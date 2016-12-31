Близненко на пенсию за 9 минут. Молчанов и Шелкунов. 31-12-2016

9-10 минут - именно столько проходило прощание с пастором Близненко Владимиром, столько он стоял на сцене. Обычно, когда пастора провожают на пенсию, то этому посвящают отдельную субботу. Пастор может сказать последнюю проповедь, прощальное слово, субботнюю школу... Но не тут. Здесь, в последний день пасторского служения, пастору не дали и провести Вечерю, не дали провести общий класс субботней школы, не получилось и сказать прощальное слово.
Сам факт увольнения на пенсию держался Молчановым и Шелкуновым в тайне. В общине, где Близненко прослужил десять лет, не объявили, что можно съездить в другую общину на приуроченное мероприятие. Проводы на пенсию назначили на Вечерю, причем на две вечери в двух общинах сразу. Президент Восточно-Днепровской Конференции Молчанов Сергей, в один день решил провести все мероприятия в двух общинах. Выделить отдельную субботу для этого мероприятия по каким то причинам почему то было нельзя...
Зачем отправлять на пенсию человека, который еще сам желает служить и полон сил, мыслей и пламенеет Духом? Вероятно, в последнее время такие не нужны. Востребованы послушные и гибкие мальчики. Люди новой волны - церковные менеджеры, но не пастыри. Пастыри, учащие людей мыслить и искать духовное, побуждающие быть думающими личностями - такие пастыри, вероятно, неуместны.
Серость и ограниченность не может терпеть и переносить людей, в которых есть искра. Тех, в которых есть откровение и Дух, самовлюбленный эгоизм сносить не может. От таких людей стараются освободиться в подходящее время, как написано - "настал удобный день..." (Мар.6:21)
Наступает эра последнего этапа экуменизма. В программе "R500" в братском поцелуе сплотились и адвентисты, и католики, и пятидесятники с баптистами. Возможно, есть люди не разделяющие накрученного восторга? Им приговор - уволен.
Под самыми святыми словами о защите Церкви, святости Бога, утверждения в вере будут делаться самые подлые дела.
"Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу". (Иоан.16:2)