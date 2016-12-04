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Всеукраїнська Рада церков святкує двадцятирічний ювілей

  
 
4 декабря 2016 | Христианские новости
  
 
29 листопада в столичному готелі «Хрещатик» пройшли урочистості з нагоди 20-річного ювілею діяльності Всеукраїнської ради Церков та релігійних організацій. Про це порталу НХМ повідомляє прес-служба Павло Унгуряна. Рада Церков була створена для духовного відродження країни, координації міжцерковного діалогу та участі у розробці законодавчих ініціатив щодо культурного, гуманітарного, соціального життя суспільства. Вона об’єднала глав усіх християнських конфесій та деномінацій, а також представників іудейських та мусульманських громад. «Ми вирішили відкинути всі розбіжності та бути голосом простих громадян», - сказав у вітальному слові патріарх Святослав Шевчук. Координатор заходу, голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк підкреслив, що Рада функціонує на засадах рівноправ’я та уваги до традицій всіх релігійних організацій. Вона не залежить від жодних політичних партій, але знаходиться в постійному діалозі з управлінцями для роботи на благо суспільства. З вітальною промовою до членів Ради Церков звернувся присутній на заході секретар РНБО Олександр Турчинов. Він сказав про важливість єдності та взаєморозуміння між конфесіями: «Україна- багатонаціональна та багатоконфесійна держава, в якій вже 3 рік поспіль ведеться війна із східним сусідом. Російська пропаганда каже, що в нас громадянська війна, розкол зсередини держави, міжконфесійні та міжнаціональні конфлікти. Але це не так. Доказом нашої єдності є робота ВРЦ». Зі словами подяки за плідну працю до ювілярів звернувся народний депутат України, голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» Павло Унгурян. Він особливо підкреслив їх внесок у життя церков, вірян та всього українського суспільства. Зокрема,нещодавно вступив в силу закон №5050, що закріплює статус неприбутковості для релігійних організацій. Ведеться робота над законом про військове капеланство, душпастирську опіку в медичних, освітніх закладах та пенітенціарній службі. Павло Унгурян зауважив: «Наше міжфракційне депутатське об’єднання ще зовсім молоде. Але ми відстоюємо ті ж духовні цінності у стінах парламенту. Готові і надалі співпрацювати, адже наша сила- в єдності». Під кінець зустрічі головування у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій передали п`ятидесятникам, тому наступного року засідання відбудеться під керівництвом єпископа Михайла Паночка. Варто зазначити, що ВРЦ була заснована в грудні 1996 року як консультаційний дорадчий орган. Тоді понад 18 релігійних конфесій об’єдналися заради служіння , духовного розвитку суспільства та координації міжцерковних відносин.



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