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Миллион мам запустили петицию против одного мультфильма от «Диснея»

  
   
 

Картина целующихся персонажей в диснеевском мультфильме побудила один миллион мам запустить петицию против мультипликационного гиганта.

 В то же время евангелисты Рэй Комфорт и Кен Хэм в качестве альтернативы пригласили детей посетить Ark Encounter (единственный в своем роде тематический аттракцион для всей семьи, расположенный в Уильямстаун, Кентукки),

«Предупреждение для всех родителей! Впервые на Disney Channel, в шоу Disney XD изображаются несколько гей-поцелуев в одном из эпизодов, который был показан пару дней назад», - говорится в петиции.

В недавнем эпизоде «Звезда против сил зла» изображены несколько гомосексуальных пар, целующихся в толпе во время молодежного концерта.

Консервативная группа заявила, что «Дисней» был «под давлением» со стороны гей-сообщества, которое убеждало его открыто изобразить гей-отношения.

«Для многих родителей было неожиданно то, что их дети могут столкнуться с информацией, связанной с сексуальной ориентацией в мультфильме «Диснея». Вопросы такого характера стали внедряться слишком рано, и это становится чрезвычайно распространенным и ненужным», - говорилось в петиции.

«Дисней» сказал, что его бренд «всегда включал истории, которые отражают принятие и толерантность, и отмечают различия, которые делают его персонажей по-своему замечательными».

Христианские деятели, такие как Кен Хэм, который является генеральным директором the Ark Encounter, призывают родителей не поддерживать «небиблейские» компании.

«Они искажают понятие семьи — хотите ли Вы доверить своих детей влиянию диснеевской медиапродукции?» - задал Хэм вопрос родителям в своей публикации в социальной сети Фейсбук.

«Вовлекайте детей в реальные семейные мероприятия и развлечения, такие как Ark Encounter и Музей происхождения мироздания», - призвал он. «Эти две семейные достопримечательности почитают и остаются верными Слову Божьему во всех областях, в том числе относительно темы брака и пола».

Рэй Комфорт, основатель евангелизационного служения Living Waters, согласился, и написал: «Вместо того, чтобы посетить Диснейленд, посетите макет Ноевого ковчега, созданный Кеном Хэмом. Это невероятно».

Мультипликационным однополым поцелуям предшествовала новость о том, что в нашумевшем римейке фильма «Красавица и Чудовище» будет «исключительный момент гомосексуального содержания».

Билл Кондон, режиссер фильма, сказал, что актер Джош Гад, который играет ЛеФоу, приятеля мультипликационного злодея Гастона, «открывает новые горизонты для гей-культуры».

Евангелист и президент организации «Сума Самарянина» Франклин Грэм назвал действия режиссера Кондона и «Диснея» попыткой «протолкнуть детям идеи гей-сообщества».

«Дисней имеет право создавать свои мультфильмы, это свободная страна, - написал Грэм на своей странице в Фейсбуке. - Но, как христиане, мы также имеем право не поддержать его кампанию. Я надеюсь, что христиане по всему миру согласятся со мной». 



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