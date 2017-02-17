Умножу тебя чрезвычайно. Божья математика

Текст: «И положу Мой завет между Мною и между тобой и умножу тебя чрезвычайно» (Быт 17:2)



Данный отрывок можно читать, как обетование об умножении потомков и это действительно так и есть.

Ибо в синодальном тексте слово переведено «размножу».

Наряду с умножением потомства, можно рассмотреть слова к Аврааму в плоскости увеличения его как личности, умножение личностных качеств.



Перед этим Бог призывает его быть непорочным (целым, полным) и ходить пред Богом. И как следствие произносит будущее такого бытия – «умножу тебя».



«Умножу тебя» - умножение человека в самом себе. Увеличение всех положительных характеристик. Человек становится как бы множеством. Умножаются все духовные качества и способности.

Человек как бы становится умноженным, безразмерным. И это умножение производит Всемогущий.



Дьявол хочет нас помножить на ноль - Бог на Самого Себя.

Как 1х1000 = 1000. Так и человек умноженный на Бога становится … в смысле приобретает Божьи характеристики. И что интересно, Бог не просто умножает, увеличивает духовный ум человека, но чрезвычайно умножает. Так, как ты себе и представить не можешь.



Хорошо быть умноженным Богом.

Каждый сам решает, что ему избирать – умножение Божие или дьявольское.

Когда Бог чрезвычайно умножает, то самое подходящее времяисчисление такой человеческой жизни – вечность.

И самой Вселенной для такого человека мало, не зря говорят астрономы, что она расширяется. Ей нужно вместить умноженного Богом человека.





Антон Заруба.

17.02.2017г.







-