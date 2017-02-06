В Австралии 7% католических священников участвовали в совращении детей, показало расследование

В Австралии около 7% священников Католической церкви оказались причастны к случаям растления детей. Такие данные озвучила в понедельник королевская комиссия по расследованию сексуальных надругательств над детьми, передает CNN. Расследование велось с 2013 года. За это время комиссия провела 50 слушаний. Выяснилось, что с января 1980-го по февраль 2015 года жертвами сексуального насилия со стороны священников стали 4444 ребенка. Средний возраст жертв составил 10,5 года для девочек и 11,6 года для мальчиков. Личности 1880 подозреваемых удалось установить. Из них 32% являлись монахами, 5% - монахинями, 30% - священниками и 29% - мирянами, работавшими в церкви. Глава Совета истины, справедливости и исцеления Церкви Фрэнсис Салливан назвал данные, озвученные комиссией, "шокирующими". "Эти цифры трагичны и непростительны", - сказал он. В свою очередь, старший советник королевской комиссии Гейл Фернесс отметила, что случаи насилия над детьми в Церкви часто скрывались. Расследования не велись, а священники, замеченные в злоупотреблениях, просто переводились в другие общины, где никто ничего не знал об их преступлениях. Любая документация, подтверждающая неприглядные поступки священнослужителей, не сохранялась или намеренно уничтожалась. Случаи педофилии со стороны священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. Первые громкие скандалы разразились в начале 2000-х годов. Показательным был процесс, состоявшийся в сентябре 2001 года во Франции. Там суд приговорил к трем годам тюрьмы условно епископа Байо. Вина его состояла в том, что он не информировал полицию о случаях сексуального домогательства по отношению к детям со стороны одного из священников в его епархии. Многочисленные случаи сексуального насилия в отношении детей, совершенные священниками-католиками, привели к возбуждению сотен уголовных дел в различных странах. Так, в Австралии с 1993-го по 2010 год было осуждено 100 католических священников за развратные действия в отношении малолетних. В январе 2008 года в Бельгии брюссельский суд приговорил к пяти годам тюрьмы аббата Роббера Борремана, признав его виновным в совершении актов педофилии в отношении своего малолетнего крестника. Борреман в течение нескольких лет принуждал 11-летнего мальчика к вступлению с ним в гомосексуальную половую связь. Один из громких скандалов разразился в 2009 году в Ирландии. Тогда обвинения в педофилии были предъявлены примерно 100 священнослужителям, многие из которых признали свою вину. Все это вызвало громкий международный скандал и резкую критику СМИ в адрес Ватикана. В июле 2014 года Папа Римский Франциск заявил, что у него имеется достоверная информация, позволяющая утверждать, что около 2% процентов священников-католиков являются педофилами. "Среди этих 2% педофилов - священники, епископы, кардиналы. Но гораздо больше служителей Церкви, которые об этом знают, но молчат", - признал тогда понтифик.