Украинцы не поддержали петицию о запрете крещения несовершеннолетних

Электронная петиция, в которой украинцы просят Петра Порошенко запретить крещения детей до 18 лет, не набирает нужного количества голосов. Петиция зарегистрирована на официальном сайте Президента Украины. Петиция была размещена на сайте 22 сентября. К истечению срока действия петиции, 21 декабря, инициативу поддержали 728 человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции президентом. Автор петиции, Снежана Турута, написала: «Прошу внести в закон запрет на крещение несовершеннолетних детей и навязывание им веры в неосознанном возрасте в школах, так как это недопустимо, чтобы детей, вопреки их воле, "запихивали " в то или иное вероисповедание, особенно, когда есть люди (родители или бабушки), которые начинают выступать за христианство как за единственный "правильный" выбор и занимаются крещением своих детей и внуков, несмотря на их волю». «А так как сам Иисус крестился в 30 лет, пусть люди не крестят своих детей с самого рождения, а дадут выбор самому ребенку — ведь это должно быть его решение, а не других людей», — считает она.