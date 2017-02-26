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Школа уберет памятник десяти заповедям и заплатит $163 500

  
 
26 февраля 2017 | Христианские новости
  
 
Школьный округ в Пенсильвании (США) после долгого юридического сражения принял решение убрать памятник Десяти заповедям с лужайки перед школой и должен будет заплатить $163 500 судебных издержек, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Post. Школьный округ Нью Кенсингтон и Фонд свободы от религии достигли урегулирования в споре, который длился с сентября 2012 года. Округ обязался убрать памятник Десяти заповедям с лужайки перед школой в течение 30 дней. Страховая компания школьного округа оплатит $ 163 500 юридических услуг, из них более $ 40 000 пойдет на оплату юридических издержек Фонда свободы от религии. Памятник Десяти заповедям, высотой около двух метров, был подарен школе братством Ордена Орлов и установлен на лужайке за пределами школы в 1957 году. В сентябре 2012 года Фонд свободы от религии подал иск против школьного округа от имени нескольких местных жителей. В июле 2015 года окружной судья Терренс МакВерри (Пенсильвания, США) отклонил иск об удалении памятника Десяти заповедям. В своем постановлении судья МакВерри заявил истице Мари Шауб и ее дочери, имя которой не разглашается, что суду «не удалось установить тот факт, что они были вынуждены вступить в «прямой, регулярный и нежелательный контакт» с памятником Десяти заповедям, находящимся на земле средней школы Valey школьного округа Нью Кенсингтон-Арнольд в Нью Кенсингтоне». Фонд свободы от религии продолжил борьбу, и в результате школьный округ уступил. В заявлении, распространенном Фондом 21 февраля, Мари Шауб поблагодарила всех, кто «помог, наконец, исправить то зло, что было совершено так давно». Она выразила уверенность, что это «послужит уроком и напоминанием, что разделение государства и церкви особенно важно, когда дело касается наших детей в общественных школах».



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