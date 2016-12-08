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Ватикан подтвердил запрет на рукоположение гомосексуалистов в духовенство Католической Церкви

  
 
8 декабря 2016 | Христианские новости
  
 
Работодателям в Великобритании не стоит беспокоиться из-за того, что их подчиненные поздравляют друг друга с Рождеством, в этом нет дискриминации представителей других конфессий, заявила Комиссия по равенству и правам человека в Королевстве. Комиссия пришла к выводу, что многие начальники в стране ругают своих подчиненных за то, что те дарят друг другу рождественские открытки и поздравляют с Рождеством и другими христианскими праздниками. Работодатели убеждены, что, тем самым, ограничиваются права представителей других религий, сообщает Седмица. «Свобода вероисповедания является фундаментальным правом человека и оно не должно быть подавлено страхом кого-то обидеть. Однако многие работодатели действительно сейчас обеспокоены тем, что в отношении их подчиненных мусульманского или иудейского вероисповедания могут быть предприняты какие-либо дискриминационные действия», — приводит газета The Sunday Times слова главы комиссии Дэвида Айзека. Он также заявил, что настало время «применять здравомыслящий подход» по этому вопросу. Самым резонансным случаем он назвал запрет в преддверие Рождества показывать в кинотеатрах промо-ролик, где читалась христианская молитва «Отче наш». В связи с этим случае Айзек беспокоится, что производители рекламы полностью запретят религиозный контент. При этом он напомнил, что признаком подлинного демократического общества является «уважение права народа выражать убеждения, с которыми можно не согласиться».



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