Почему Пасху называют Пасхой? | Передовица





Причина этого изменения в том, что Пасха всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия. Итак, в 2018 году Пасха будет отмечаться 1 апреля, а в 2019 году – 21 апреля.



Я изучаю религиоведение, специализирующееся на раннем христианстве, и наши исследования показывают, что подобная датировка Пасхи восходит к запутанному возникновению этого праздника, и как он развивался на протяжении столетий.



Пасха равнозначна другим великим праздникам, таким как Рождество и Хэллоуин, которые сформировались в течение последних двухсот лет. В каждом из этих праздников христианские и языческие элементы слились воедино.







Пасха как весенний обряд.



Большинство главных праздников связано с изменением времён года. Это особенно очевидно на примере Рождества. В Новом Завете нет сведений о том, в какое время года родился Иисус. Однако многие ученые верят, например, что главной причиной празднования Рождества 25 декабря была дата зимнего солнцестояния согласно римскому календарю.



Поскольку дни после зимнего солнцестояния постепенно становятся длиннее и светлее, это был идеальный символизм для рождения «света миру», как сказано в Евангелии от Иоанна в Новом Завете.



Аналогично было и с Пасхой, которая находится в непосредственной близости от другой ключевой точки солнечного года – весеннего равноденствия (около 20 марта), когда периоды света и темноты равны. Для тех, кто находится в северных широтах, наступление весны часто сопровождается восторгом, так как это означает конец холодным зимним дням.



Весна также означает возвращение к жизни растений и деревьев, которые замирали зимой, а также рождение новой жизни в животном мире. Учитывая символизм новой жизни и возрождения, было вполне естественно праздновать воскресение Иисуса в это время года.



Именование праздника как



Беде был настолько почитаем последующими христианами, что название утвердилось, и, следовательно, Пасха (Easter) остается тем названием, которым англичане, немцы и американцы называют праздник воскресения Иисуса.



Связь с еврейской Пасхой.



Важно отметить, что хотя название «Пасха» (Easter) используется в англоязычном мире, многие другие культуры называют его как «Песах» (например, «Pascha» на греческом языке), ссылаясь на еврейский праздник Пасхи.



В еврейской Библии Песах – это праздник, посвященный освобождению еврейского народа из рабства в Египте, о чём повествуется в книге Исход. Это был и продолжает быть самым важным еврейским ежегодным праздником, который отмечается в первое полнолуние после дня весеннего равноденствия.



Во времена Иисуса Христа Пасха имела особое значение, поскольку еврейский народ вновь находился под властью римской империи. Еврейские паломники каждый год стекались в Иерусалим в надежде, что избранные Богом люди (как они сами себя считали) вскоре снова будут освобождены.



Во время одного праздника Пасхи Иисус отправился в Иерусалим вместе со своими учениками, чтобы там отпраздновать Пасху. Он вошел в Иерусалим в триумфальном шествии и привёл в волнение находящихся в иудейском храме. Оба эти действия привлекли внимание римлян, что способствовало казни Иисуса около 30 года н.э.



Некоторые из последователей Иисуса верили, что видели Его живым после смерти – переживание, которое породило христианскую религию. Когда Иисус умер во время праздника Пасхи, а его последователи полагали, что Он воскрес из мёртвых тремя днями позже, было логично объединить эти события.



Некоторые ранние христиане предпочли праздновать Воскресение Христа в тот день, что и еврейская Пасха, которая выпадала на 14 день месяца Нисана в марте или апреле. Эти христиане были известны как «Quartodecimans» (что означает «четырнадцать»).



Выбрав эту дату, они сосредоточились на том, когда Иисус умер, а также подчеркнули преемственность с иудаизмом, из которого возникло христианство. Некоторые другие вместо этого предпочли праздновать в воскресенье, когда была обнаружена пустая гробница Иисуса.



В 325 году император Константин, внедрявший христианство, созвал христианских лидеров для разрешения важных споров на Никейском соборе. Наиболее судьбоносным из его решений было признание статуса Христа, которого совет признал «полностью человеческим и полностью Божественным». Этот собор также постановил, что Пасха должна быть установлена в воскресенье, а не 14 Нисана. В результате Пасха теперь отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия.



Пасхальный кролик и пасхальные яйца.



В начале в Америке праздник Пасхи был гораздо более популярен среди католиков, нежели среди протестантов. Например, пуритане Новой Англии считали Пасху и Рождество зараженными влиянием язычества, чтобы отмечать их. Кроме того, эти праздники действительно предполагали чрезмерное употребление спиртных напитков и слишком весёлые забавы.



