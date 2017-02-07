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Завернут в заповеди

  
 
Вчера, 21:38 | Заруба Антон
  
 
Текст: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых». (Откр.19:7,8)

Интересно, что по словарю Стронга, слово «облечься» означает - обкладывать, облагать, заворачивать.
А слово «праведность» в первом значении переводится как - заповедь, предписание, устав, постановление.

Получается, что человек, который приготовился к пришествию Иисуса Христа, тот которого описывает Откровение – это человек завернутый в заповедь, обложен заповедями.
Завернут, означает, что нет свободного места, которое не было бы покрыто этой одеждой, завернут, как в коконе шелкопряда.
И что интересно заповеди не только снаружи, но и внутри такого человека. Он как живая заповедь, ходячая Тора.

Это как зайти в комнату обложенную кафелем, где все стены и пол в кафелинках, так и этот святой, снаружи он весь в броне заповедей, которые как чешуя облегают все его тело? и человек находится внутри и тоже весь в заповедях? и от этого ему приятно. Это и есть та святость, которая войдет на Небо.
Но сам ли человек этого достиг? Читаем – «И дано было ей…», все заслуга и благодать Господа Иисуса Христа.


Антон Заруба.
07.02.2017г.






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