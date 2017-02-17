Текст: "Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;" (Быт 17:1)

"Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом." (Быт 6:9)



В этих текстах есть два подобия, которые мы и попробуем разобрать - непорочность Ноя и Авраама и их хождение пред Богом.

Что такое непорочность? Что такое ходить пред Богом?



Есть понимание, что непорочность это как если бы ты был весь белый, без единого пятна на одеждах, а порочный, это с пятном. И это действительно так и есть.

Изучая перевод этих текстов находим, что «непорочный» может быть переведено словом – полный, целый, (или «цельный» по Сончино).



Полный – наполненный до краев сосуд. Еще капля и содержимое начнет изливаться наружу.

«Ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». (Ис.58:11)

«Уста праведника - источник жизни». (Прит.10:11)

«Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей…». (Иоан.4:14)



Незаполненный сосуд не может поделиться содержимым, самому не хватает.

Полный – нет еще, чего бы можно было добавить к уже имеющемуся. Об одном человеке Иисус сказал – «Одного тебе недостает…». (Мар.10:21)



Целый – бывает ищет столяр деревянную заготовку, чтобы выточить красивую деталь, и ищет целую. Если круглая заготовка имеет сквозную трещину, то из нее не выточишь цельный предмет.

Целый – имеющий полную комплектацию в своей сущности. Красивый дом, но без одного кирпича в стене, и он уже не целый.

Бывает, что то покупают и спрашивают о какой то вещи – «а она целая?», т.е. все ли работает и нет ли некомплекции в устройстве.

Целый – не подверженный разрушительному воздействию усилий духовного врага.



В одном комментарии написано – םימת (совершенный, целостный) — «это человек, реализовавший все предоставленные ему возможности внутри сферы, уготованной ему Всевышним, но нигде не преступивший ее границ».



Ной был целым и полным. К этому Бог призвал и Авраама – «Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: с тобою Бог во всем…» (Быт.21:22) Это непорочность. В свете изучаемых тем о наполнении Святым Духом, данный вопрос приобретает особое звучание.



Можно ли быть непорочным по действительному факту? Можно. Ибо это изрек Бог Всемогущий, который все может.



Что такое «ходить пред Богом»?



Этот вопрос был для меня не до конца понятным. Если просто понимать хождение, как исполнение заповедей и пребывание в вере, то можно было бы так и написать. Но «ходи». Почему ходи?



Сам Бог не статичен. Он в движении, ходит. И тот, кто с Богом – тоже ходит. Но почему «пред Богом»?

Ходить перед Богом – это идти впереди Него. Идти его посланником, представителем туда и по тому пути, куда потом придет Сам Всевышний. Это посланничество, некое апостольство.



Перед тем, как Бог сошел в потопе на землю, пред Собою послал Ноя предупредить мир.

Таким образом поступал и Иисус с учениками - «Послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лук.10:1)



Ходить пред Богом – это быть предвестником Божьего явления конкретному человеку, обществу или всему миру. «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня…» (Мал.4:5)



Царство Небесное – прекрасный мир, невероятное общество цельных и полных личностей. Присоединяйтесь!







Антон Заруба.

17.02.2017г.













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