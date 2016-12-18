  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени  
 

 

Украинцы не поддержали петицию о запрете крещения несовершеннолетних

  
 
18 декабря 2016 | Христианские новости
  
 
Электронная петиция, в которой украинцы просят Петра Порошенко запретить крещения детей до 18 лет, не набирает нужного количества голосов. Петиция зарегистрирована на официальном сайте Президента Украины. Петиция была размещена на сайте 22 сентября. К истечению срока действия петиции, 21 декабря, инициативу поддержали 728 человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции президентом. Автор петиции, Снежана Турута, написала: «Прошу внести в закон запрет на крещение несовершеннолетних детей и навязывание им веры в неосознанном возрасте в школах, так как это недопустимо, чтобы детей, вопреки их воле, "запихивали " в то или иное вероисповедание, особенно, когда есть люди (родители или бабушки), которые начинают выступать за христианство как за единственный "правильный" выбор и занимаются крещением своих детей и внуков, несмотря на их волю». «А так как сам Иисус крестился в 30 лет, пусть люди не крестят своих детей с самого рождения, а дадут выбор самому ребенку — ведь это должно быть его решение, а не других людей», — считает она.



Другие новости:
  • В Украине хотят законодательно запретить крестить детей до 18 лет
  • Католические СМИ призывают отменить смертную казнь в США
  • Из шотландской семьи забрали четверых детей, "слишком пухлых, чтобы остава ...
  • ЮНИСЕФ: 200 тысяч детей Донбасса нуждаются в помощи психолога
  • Врачи не советуют давать гаджеты маленьким детям
  • В Британии одобрили рождение детей от трех родителей
  • Facebook объявил войну терроризму и оконфузился
  • Телевизор убивает в детях креативность, говорят специалисты



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:26
    20.12     		Почему ваша диета должна включать больше жиров.
    18:08
    28.11     		Вред планшетов и телефонов для детей. Цифровой героин детям
    22:12
    14.11     		Ибупрофен может быть не так безопасен, как вы думаете.
    19:37
    08.11     		Всего одно яйцо в день может снизить риск развития инсульта
    18:10
    31.10     		Герпес. Как справиться с ранками от холода?
    21:09
    27.10     		Трава долголетия
    19:00
    25.10     		Промывание носа предотвращает синусит
    19:14
    24.10     		Секреты счастливой семьи.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 