьмого Дня в штате Калифорния в субботу, 15 апреля 2017 года, когда члены церкви устроили вечеринку со множеством здоровой еды и подарочными пакетами для большой группы приёмных детей.Адвентистская миссия провела неожиданный праздник «День сирот, вдов и лишенных отцов» в Малибу. В подарочных пакетах, кроме других подарков, были и DVD-диски, содержащие рассказы о миссии.«Каждый ребёнок получил DVD, поэтому Дух Божий сможет коснуться их сердец», - сказала Джудит Миранда, организовавшая это мероприятие.DVD-диски были подарены и другим специально приглашенным гостям: приёмным родителям, работникам по уходу за детьми и вдовам.«Это было необыкновенно!» - говорит Джудит.Замечательная история, связанная с днём сирот, вдов и лишенных отцов, началась в феврале 2017 года, когда Джудит проснулась от внутреннего голоса, который сказал ей: «Джудит, чистая религия – это Иакова 1:27 «Позаботьтесь о сиротах и вдовах».Джудит задумалась над тем, что она услышала, и, наконец, решила организовать особенный день в церкви в Малибу. Но она молилась: «Господи! Если Ты хочешь организовать этот день, Ты должен найти мне этих детей. Я не знаю, как это сделать».Спустя мгновение, Джудит почувствовала побуждение ввести слова «сиротство» и «лишенный отца» в свой iPad. Около 50 результатов были показаны в её районе возле Лос – Анджелеса. Она набрала номер телефона частного агенства по трудоустройству. Услышав на линии директора, она назвала себя адвентисткой седьмого дня и сказала, что стремится подчиниться Божьему повелению заботиться о сиротах, организовав специальный праздник.«Что вы хотите с ними делать?» - с любопытством спросила директор.«Мы бы хотели купить подарки для детей, - ответила Джудит. – Мы хотим устроить угощение для них из здоровой еды . И мы хотим поделиться с ними любовью Христа. Мы хотим, чтобы они знали, что даже если они не имеют земных родителей, они очень ценны для Бога, и они особенны для церкви Малибу».Директор помолчала. «Мэм,- наконец сказала она, - я никогда, никогда не видела никого, кто сделал бы что-нибудь такое же доброе для этих детей».Она рассказала Джудит, что у некоторых приёмных детей депрессия и апатия целыми днями. Она пообещала перезвонить позже.Затем Джудит позвонила в Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Человек, который ответил на звонок, запросил дополнительную информацию по электронной почте, которую Джудит отправила.Первые 14 детей.Через две недели директор частного агентства позвонила и сказала, что у неё есть 14 детей.«Это так замечательно!»- сказала директор. «Вы не возражаете, если придут наши сотрудники? Они хотели бы увидеть это».Джудит пригласила сотрудников.Прошло ещё три недели. Однажды на работе Джудит не могла перестать думать о том, что она должна отменить это событие. У неё было только 14 детей, и было лучше подождать, пока не найдётся ещё больше детей. Она задавалась вопросом, почему Господь так вдохновил её организовать это мероприятие, а теперь отменяет его.Когда она возвращалась домой, зазвонил её телефон. Это был директор Департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Он прочитал её электронное сообщение и хотел узнать, сколько детей она хочет.«У меня их очень много», - сказал он.Джудит не могла поверить своим ушам. В тот момент она поняла, что это дьявол пытался убедить её отказаться от программы.Директор продолжал: «Просто скажите мне, сколько вы хотите. Между прочим, я тоже с удовольствием приду. Могу ли я также взять с собой приёмных родителей? И у меня есть сотрудники. Могу я привезти их?»Церковь в Малибу, которая имеет 214 мест, быстро завершила подготовку к грандиозному событию. Они молились о программе и о том, какие подарки подарить детям. Муж Джудит, Иов, предолжил пожертвовать зубную пасту и зубные щётки. Ещё один человек сказал: «Я куплю всем детям наборы для рисования, может быть, среди этих детей есть художники». Другие члены церкви вызвались добровольно купить носки и Библии.«Но в своём сердце я чувствовала, что чего-то не хватает, - говорит Джудит.- Этим детям нужно было что-то, что помогло бы им вырваться из депрессии или одиночества. Поэтому я подумала о DVD-дисках Адвентистской миссии».Джудит и её муж смотрят «Миссию 360», организованную директором Адвентистской миссии Гари Краузе, каждую пятницу вечером по телевидению «3ABN». Каждую неделю церковь в Малибу показывает передачу «Mission Spotlight» во время богослужения.«Я очень люблю эти истории Адвентистской миссии, и Господь знает, как много они для меня значат.- рассказывает Джудит. – Они вдохновляют нас на труд для Господа».Звонок в Адвентистскую миссию.Итак, она позвонила в офис Адвентистской миссии в штаб-квартиру всемирной Церкви АСД в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, в конце марта. Она рассказала о специальной программе и попросила предоставить детям DVD-диски. Услышав вопрос о том, сколько она хочет, Джудит подумала обо всех детях и сказала: «Не могли бы вы выделить нам 60 дисков?»Секретарь пообещала выяснить, что она может сделать. Она поделилась этой историей с Риком Кадзиуро, директором по связям Адвентистской миссии, и он организовал посылку для отправки.«Мы отправили около полутора тысяч DVD-дисков для Джудит, - сказал Рик. – Замечательно видеть, как их используют для служения людям».Коробка прибыла в дом Джудит 30 марта 2017 года, за две недели до события. Джудит была в восторге, когда позвонила журналисту Адвентистской миссии, чтобы поделиться радостной новостью. «Я чувствую себя так, будто мне подарили 5 миллиардов долларов, - сказала она. – Аллилуйя!»В субботу 15 апреля 2017 года в церкви в Малибу было много приемных детей, приемных родителей, работников по уходу за детьми и вдов.«Это был освящённый день!» - сказала Джудит позже. – «У каждого было прекрасное время в Господе. Мы показали «Mission Spotlight» и посетители были поражены этой историей. Во время служения в 11.00 мы подарили DVD всем взрослым. Вы бы их видели! Некоторые прижимали диски к своей груди со счастливой улыбкой на лице».Джудит сказала, что особенно рада видеть приёмных детей с их собственными экземплярами «Mission Spotlight». «Я так счастлива, что Адвентистская миссия станет частью жизни этих детей. У них будут Библии и истории, сопровождающие её. Это так красиво!»Она сказала, что извлекла большой урок из этого. «Если вы дадите нуждающемуся, Бог вернёт. Посмотрите на эти DVD-диски. Я думала, что 60 – это слишком много. Но Господь позаботился о том, чтобы все получили эти диски – и у нас было достаточно, чтобы раздавать их от двери к двери всем окружающим!»adventistreviewПеревод Адвентус





Другие новости:

Спор Моше и фараона. Бо Адвентистская Церковь принимает новую глобальную систему визуальной идентиф ... В Германии двух родителей посадили в тюрьму за попытки оградить своих детей ... Адвентистская молодежь из нескольких городов Донбасса провела в Макеевке «4 ... В рождественские праздники адвентисты Николаева поддержали нуждающихся, про ... Из шотландской семьи забрали четверых детей, "слишком пухлых, чтобы остава ... Христианка и мусальманин. Воспитание детей В Англии узаконили рождение детей от трех родителей





Напечатать 38 |



