Близненко на пенсию за 9 минут. Молчанов и Шелкунов. 31-12-2016



Пастор может сказать последнюю проповедь, прощальное слово, субботнюю школу...

Но не тут.

Здесь, в последний день пасторского служения, пастору не дали и провести Вечерю, не дали провести общий класс субботней школы, не получилось и сказать прощальное слово.



Сам факт увольнения на пенсию держался Молчановым и Шелкуновым в тайне. В общине, где Близненко прослужил десять лет, не объявили, что можно съездить в другую общину на приуроченное мероприятие.

Проводы на пенсию назначили на Вечерю, причем на две вечери в двух общинах сразу. Президент Восточно-Днепровской Конференции Молчанов Сергей, в один день решил провести все мероприятия в двух общинах.

Выделить отдельную субботу для этого мероприятия по каким то причинам почему то было нельзя...





Оригинал на Ютуб.



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Зачем отправлять на пенсию человека, который еще сам желает служить и полон сил, мыслей и пламенеет Духом?

Вероятно, в последнее время такие не нужны.

Востребованы послушные и гибкие мальчики. Люди новой волны - церковные менеджеры, но не пастыри.

Пастыри, учащие людей мыслить и искать духовное, побуждающие быть думающими личностями - такие пастыри, вероятно, неуместны.



Серость и ограниченность не может терпеть и переносить людей, в которых есть искра. Тех, в которых есть откровение и Дух, самовлюбленный эгоизм сносить не может. От таких людей стараются освободиться в подходящее время, как написано - "настал удобный день..." (Мар.6:21)



Наступает эра последнего этапа экуменизма. В программе "R500" в братском поцелуе сплотились и адвентисты, и католики, и пятидесятники с баптистами.

Возможно, есть люди не разделяющие накрученного восторга? Им приговор - уволен.



Под самыми святыми словами о защите Церкви, святости Бога, утверждения в вере будут делаться самые подлые дела.



"Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу". (Иоан.16:2)









- 9-10 минут - именно столько проходило прощание с пастором Близненко Владимиром, столько он стоял на сцене. Обычно, когда пастора провожают на пенсию, то этому посвящают отдельную субботу.Пастор может сказать последнюю проповедь, прощальное слово, субботнюю школу...Но не тут.Здесь, в последний день пасторского служения, пастору не дали и провести Вечерю, не дали провести общий класс субботней школы, не получилось и сказать прощальное слово.Сам факт увольнения на пенсию держался Молчановым и Шелкуновым в тайне. В общине, где Близненко прослужил десять лет, не объявили, что можно съездить в другую общину на приуроченное мероприятие.Проводы на пенсию назначили на Вечерю, причем на две вечери в двух общинах сразу. Президент Восточно-Днепровской Конференции Молчанов Сергей, в один день решил провести все мероприятия в двух общинах.Выделить отдельную субботу для этого мероприятия по каким то причинам почему то было нельзя...Оригинал на Ютуб. Видео на Ютуб Зачем отправлять на пенсию человека, который еще сам желает служить и полон сил, мыслей и пламенеет Духом?Вероятно, в последнее время такие не нужны.Востребованы послушные и гибкие мальчики. Люди новой волны - церковные менеджеры, но не пастыри.Пастыри, учащие людей мыслить и искать духовное, побуждающие быть думающими личностями - такие пастыри, вероятно, неуместны.Серость и ограниченность не может терпеть и переносить людей, в которых есть искра. Тех, в которых есть откровение и Дух, самовлюбленный эгоизм сносить не может. От таких людей стараются освободиться в подходящее время, как написано - "настал удобный день..." (Мар.6:21)Наступает эра последнего этапа экуменизма. В программе "R500" в братском поцелуе сплотились и адвентисты, и католики, и пятидесятники с баптистами.Возможно, есть люди не разделяющие накрученного восторга? Им приговор - уволен.Под самыми святыми словами о защите Церкви, святости Бога, утверждения в вере будут делаться самые подлые дела."Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу". (Иоан.16:2)