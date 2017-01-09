13 глава Откровения. Кого хулит зверь? Опасность хулы.

Исследуя Писание, мы обратимся к книге Откровение и откроем 13 главу 6 текст.

Этот текст и вся 13 глава по масштабам выводов, толкований и предостережений, в них содержащихся, невероятно огромны, чтобы в небольшом разборе охватить всю глубину вопроса. Это только небольшая грань из всей картины происходящего в великом противостоянии.



Текст для изучения следующий: «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе». (Откр.13:6)

Обратите внимание, что и в этом тексте есть нечто трижды упоминаемое. В обобщенном, глобальном выражение – это хула на Бога. Но эта хула состоит из трех частей и подразделяется на ТРИ хулы – «хулить имя Его», хулить «жилище Его», хулить «живущих на небе».



Существуют разные комментарии этого текста, и они имеют право на жизнь, и в совокупности с другими толкованиями только углубляют понимание темы и обогащают ее.



Итак, что такое хула - высказанное поношение, укоризненное злословие.



Зверь 13 главы не ярый атеист, чтобы просто говорить в небо, что Бог такой и вот такой. Все прикрыто маской богобоязненности, святости, заботы о судьбах мира. Всё во имя Бога!

Как же в таком положении можно хулить Бога?



Единственный способ хулить Бога, кроме прямого оскорбления в Его адрес – это хулить действительно принадлежащих Богу людей, его святых. Как и написано: «Касающийся вас касается зеницы ока Его». (Зах.2:8)

Как выглядит эта хула наглядно.



«Хулить имя Его» - поносить тех, кто это Имя носит - «имя Твое наречено на мне» (Иер.15:16).

«И жилище Его» - хулить тех, кто является жилищем Божиим - «и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». (Еф.2:22)

«И живущих на небе» - хулить тех, кто уже во Христе как бы пребывает в горних чертогах - «и посадил на небесах во Христе Иисусе». (Еф.2:6), «наше же жительство - на небесах» (Фил.3:20).



Война зверя против таких людей, имеющих эти три характеристики, и составляет тройную хулу на Бога. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их» (Откр.13:7).



Все будет выглядеть благочинно – «святые» речи за честь Бога и указание пальцем на других, что они не так чтят Бога, и что они мешают установлению мира на Земле, что из-за таких верующих все несчастья на планете и в Церкви. Борьба одних «верующих» - против других верующих.



Вступая на путь хулы, зверь выносит себе смертный приговор. Хулить Бога безнаказанно нельзя.

Это как коснуться оголенных проводов – мгновенно убьет током.

Сатана это знает, и когда очень хочет погубить одного человека, группу людей и целые государства – побуждает их хулить Бога, как лично, так и в лице Его святых.



Никакая хула не может идти бесконечно. И здесь мы видим, что для хулы выделено строго ограниченное время – 42 месяца, после которого наступает возмездие за всё.



Этот принцип работает на протяжении все Библейской истории.

Когда люди в Бытие пренебрегали Духом Божиим, это была хула на Духа Святого и время, которое им отведено было – 120 лет. Потом смерть.

Сатана через жену Иова предлагает ему – «похули Бога и умри» (Иов.2:9). Дьявол понимает, что после хулы остается только смерть, и это может погубить Иова.



В конце мировой истории в эту сатанинскую хулу будет вовлечен весь мир. Каждый не Божий человек станет хулителем. Кто откровенно, кто завуалировано, а кто и из-за Церковной кафедры. Все будут хулить святых Всевышнего. Их святость и нежелание ехать в общем направлении будет вызывать ярость.

И на всю эту хулу будет реакция Божия – язвы. «И хулили люди Бога за язвы» Откр.16:9,11,21

(Интересно, что когда они хулят Бога в 13 главе тройным хулением, Бог молчит. А когда в 16 главе уже Бог им отвечает и вступает в войну, они хулят Бога за полученные язвы, и хулят Его также трижды, в 9, 11, 21 текстах).



Говорить на Бога и на святых Его можно все, что угодно, и кажется, что Он молчит, но это иллюзия.



Подумайте сейчас о самих себе. Может, вы уже, не дожидаясь тех времен, хорошо натренированы в хуле? Может, привыкли обзывать, клеймить, порочить и распускать сплетни?

После хулы всегда наступает смерть. Каждое ваше оскорбление и злословие – умерщвляет вас. Похулил – умер. Пока умер духовно. Но практика в хулениях умерщвляет вас все глубже и глубже.

Пока не поздно, стоит проанализировать себя и перестать хулить, обзывать кого бы то ни было. То ли дома или на работе, а может и в Церкви.



И завершающий текст Писания:

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». (1Пет.4:14)





Антон Заруба,

09.01.2017г.







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