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У Кам’янці  пройшов перший молитовний сніданок

  
   
 
В спільній молитві за мир, українську державу та Поділля об’єдналися управлінці міста, депутати місцевих рад, губернатор та голова обласної ради, представники громадських та релігійних організацій.

25 листопада в Кам’янець-Подільському пройшов перший молитовний сніданок.
Традиція молитовних сніданків була започаткована в США і підтримана багатьма країнами Європи та світу. В Україні такі сніданки давно не рідкість - в стінах Парламенту щотижнева молитва депутатів проводиться майже 10 років. А масштабні молитовні сніданки національного рівня проходять вже п’ятий рік поспіль.

Тепер ініціативу підхопили регіони. Спочатку Суми, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Рівно, Бровари, а тепер і Кам’янець-Подільський:
«Нарешті до проекту залучилося і наше місто. Вже довгий час було відчуття того, що це потрібно. Сьогодні в ньому взяли участь всі, хто може впливати на духовний розвиток міста»,- говорить організатор сніданку в Кам’янці Валерій Каспров.
Молитовні сніданки по всій країні координує Міжфракційне депутатське об’єднання «За духовність, моральність і здоров’я України», яке очолює народний депутат Павло Унгурян. Він акцентував увагу на тому, що тут збираються різні люди, зрізними поглядами та позиціями, але всіх єднає молитва:
«Слава Господу за цю духовну традицію, яка розповсюджується Україною!І подяка всій команді організаторів, що зіграли в цьому важливу роль. Наша держава зараз стоїть на порозі великих змін. І вкрай важливо християнам об’єднувати зусилля, щоб будувати нову країну на духовних підвалинах»,- сказав Павло.

Він закликав місцевих депутатів та управлінців окрім проведення урочистих сніданків також займатися послідовним вивченням Святого письма, бо це є запорукою мудрих управлінських рішень та успіхів в щоденній роботі.



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