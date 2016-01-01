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Верующие разных Церквей молились вместе за мир в Украине и победу над агрессором

  
 
Сегодня, 19:31 | Христианские новости
  
 
В Киеве и областных центрах по всей Украине священнослужители и верующие различных Церквей объединились в молитве за мир. В столице межцерковная молитва состоялась в воскресенье, 2 апреля, на Софиевской площади, где собрались тысячи верующих разных конфессий, в частности православные, герко- и римо-католики, евангельские христиане, сообщает Институт религиозной свободы. Мероприятие состоялось по инициативе Патриарха Филарета, Предстоятеля УПЦ Киевского Патриархата. Эту идею поддержали члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которые присоединились к молитве в центре столицы Украины. Среди них: Глава и Отец Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук), епископ Украинской Автокефальной Православной Церкви Владимир (Черпак), епископ-ординарий Римско-Католической Церкви в Украине Станислав Широкорадоюк, епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос (Оганесян), старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко, старший епископ Украинской Христианской евангельской Церкви Леонид Падун, епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Дмитрий Булах, председатель Киевского областного объединения ВСЦ евангельских христиан-баптистов Михаил Андрашко. В своих молитвах представители Церквей просили не только Божьей помощи, мудрости и сил победить агрессора – российских захватчиков, но и о внутреннем мире в стране. В частности, молились об искоренении коррупции, особенно среди политиков и представителей власти, о несостоятельности планов врагов спровоцировать и обострить внутренние конфликты внутри Украины, об укреплении моральных устоев и семейных ценностей в обществе, об ответственном отцовстве и материнстве, о защите нерожденных детей от абортирования и сиротства. Также все присутствующие молились за освобождение пленных и заключенных, которые за верность Украине были лишены оккупантами свободы, за мирных жителей Донбасса и Крыма, страдающих от войны и оккупации, за беженцев и вынужденных переселенцев, которые оставили свои дома, спасая свою жизнь. В молитве за Украину приняли участие также военнослужащие, представители интеллигенции, Верховной Рады и Правительства. Накануне, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обнародовали Обращение к верующим с призывом к общей молитве за победу и мир. "Следующий день, понедельник 3 апреля, мы призываем верующих провести в личном посте: кто может, пусть постится в течение дня, не употребляя пищи, или хотя бы до середины дня. Мы верим, что Господь услышит наши просьбы и молитвы и приблизит время, когда иностранцы, пришедшие с войной на нашу землю, оставят её, украинские земли Крыма и Донбасса освободятся от оккупации, единство и мир в нашей стране возобновятся", – призвали руководители украинских Церквей. Совместные молитвы с участием представителей различных Церквей прошли также в Одессе, Николаеве, Тернополе, Виннице, Луцке, Житомире, Ивано-Франковске, Ужгороде и в других областных центрах Украины, а также в городах украинского поселения за рубежом.



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