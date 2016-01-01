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Фильм о жизни Дезмонда Досса получил два Оскара

  
 
Сегодня, 15:37 | Христианские новости
  
 

Северо-Американский дивизион опубликовал поздравительное заявление. Фильм «По соображениям совести», рассказывающий историю санитара армии Соединенных Штатов Дезмонда Т. Досса, адвентиста седьмого дня, который стал первым человеком, отказавшимся по соображениям совести использовать оружие, но первым получившим Почетную медаль Конгресса, завоевал 26 февраля два Оскара на 89-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии.

Джон Гилберт получил Оскар за лучший монтаж, а Кевин О’Коннелл, Энди Райт, Роберт Маккензи и Питер Грейс получили Оскар за лучший звук. Мел Гибсон был номинирован в категории «Лучший режиссер», а Эндрю Гарфилд — в категории «Лучший актер» за роль Досса, а сам фильм «По соображениям совести» номинировался в категориях «Лучший фильм» и «Лучший монтаж звука».

Фильм, вышедший на экраны в 2016 году, рассказывает героическую историю Досса во время сражений Второй мировой войны на острове Окинава, где он во время боя спас жизни 75 человек, хотя сам не носил при этом оружие.

Северо-Американский дивизион предложил следующее заявление: «Церковь адвентистов седьмого дня в Северной Америке желает поздравить создателей фильма „По соображениям совести“ за получение двух премий Оскар. Мы ценим данные вам Богом креативность, талант и мастерство, которые помогли донести историю Дезмонда Т. Досса и его веры до миллионов зрителей. Мы поздравляем вас с этими достижениями и благодарим за то, что вы поделились с миром историей этого замечательного, скромного, и богобоязненного человека».



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