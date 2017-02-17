Умножу тебя чрезвычайно. Божья математика

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Текст: «И положу Мой завет между Мною и между тобой и умножу тебя чрезвычайно» (Быт 17:2)
Данный отрывок можно читать, как обетование об умножении потомков и это действительно так и есть.
Ибо в синодальном тексте слово переведено «размножу».
Наряду с умножением потомства, можно рассмотреть слова к Аврааму в плоскости увеличения его как личности, умножение личностных качеств.
Перед этим Бог призывает его быть непорочным (целым, полным) и ходить пред Богом. И как следствие произносит будущее такого бытия – «умножу тебя».
«Умножу тебя» - умножение человека в самом себе. Увеличение всех положительных характеристик. Человек становится как бы множеством. Умножаются все духовные качества и способности.
Человек как бы становится умноженным, безразмерным. И это умножение производит Всемогущий.
Дьявол хочет нас помножить на ноль - Бог на Самого Себя.
Как 1х1000 = 1000. Так и человек умноженный на Бога становится … в смысле приобретает Божьи характеристики. И что интересно, Бог не просто умножает, увеличивает духовный ум человека, но чрезвычайно умножает. Так, как ты себе и представить не можешь.
Хорошо быть умноженным Богом.
Каждый сам решает, что ему избирать – умножение Божие или дьявольское.
Когда Бог чрезвычайно умножает, то самое подходящее времяисчисление такой человеческой жизни – вечность.
И самой Вселенной для такого человека мало, не зря говорят астрономы, что она расширяется. Ей нужно вместить умноженного Богом человека.
Антон Заруба.
17.02.2017г.
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