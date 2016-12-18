В Англии узаконили рождение детей от трех родителей

Британское управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению (HFEA) одобрило рождение детей от одного мужчины и двух женщин. Об этом сообщает Русская служба ВВС. Первый такой ребенок может появиться на свет в конце 2017 года. HFEA будует выдавать лицензии клиникам и пациентам на такие процедуры. Способ трехстороннего экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) был разработан в Университете Ньюкасла. Во время трехстороннего ЭКО митохондрии берут у здоровой женщины-донора. Поскольку у митохондрии есть своя ДНК, то получается, что у ребенка в результате будут ДНК трех родителей. У этой технологии есть и противники - в частности, представители Римско-католической и Англиканской церквей. Они считают трехстороннее ЭКО неэтичной и небезопасной процедурой. Как сообщается, использование ДНК трех человек позволит предотвратить рождение детей с неизлечимыми митохондриальными заболеваниями. Митохондриальные заболевания - нарушение функций головного мозга, мускульная дистрофия, пороки сердца, слепота и другие - вызываются дефектами митохондрий (часть клеточной структуры, которая отвечает на энергоснабжение клетки) в клетках матери. Порой такие заболевания приводят к смерти. Митохондриальные болезни обнаруживают у одного из 4,3 тысяч детей. ДНК митохондрии не влияет на внешность и другие характеристики будущего младенца, утверждают ученые, поэтому ребенок будет похож на своих родителей. Правозащитники, выступающие против генетических изменений, опасаются, что трехстороннее ЭКО позволит создавать так называемых "дизайнерских детей". По их мнению, такая процедура позволит родителям "управлять" внешностью ребенка - например, подбирать цвет глаз, кожи.