Судьбы обоих праздников изменились в 19 веке, когда они стали поводом для посещения своих семей.



Кроме того, Пасха и Рождество также изменили своё внутреннее содержание, начав учитывать интересы детей.



До 17-го века дети редко были в центре внимания. Как пишет историк Стивен Ниссенбаум: «Детей причисляли к другим членам низшего общества – особенно к слугам и подмастерьям, которые сами были молодыми людьми».



Начиная с 17-го века, детство признаётся как период жизни, который должен быть радостным, а не просто подготовительным этапом для взрослой жизни. Это «признание детства» и увлечение детьми оказало глубокое влияние на то, как отмечалась Пасха.



Именно в это время пасхальные яйца и кролики становятся особенно важными. Украшенные яйца были частью праздника Пасхи по крайней мере со времён средневековья, учитывая очевидный символизм новой жизни. Огромное количество фольклора окружает пасхальные яйца, и в ряде восточноевропейских стран процесс их оформления чрезвычайно проработан. В некоторых восточноевропейских легендах яйца становятся красными (любимый цвет для пасхальных яиц) в связи с событиями, связанными со смертью и воскресением Иисуса.



Однако только в 17 веке стало известно о немецкой традиции «пасхального зайца», приносящего яйца хорошим детям. Зайцы и кролики долго ассоциировались с весенними сезонными ритуалами из-за их удивительной силы плодородия.



Когда немецкие иммигранты поселились в Пенсильвании в 18-ом и 19-ом веках, они принесли с собой эту традицию. Дикий заяц также был вытеснен послушным домашним кроликом, когда детство стало признаваться важным. Поскольку христиане отмечают этот праздник весной в честь воскресения Иисуса, знакомые символы кролика и пасхальные яйца служат напоминанием о древнем происхождении праздника задолго до христианской традиции.



Брент Ландау, преподаватель религиоведения, Техасский университет в Остине.

