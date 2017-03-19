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Ведущие раввины Италии обвиняют предстоящую конференцию по библеистике в антисемитизме

  
   
 
Два главных раввина Италии обвиняют Библейскую конференцию в разжигании антисемитизма путем научной дискуссии о корнях иудаизма. Им не нравится программа и темы предстоящей конференции, которая называется «Народ «ревнивого Бога»: логика и противоречия древней религии Израиля», сообщает Religionnews. Теологическая конференция, организованная Библейской ассоциацией Италии в Венеции, запланирована на сентябрь, а раввин Джузеппе Ларас, почетный президент Раввинского собрания Италии и бывший главный раввин Милана, уже направил письмо организаторам конференции с обвинениями в разжигании розни, неприятия и нетерпимости к иудаизму. На конференции планируется рассмотреть, среди прочих тем, роль Бога в контексте эволюции веры, а также изучить отдельные вопросы и разделы Торы, иудейской и мусульманской философии и их отражение в различных книгах Нового Завета Библии, пишет Седмица. В своем письме раввин Ларас гневно назвал программу конференции «провалом иудейско-христианского диалога», а также отметил, что в запланированных к обсуждению темах просматривается «явный подтекст неприятия, нетерпимости и раздражения» по отношению к иудаизму», а также стремление «принизить значение иудейских корней христианства». «Меня глубоко огорчает, что среди тех, кто выражает сомнения, возражения, обеспокоенность и гнев по поводу такого рода программ и обсуждений – одни евреи; и именно им всегда приходится брать на себя неблагодарную и неприятную роль «полицейских при диалоге», причем их не поддерживает ни один голос от влиятельных христианских лидеров» - сказал раввин Ларас, бывший университетский профессор и известный специалист в области иудейской истории и философии. Он также обвинил конференцию в насаждении еретического «маркионизма», имея в виду идеи гностика и ересиарха Маркиона. Альфонсо Арбиб, главный раввин Милана, также выразил свою обеспокоенность целями, программой и темами конференции. «Теологическая аргументация неоднократно использовалась в прошлом как оружие против иудеев, причем мстительный Бог иудеев, Бог справедливого возмездия, всегда противопоставлялся кроткому и любящему Богу, и эта идея всегда вдохновляла антииудейскую пропаганду, - сказал раввин Арбиб. – Всякий раз, когда мы вновь и вновь слышим такого рода аргументацию, она вызывает у нас тревогу. Католической церкви удалось остановить эти споры с помощью диалога иудейской и христианской религий. Но сейчас этот спор, видимо, вновь просыпается». Люка Маззинги, президент Библейской ассоциации Италии в Венеции, организатора теологической конференций, заявил, что подобная критика «абсолютно не оправдана». В организации на сегодня состоит порядка 800 членов, среди которых много академиков и ведущих мировых экспертов, и она признана Конференцией католических епископов Италии. «Те, кто затевает препирательства и скандалы вокруг конференции – даже не пытаясь выйти на меня как президента и других организаторов, чтобы высказать свою позицию в академических обсуждениях – стремятся разжечь вокруг события политическую, идеологическую и религиозную конфронтацию, которая здесь абсолютно неуместна, - сказал президент Маззинги. – В плановых материалах конференции совершенно нет никакого антисемитизма, никаких нападок на иудейскую веру или иудаизм в целом, и потому мы решительно отвергаем эти протесты против программы конференции».



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