livescience . com

Перевод Дата празднования Пасхи – дня, когда было провозглашено воскресение Иисуса Христа, меняется из года в год.Причина этого изменения в том, что Пасха всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия. Итак, в 2018 году Пасха будет отмечаться 1 апреля, а в 2019 году – 21 апреля.Я изучаю религиоведение, специализирующееся на раннем христианстве, и наши исследования показывают, что подобная датировка Пасхи восходит к запутанному возникновению этого праздника, и как он развивался на протяжении столетий.Пасха равнозначна другим великим праздникам, таким как Рождество и Хэллоуин, которые сформировались в течение последних двухсот лет. В каждом из этих праздников христианские и языческие элементы слились воедино.Большинство главных праздников связано с изменением времён года. Это особенно очевидно на примере Рождества. В Новом Завете нет сведений о том, в какое время года родился Иисус. Однако многие ученые верят, например, что главной причиной празднования Рождества 25 декабря была дата зимнего солнцестояния согласно римскому календарю.Поскольку дни после зимнего солнцестояния постепенно становятся длиннее и светлее, это был идеальный символизм для рождения «света миру», как сказано в Евангелии от Иоанна в Новом Завете.Аналогично было и с Пасхой, которая находится в непосредственной близости от другой ключевой точки солнечного года – весеннего равноденствия (около 20 марта), когда периоды света и темноты равны. Для тех, кто находится в северных широтах, наступление весны часто сопровождается восторгом, так как это означает конец холодным зимним дням.Весна также означает возвращение к жизни растений и деревьев, которые замирали зимой, а также рождение новой жизни в животном мире. Учитывая символизм новой жизни и возрождения, было вполне естественно праздновать воскресение Иисуса в это время года.Именование праздника как "Пасха" (по-английски Easter) восходит к имени дохристианской богини в Англии – Эостре (Eostre), которую чествовали в начале весны. Существует ссылка на эту богиню в писаниях преподобного Беде, британского монаха, который жил в конце седьмого и начале восьмого веков. Как считает ученый – религиовед Брюс Форбс: «Беде писал, что месяц, в который англичане – христиане праздновали воскресение Иисуса, назывался Eosturmonath на староанглийском языке, по имени богини Eostre. И хотя христиане начали внедрять христианский смысл праздника, они продолжали использовать имя богини, чтобы обозначить сезон».Беде был настолько почитаем последующими христианами, что название утвердилось, и, следовательно, Пасха (Easter) остается тем названием, которым англичане, немцы и американцы называют праздник воскресения Иисуса.Важно отметить, что хотя название «Пасха» (Easter) используется в англоязычном мире, многие другие культуры называют его как «Песах» (например, «Pascha» на греческом языке), ссылаясь на еврейский праздник Пасхи.В еврейской Библии Песах – это праздник, посвященный освобождению еврейского народа из рабства в Египте, о чём повествуется в книге Исход. Это был и продолжает быть самым важным еврейским ежегодным праздником, который отмечается в первое полнолуние после дня весеннего равноденствия.Во времена Иисуса Христа Пасха имела особое значение, поскольку еврейский народ вновь находился под властью римской империи. Еврейские паломники каждый год стекались в Иерусалим в надежде, что избранные Богом люди (как они сами себя считали) вскоре снова будут освобождены.Во время одного праздника Пасхи Иисус отправился в Иерусалим вместе со своими учениками, чтобы там отпраздновать Пасху. Он вошел в Иерусалим в триумфальном шествии и привёл в волнение находящихся в иудейском храме. Оба эти действия привлекли внимание римлян, что способствовало казни Иисуса около 30 года н.э.Некоторые из последователей Иисуса верили, что видели Его живым после смерти – переживание, которое породило христианскую религию. Когда Иисус умер во время праздника Пасхи, а его последователи полагали, что Он воскрес из мёртвых тремя днями позже, было логично объединить эти события.Некоторые ранние христиане предпочли праздновать Воскресение Христа в тот день, что и еврейская Пасха, которая выпадала на 14 день месяца Нисана в марте или апреле. Эти христиане были известны как «Quartodecimans» (что означает «четырнадцать»).Выбрав эту дату, они сосредоточились на том, когда Иисус умер, а также подчеркнули преемственность с иудаизмом, из которого возникло христианство. Некоторые другие вместо этого предпочли праздновать в воскресенье, когда была обнаружена пустая гробница Иисуса.В 325 году император Константин, внедрявший христианство, созвал христианских лидеров для разрешения важных споров на Никейском соборе. Наиболее судьбоносным из его решений было признание статуса Христа, которого совет признал «полностью человеческим и полностью Божественным». Этот собор также постановил, что Пасха должна быть установлена в воскресенье, а не 14 Нисана. В результате Пасха теперь отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия.В начале в Америке праздник Пасхи был гораздо более популярен среди католиков, нежели среди протестантов. Например, пуритане Новой Англии считали Пасху и Рождество зараженными влиянием язычества, чтобы отмечать их. Кроме того, эти праздники действительно предполагали чрезмерное употребление спиртных напитков и слишком весёлые забавы.Судьбы обоих праздников изменились в 19 веке, когда они стали поводом для посещения своих семей.Кроме того, Пасха и Рождество также изменили своё внутреннее содержание, начав учитывать интересы детей.До 17-го века дети редко были в центре внимания. Как пишет историк Стивен Ниссенбаум: «Детей причисляли к другим членам низшего общества – особенно к слугам и подмастерьям, которые сами были молодыми людьми».Начиная с 17-го века, детство признаётся как период жизни, который должен быть радостным, а не просто подготовительным этапом для взрослой жизни. Это «признание детства» и увлечение детьми оказало глубокое влияние на то, как отмечалась Пасха.Именно в это время пасхальные яйца и кролики становятся особенно важными. Украшенные яйца были частью праздника Пасхи по крайней мере со времён средневековья, учитывая очевидный символизм новой жизни. Огромное количество фольклора окружает пасхальные яйца, и в ряде восточноевропейских стран процесс их оформления чрезвычайно проработан. В некоторых восточноевропейских легендах яйца становятся красными (любимый цвет для пасхальных яиц) в связи с событиями, связанными со смертью и воскресением Иисуса.Однако только в 17 веке стало известно о немецкой традиции «пасхального зайца», приносящего яйца хорошим детям. Зайцы и кролики долго ассоциировались с весенними сезонными ритуалами из-за их удивительной силы плодородия.Когда немецкие иммигранты поселились в Пенсильвании в 18-ом и 19-ом веках, они принесли с собой эту традицию. Дикий заяц также был вытеснен послушным домашним кроликом, когда детство стало признаваться важным. Поскольку христиане отмечают этот праздник весной в честь воскресения Иисуса, знакомые символы кролика и пасхальные яйца служат напоминанием о древнем происхождении праздника задолго до христианской традиции., преподаватель религиоведения, Техасский университет в Остине.livescience . comПеревод Адвентус





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